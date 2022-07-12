Первые суда заходят в Украину за зерном. 139-й день войны. ОНЛАЙН
Триває 139 день повномасштабної війни з Росією.
Росія продовжує обстрілювати мирні міста. Україна успішно застосовує закордонну зброю.
Внаслідок ракетного удару по 5-поверхівці в населеному пункті Часів Яр на Донеччині загинули 34 людини, під завалами знайшли тіло дитини.
"Українська правда" стежить за найважливішими подіями повномасштабної війни в режимі реального часу.
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Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні? Головне:
- Сьогодні хочу відзначити одне рішення, яке виглядає ніби технічним, але за ним – багато і символізму, і дуже змістовної політичної роботи. Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Якщо казати простіше, це про стандарти Альянсу. Україна тепер не лише впроваджує в себе стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів.
Сьогодні були чергові удари по Миколаєву – ракетами, артилерією. Окупанти знову били по Харкову й громадах області – Старий Салтів, Золочів, Байрак та інші. Є жертви – поранені та вбиті. На Донбасі не припиняються спроби штурмів, ситуація там не стає легшою, а втрати – меншими.
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Окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і в них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували. Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї Батьківщини – на порядки сильніші, ніж будь-які їхні "спецоперації".
139 днів такої війни, майже 20 тижнів... Так звана друга армія світу боїться українців і здатна щось робити тільки на основі бездонних запасів ще старої радянської зброї.
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Сьогодні у Києві провів переговори з Маріушем Блащаком – віце-премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі. А він привіз нам "Краби" – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем.
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Я чомусь дуже рідко дякував звичайним людям, які працюють в Україні. Які, незважаючи ні на що, залишаються тут. Які щодня роблять свою справу. З вірою в Україну, з вірою в перемогу. Зараз хочу всім вам подякувати. Дякую, що ви у нас є. Дякую, що ви в України є.
Уже 16 суден пройшли гирлом Бистре для завантаження українського зерна. За таких темпів затори в дельті Дунаю мають зникнути протягом тижня.
Ще понад 90 суден наразі чекають на рейді каналу Суліна своєї черги аби зайти в українські порти.
Фото із Часового Яру на Донеччині, де рятувальники четверту добу розбирають завали після російського удару. Наразі там знайшли 45 загиблих і врятували 9 людей.
Російське видання "Meduza" отримало доступ до закритого опитування, організованого Кремлем в кінці червня. Воно свідчить: 30% росіян вважають, що "бойові дії в Україні" потрібно "зупинити якнайшвидше". Ще 13% було важко відповісти; 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати".
Міністр оборони Олексій Резніков:
"Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим німецьким партнерам за непохитну відданість підтримці України. Невдовзі чекаємо на гарні новини".
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках не виключається активізація ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності наших військ у прикордонних з Білоруссю районах.
На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій підрозділів Сил оборони в прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил РФ.
Артилерія противника обстріляла населені пункти Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області. На цьому напрямку ворог активно застосовує БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби.
На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів.
Окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки. Але наші воїни успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти.
На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка.
Підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини.
На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Обстріляв наші позиції неподалік Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба. Також завдав авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного.
На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаційні удари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки.
При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинжального вогню наших захисників та хаотично відійшов.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник, з метою сковування дій наших військ, продовжує обстріли наших позицій із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утримані зайнятих рубежів. Активізував ведення повітряної розвідки. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка та Прибузьке.
Корабельне угруповання противника продовжує блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує шість носіїв високоточної зброї.
📍Чарівне, Херсонщина. Українські захисники знову нанесли удар по російському складу боєприпасів.
Раніше вони уразили складів із боєприпасами у Новій Каховці.
Новини з Часового Яру на Донеччині приходять чи не кожні кілька годин вже четвертий день підряд. З-під завалів дістали вже 41 загиблих. 9 людей врятували.
Співрозмовники УП у розвідці розповідають:
До регіонів окупованих Донецької то Луганської областей відрядили 14 працівників виборчої комісії Ростовської області для підготовки "референдуму по приєднанню до РФ". Курує процес заступник голови ЦВК РФ Микола Булаєв. Діяльність виборчої комісії була профінансована з російського бюджету.
У Ростові 8-9 липня провели тренінги з підготовки "референдуму". Станом на липень в окупованих Луганській та частині Донецької областей створили 77 "виборчих дільниць".
