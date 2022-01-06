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Головні новини середи і ночі: НС в Казахстані, "миротворці ОДКБ"

Четвер, 6 січня 2022, 07:00
Головні новини середи і ночі: НС в Казахстані, миротворці ОДКБ
Алмати, ДЕ люди захопили будівлю адміністрації. ФОТО: GETTY IMAGES

Прем'єр Вірменії заявив, що в Казахстан прямують "миротворці ОДКБ"; надзвичайний стан запровадили в усьому Казахстані – актуальні новини 5 січня.

Про ОДКБ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив глав країн ОДКБ надати допомогу Казахстану, заворушення в країні він порівняв із терористичною загрозою.

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У Кремлі кажуть, що Казахстан не звертався до Росії за допомогою.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану для "стабілізації та нормалізації обстановки".

ОДКБ  - Організація договору про колективну безпеку - військово-політична організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Про ситуацію в Казахстані

Надзвичайний стан запроваджено на всій території Казахстану.

В Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати.

Влада Алмати заявила про початок "антитерористичної  спецоперації з метою встановлення порядку в місті". Повідомлялося, що аеропорт звільнено.

Усі фінансові організації Казахстану тимчасово зупинили роботу.

Вранці 6 січня кілька бронетранспортерів і десятки військовослужбовців, які рухалися пішки, зайшли на головну площу Алмати. Було чутно постріли, коли військові наближалися до натовпу.

Про інші важливі новини

У Північноатлантичному альянсі скликали засідання Комісії Україна-НАТО за два дні до того, як НАТО проведе переговори з Росією щодо України та безпеки в Європі.

Американське видання  Bloomberg  пише, що армія України недостатньо фінансована та озброєна, вона не готова зупинити Росію у разі повномасштабного вторгнення, хоч і стала сильнішою, ніж була у 2014 році.

Офіс Генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом м. Київ заблокували кошти на рахунках "АрселорМіттал Кривий Ріг". 

Снаряд, який на цьому тижні випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.

П'ять ракет були випущені по  авіабазі Айн-ель-Асад на заході Іраку, яку використовує очолювана США коаліція.

Пісня "Шум" українського гурту Go_A, із якою вони брали участь у "Євробаченні" 2021 року, потрапила у трійку найкращих за всю історію пісенного конкурсу.

Українська правда
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