Головні новини середи і ночі: НС в Казахстані, "миротворці ОДКБ"

Алмати, ДЕ люди захопили будівлю адміністрації. ФОТО: GETTY IMAGES

Прем'єр Вірменії заявив, що в Казахстан прямують "миротворці ОДКБ"; надзвичайний стан запровадили в усьому Казахстані – актуальні новини 5 січня.

Про ОДКБ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив глав країн ОДКБ надати допомогу Казахстану, заворушення в країні він порівняв із терористичною загрозою.

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У Кремлі кажуть, що Казахстан не звертався до Росії за допомогою.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану для "стабілізації та нормалізації обстановки".

ОДКБ - Організація договору про колективну безпеку - військово-політична організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО.

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Про ситуацію в Казахстані

Надзвичайний стан запроваджено на всій території Казахстану.

В Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати.

Влада Алмати заявила про початок "антитерористичної спецоперації з метою встановлення порядку в місті". Повідомлялося, що аеропорт звільнено.

Усі фінансові організації Казахстану тимчасово зупинили роботу.

Вранці 6 січня кілька бронетранспортерів і десятки військовослужбовців, які рухалися пішки, зайшли на головну площу Алмати. Було чутно постріли, коли військові наближалися до натовпу.

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