Водночас, на півдні України окупанти провалюють темпи підготовки. Наразі не зафіксовано кураторів та робочої групи по підготовці виборчих комісій у Херсонській та Запорізькій областях.
Понад 130 суден чекають на вході до румунського каналу Суліна, щоб завантажитись українським зерном.
Затор утворився через те, що активувалось судноплавство з вивезення українського зерна через румунські термінали. Крім того, канал є одностороннім.
Напередодні перші іноземні судна зайшли в українські порти, щоб вивезти агропродукцію через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море.
Україна повернула тіла ще 30 полеглих захисників.
Наслідки обстрілу росіянами Індустрільного району Харкова
📍Часів Яр, Донеччина. Рятувальники 4-ий день розбирають завали на місці російського удару. Дістали тіла вже 38 загиблих, серед них одна дитина – 9-річний хлопчик. Врятували 9 людей.
Нове перехоплення СБУ телефонних розмов окупантів: російські загарбники заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників та артилеристів.
Під окуповним Мелітополем сьогодні гучно. Місцеві ЗМІ пишуть, що вибухи і пожежа можуть бути на захопленій базі рятувальників, де росіяни тримають свою техніку.
Другий транш макрофінансової допомоги від ЄС для України складатиме 8 мільярдів євро.
Це буде вся решта суми, передбаченої новим пакетом допомогу.
Додому повернулись ще 5 полонених українців. Серед них – військовий і працівник поліції. Ще троє – цивільні. Одна людина із сильним бойовим пораненням.
Російські війська вчергове атакували Харків
Європейський союз заморозив російські активи на 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
⚡П'ятьох українців звільнили з російського полону: військовослужбовця ЗСУ, колишнього співробітника поліції та трьох цивільних осіб.
Наслідки удару по Новій Каховці. "Радіо Свобода" оприлюднила супутникові знімки, де видно, що підірвалися цехи заводу "Укргідромех" та ще один великий ангар поруч.
Перше оприлюднене відео, на якому видно, як проходила фільтрація у Маріуполі на початку окупації.
Радник мера Маріуполя вперше показав, як проходила фільтрація в Маріуполі pic.twitter.com/Kt0f1AgrQo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2022
Українська розвідка перехопила ще одну розмову окупанта з його дружиною
Чоловік на записі розмови каже, що якщо дістанеться до тилу, что вже не поїде назад.
Його дружина натомість переповідає розповідь подруги про те, як зі сторони Бєлгорода багато військових написали рапорти на повернення додому, але їх все одно повезли в Україну.
⚡Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни
Віталій Кім про обстріли Миколаєва:
"О 4 ранку нам "насипали" пристойно. На даний момент ідентифікували 19 ракет – це ракети разом зі "Смерчами" їхніми Торнадо-С. Всього 24 лунки у нас зараз по місту. Це дзеркально – вони (росіяни – ред.) бісяться, що по них працюють (українські – ред.) військові чітко – палять не тільки склади з боєприпасами, а й палять командні пункти разом з генералами".
Евакуація лежачих та маломобільних громадян зі Слов'янська
Агента з "ЛНР", який вступив до лав Збройних сил України та передавав спецслужбам ворога інформацію про українські війська, засудили до 8 років ув’язнення.
За даними прокуратури, чоловік у березні 2017 року добровільно вступив до так званої "Республіканської гвардії ДНР". Там же він співпрацював з представниками російської ФСБ, а через 2 роки вступив на військову службу у ЗСУ. Він передавав російським спецслужбам дані про місця розташування техніки, паливно-мастильні матеріали, зброю, а також про малозахищені місця військової частини для проникнення на її територію.
В Україні стартувало навчання перших 150 операторів Армії дронів. Під час якого військові відпрацьовують справжні польотні завдання, навички маскування, розробку тактики, керування дронами та інші задачі, які виконуватимуть на фронті.
Спротив у Енергодарі
Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що Росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".
|фото на тлі ядерної ракети "Сармат", що лежить у чохлі на залізничній платформі
Що говорить британська розвідка про війну в Україні:
- Нестача особового складу Збройних сил РФ можливо примушує Міноборони РФ використовувати нетрадиційні способи рекрутингу. Це, у тому числі, рекрутинг особового складу з російських в’язниць до ПВК Вагнера. Якщо це правда, цей крок скоріш за все свідчить про труднощі із заміщенням значних втрат у російських військах.
- Російські сили скоріш за все підтримують військовий тиск на українські сили, при цьому перегруповуючись для подальшого наступу ближчим часом.
