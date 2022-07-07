Друг Украины Борис Джонсон уходит в отставку. Хроника войны. ОНЛАЙН
133 день повномасштабної війни був першим, як звернули увагу американські експерти, коли Росія не заявляла про свої "перемоги".
На 134 день увага все ще прикута, головним чином, до Луганщини, яку окупанти намагаються захопити цілком. Також активні бої точаться на Донеччині.
Росія збільшує присутність у Чорному морі. А з її кораблів регулярно летять ракети в українські міста.
"Українська правда" щодня слідкує за головними подіями в режимі онлайн.
Читайте також хроніку попереднього, 133-го дня війни.
Минув перший тиждень візового режиму з Росією. За цей час жоден росіянин не подав документів на отримання української візи.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба:
"За цей час було більше сто дзвінків до МЗС, у посольства України в різних країнах від громадян росії з проханням роз’яснити правила в’їзду, як отримати візу, що для цього потрібно, але власне жодної заявки не було."
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
-
Сьогодні головною темою в нашій країні стала британська тема – рішення Бориса Джонсона залишити посаду голови партії та прем’єр-міністра. Вдень я говорив з ним і подякував за підтримку.
Передусім це зброя. Вагома політична підтримка.
Роль Британії у захисті свободи – справді глобальна. І хоча це відображення позиції британського суспільства, все ж таки лідерство й харизма керівника держави завжди мають особливе значення. Тож не дивно, що українці відчувають особисту вдячність Борису.
-
Підтримка Великою Британією України не має змінитися. І Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому.
-
Сьогодні російська армія знову вдарила по Краматорську – і знову ракетами. Били окупанти й по Харкову, по містах Донбасу.
По кожному з напрямків наші партнери мають точну інформацію щодо наших оборонних потреб. Це стосується протиповітряної оборони, сучасної реактивної артилерії.
-
Після завершення конференції в Лугано, яка була присвячена відбудові України, урядовці вже мають домовленості щодо невідкладної допомоги нашій державі обсягом понад $2 млрд – ці кошти будуть спрямовані на посилення бюджету й підготовку до зими.
-
Вагомою підтримкою і зараз, і протягом опалювального сезону є експорт української електрики в країни Євросоюзу, який вже розпочався.
Також урядовці активно працюють над логістикою аграрного експорту.
І, звичайно, хочу сьогодні подякувати за завершальний етап боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор. Два місяці тривала ця операція. Розвідка, Сили спеціальних операцій, "альфівці" СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-Морські сили, Повітряні сили.
Окупанти на Луганщині звинувачують місцеве населення у вибухах на складах боєприпасів росіян. І шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ.
Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін зустрівся в Україні із Залужним. Говории про деталі планів майбутніх операцій.
🙃Росіяни заарештували міського голову Куп’янська Геннадія Мацегору, який раніше зрадив Україну.
"Горить, палає техніка ворожа"🔥💥
Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва поговорила з очільником Чернігівської області В'ячеславом Чаусом: дивіться про відновлення ТЕЦ, роботу над помилками після того, як місто опинилося в облозі, та як Чернігівська область ставиться до процесу дерусифікації.
🤦♂️Володимир Путін, коментуючи ситуацію щодо війни в Україні, заявив, що Росія "всерйоз поки що нічого не починала"
"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою... Ну що тут скажеш. Нехай спробують.
Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це – трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозно поки що не починали.
При цьому ми не відмовляємось і від мирних переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовитися".
💪Сина голови запорізької райдержадміністрації Олега Буряка Влада повернули з полону, де хлопець пробув три місяці
Дивіться інтерв'ю Олега Буряка, де він розповідає про про полон сина Влада, умови окупантів і ставлення до "Опозиційного блоку", від якого Буряк обирався обласним депутатом.
💪 Як Сили спецоперецій ЗСУ відвоювали острів Зміїний
- Вночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого ССО України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції.
- Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи.
- Після виходу на плато острову група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені ним на Зміїний.
- Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острову. Також над Зміїним замайорів стяг 73-го центру спеціального призначення ССО України.
- В той час, коли наші воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного. Виконавши задачу, зведена група покинула острів. Після цього росіяни нанесли ракетний удар по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу.
- Планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення. Воїни цього центру склали основну частину зведеної групи. Також до безпосередньої участі в операції були залучені інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці ГУР МО та 801-го окремого загону ВМС України.
Нацполіція завершила розслідування справи російського військового, який пограбував квартиру в Ірпені, і залишив своє фото. Йому загрожує термін за ґратами до дванадцяти років.
Наслідки обстрілу Авдіївки
Зведення Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках змін в стані, складі та характері дій підрозділів збройних сил республіки білорусь не відзначено. Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території цієї країни.
На Сіверському напрямку противник, з метою демонстрації своєї присутності, обстріляв з артилерії райони Вовківки, Кіндратівки та Миропілля Сумської області. Окрім того, завдав авіаударів поблизу Есмані та Миропілля.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої території. Протягом дня задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Харківської області уздовж лінії зіткнення.
Наші воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.
На сході нашої країни противник до цього часу намагається встановити повний контроль над територією Луганської області.
На Словʼянському напрямку окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись повністю його захопити. Наші воїни жорстко придушили цю чергову спробу.
Ворог здійснює вогневе ураження ствольною та реактивною артилерією районів населених пунктів Сулигівка, Червоне, Нікополь, Новопавлівка, Карнаухівка, Адамівка, Краснопілля, Богородичне, Мазанівка, Дібрівне та Долина. Біля останнього для ударів застосував штурмову та армійську авіацію.
На Краматорському напрямку ворог здійснив невдалі спроби штурмових дій в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського.
Зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілювали райони населених пунктів Маяки, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янске, Золотарівка та Званівка. Ворожий авіаудар зафіксовано в районі Серебрянки.
На Бахмутському напрямку українські воїни завдали ворогу втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов.
Обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Виїмка, Іванодарʼївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Покровське, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Клинове, Вершина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк. Застосував армійську авіацію поблизу Шумів. Закріплюється на околицях населеного пункту Спірне.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
Літаками штурмової авіації ворог завдав удару поблизу Камʼянського.
На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Підрозділи ворога продовжують утримувати зайняті позиції та наявними засобами ураження обстрілювати позиції підрозділів наших військ.
Заяви міністерства оборони рф про нібито загибель українських воїнів, які виконували зачистку та встановлювали Прапори України на острові Зміїний не відповідають дійсності.
В акваторіях Чорного та Азовського морів противник утримує в готовності до застосування до шести носіїв високоточної зброї. Сумарна кількість крилатих ракет морського базування типу "Калібр" може складати до 40 одиниць.
Ворог продовжує зазнавати значних втрат особового складу, озброєння та військової техніки на території України. Так, за наявною інформацією, командування Центрального військового округу збройних сил російської федерації змушено виводить підрозділи зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади. Натомість намагається залучити невмотивовані підрозділи 74-ї окремої мотострілецької бригади.
Тривають заходи примусової мобілізації особового складу на тимчасово окупованій території Луганської області. Мобілізовані мають слабку підготовку та незадовільне комплектування засобами захисту. На даний час поточний некомплект підрозділів 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил російської федерації складає близько 8-ми тисяч осіб.
🇮🇱Через повномасштабне вторгнення Росії, Україна не може прийняти єврейських паломників на Рош-га-Шана (іудейський Новий рік).
У Білорусі вже прямо погрожують Польщі.
Заступник начальника тамтешнього Генштабу Руслан Косигін сказав, що в разі "провокацій Заходу" білоруські сили завдадуть ударів насамперед по інфраструктурі Польщі:
"На Заході повинні чітко розуміти, що наша відповідь на будь-які озброєні провокації однозначно буде адекватною і жорсткою."
