Новости 10 февраля: кортеж Ярославского, наращивание войск Россией

Кортеж Ярославского сбил насмерть человека, Джонсон заявил, что данные разведки о российской угрозе Украине остаются "мрачными" — актуальные новости 10 февраля.

О кортеже Ярославского

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.

В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.

Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.

Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, отмечает, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.

О данных разведки

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтверждает разведывательные данные, попадающие в западные медиа, о нарастании количества российских войск на границе.

"Мы также понимаем, что логистическая инфраструктура позволяет РФ произвести резкое наращивание", – заявил он. Кроме того, Россия попыталась заблокировать доступ к Украине по морю, объявив о проведении военно-морских учений.

Россия и Беларусь начали 10-дневные совместные военные учения, которые вызывают беспокойство из-за роста наращивания российских войск на границах Украины и опасений потенциального вторжения.

В Украине также начались командно-штабные учения "Метель-2022", которые пройдут в разных регионах Украины.

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