💔10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія передала Збройним силам України 21 тисячу гривень
💪Приблизні втрати ворога
- особового складу – близько 37 470 (+70) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 649 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,
- артилерійських систем – 838 (+0) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засобів ППО – 109 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од,
- крилатих ракет – 155 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,
- спеціальної техніки – 66 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.
Ситуація в регіонах від голів ОВА
Харків: вночі росіяни випустили 2 ракети, впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею. Проводиться огляд території.
"Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. О 03:30 год дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. Постраждалих немає", – уточнив голова ОВА Олег Синєгубов.
По області окупанти обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони.
У Золочівській громаді снаряд потрапив у приватний будинок, загинули 2 чоловіка. У м. Дергачах внаслідок обстрілу постраждали 3 особи, госпіталізовані.
Внаслідок обстрілів окупантів за добу на Харківщині загинули 7 осіб, постраждали – 34.
Луганщина: за ніч по позиціях українських бійців на адміністративному кордоні області завдано 4 ракетних удари, 8 артобстрілів та 3 мінометних.
В соцмережах повідомляється про початок окупаційною владою "перепису населення" м. Сєвєродонецька. За попередніми даними, в місті залишилось близько 10 тисяч мешканців.
Окупаційною владою Сєвєродонецька та "урядом лнр" створено робочу групу, яка має в стислі терміни обстежити будівлі та споруди м. Сєвєродонецька.
Донеччина: вночі не припинялася рятувальна операція у місті Часів Яр. Вдалося виявити й підняти з-під завалів ще кілька тіл, у тому числі 9-річного хлопчика.
На даний час цифри по часів'ярській трагедії (руйнування ракетами 5-поверхівки 9 липня) наступні: 9 людей врятували, 34 тіла підняли на поверхню (у т.ч. однієї дитини). Рятувальна операція триває.
У вівторок зранку – 3 ракетні удари по Торецьку, одна з ракет влучила у дитячий садок, дві інші – з'ясовується.
Вночі росіяни обстріляли Слов'янськ – влучили у приватний житловий будинок.
Наразі відомо про 1 поранену людину.
За добу по області: 9 загиблих і 2 поранених.
Миколаївщина: зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.
Баштанський район: ввечері та зранку, орієнтовно о 04:30 вівторка, – обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає.
Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
Миколаївський район: 11 липня внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.
Херсонщина: внаслідок обстрілів в області щоденно горять ліси та поля. Лище з початку липня надзвичайники зафіксували 75 пожеж на майже 300 тисяч гектарах. Критична ситуація у цьому плані в Бериславському районі та населених пунктах, які межують із сусідніми областями.
Продовжується в області і нові призначення місцевих колаборантів, а також захоплення установ та навчальних закладів. Зокрема, було захоплено інститут тваринництва степових районів "Асканія Нова".
В цілому ситуація в області критична.
Ситуація на Луганщині
Зведення від Генштабу
Росіяни безуспішно намагалися вести штурм, аби покращити тактичне положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини (Слов’янський напрямок) – але ЗСУ відігнали окупантів назад.
Також на Словʼянському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка.
Були артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного та авіаудар неподалік Серебрянки.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін. На останньому ворог обстріляв із реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області.
На Харківському напрямку ворог стріляв із артилерії та РСЗВ в районах Харкова і населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів.
Українські захисники придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки.
Противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення. Застосовує авіацію. В окремих районах проводить фортифікаційне обладнання передових позицій.
На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Яковлівка, Берестове, Покровське, Соледар, Білогорівка, Вершина, Новолуганське, Кодема, Бахмут та Весела Долина. Завдав авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють з артилерії райони Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам’янського. Завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших сил. Вів обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лупареве, Нова Зоря, Новогригорівка, Любомирівка, Осокорівка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Тернівка, Поляна, Киселівка, Первомайське, Шевченкове, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке. Завдав авіаударів неподалік Зарічного.
В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів ворог продовжує утримувати носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Головні новини ночі
- Миколаїв зазнав масового ракетного обстрілу. Росіяни влучили у два медичні заклади та житлові будинки.
- Американська конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що голові ОП Андрію Єрмаку треба піти у відставку.
- Іран готується надати Росії до кількох сотень безпілотників та навчити російських солдатів їх використовувати.
- Лукашенко продовжить надавати РФ доступ до повітряного простору Білорусі, щоб продемонструвати Путіну хоча б номінальну підтримку.
- Четверта зустріч формату "Рамштайн" відбудеться 20 липня у віртуальному форматі.