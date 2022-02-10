Новини 10 лютого: кортеж Ярославського, нарощування військ Росією

Кортеж Ярославського збив на смерть людину, Джонсон заявив, що дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються "похмурими" — актуальні новини 10 лютого.

Про кортеж Ярославського

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.

У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.

Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.

Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, зазначає, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.

Про дані розвідки

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що ставки залишаються дуже високими на тлі побоювання щодо російського вторгнення в Україну, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтверджує розвідувальні дані, що потрапляють у західні медіа, щодо зростання кількості російських військ на кордоні.

"Ми також розуміємо, що логістична інфраструктура дозволяє РФ зробити різке нарощування", – заявив він. Крім того, Росія спробувала заблокувати доступ до України морем, оголосивши про проведення військово-морських навчань.

Росія та Білорусь розпочали 10-денні спільні військові навчання, які викликають занепокоєння через зростання нарощування російських військ на кордонах України і побоювання потенційного вторгнення.

В Україні також розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022", які пройдуть у різних регіонах України.

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