Білорусь продовжила заборону на польоти для цивільної авіації поблизу України до 7 жовтня. Уе означає, що загроза ракетного обстрілу з боку Білорусі збережеться як мінімум ще три місяці.
Наслідки російського удару по Краматорську. Загорілись два автомобілі. Пошкоджені вікна 4 багатоквартирних житлових будинків.
|Фото: ДСНС
За даними українського Геншабу, понад 70% випущених Росією некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають поставленої цілі.
Зеленський назвав Бориса Джонсона "справжнім другом України". Президент упевнений, що політика Британії щодо України після відставки прем'єра найближчим часом змінюватись не буде.
📍Окуповане селищі Старий Крим неподалік Маріуполя. Територія масових поховань за два місяці збільшились удвічі. За даними міської ради, загалом там може бути поховано більше 15 тисяч мешканців.
29 червня супутник зафіксував техніку, якою окупанти продовжують викопувати траншеї на кладовищі біля селища Старий Крим, що поблизу Маріуполя у Донецькій області.
Борис Джонсон, оголосивши про відставку, не забув і про Україну:
"Я знаю, що ми у Британії, продовжимо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки потрібно."
Європейський парламент дав "зелене світло" для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.
Це перший транш виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.
Позика надається як швидка фінансова підтримка та з умовами дотримання низки критеріїв: збереження демократичних механізмів, попри концентрацію влади у виконавчій гілці в умовах війни, та підвищеної прозорості й звітування щодо використання.
Російські окупаційні війська можуть спробувати піти в наступ у напрямку Запоріжжя і оточити підрозділи ЗСУ.
На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник намагатиметься утримати захоплені території правобережної частини Херсонської області та проводитиме диверсійно-розвідувальні дії на узбережжі Одеської і Миколаївської областе
За попередніми даними, через обстріл Краматорська 1 людина загинула та 6 поранені. Цифри ще можуть змінитись.
Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка
Секретар РНБО Данілов:
Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів. Однак для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.
Знову хороші новини про Зміїний. Захисники зачистили острів, знищивши близько 30 одиниць ворожої техніки.
Російські загарбники залишили там амуніцію та суцільні руїни.
6 липня депутат від "Слуги народу" Олексію Ковальову виписали підозру в держзраді та пособництві агресору. Що саме йому інкримінують?
Пояснює генпрокурор Ірина Венедіктова:
"На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності.
Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до рф. "Консерва" відкрилась його ФБ-постом із захопленням планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель РФ і наполяганням, що "Росія назавжди". Власне цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді "заступника голови уряду Херсонської області", яку він обійняв."
Тепер офіційно. Борис Джонсон, один із головних соратників України у війні, подав у відставку з поста лідера Консервативної партії. Однак він планує залишитися прем’єр-міністром до обрання новго лідера.
Джонсон виступив зі зверненням до нації після хвилі відставок у своєму уряді, коли кількість посадовців, що пішли, перевищила 50 осіб станом на ранок четверга.
Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.
Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.
📍Донеччина. Окупанти нанесли ракетний удар по центу Краматорська. Є жертви.
Влада з’ясовує наслідки удару, у місті працюють рятувальні служби.
Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць — про це The Wall Street Journal розповів секретар РНБО Олексій Данілов
Her private war (Її особиста війна)
Олена Зеленська з'явилася на обкладинці американського журналу Time
Одна з ракет, яку росіяни випустили по Одещині 7 липня, влучила в порожній танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі.
🇹🇷 Турецька влада відпустила російський суховантаж Zhibek Zholy, який прибув з вантажем зерна з окупованого Бердянська.
У МЗС України зазначили, що у зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до відомства запрошено посла Туреччини в Києві
В Україні створили дорожню карту для родичів військових, які зникли безвісти, потрапили у полон чи загинули - ГУР Міноборони
У пресслужбі наголосили, що обміном полонених чи пошуком зниклих безвісти захисників займаються лише органи державної влади та відповідальні установи чи організації.
Ознайомитися з дорожньою картою можна за посиланням.
Цілі проведення "спеціальної військової операції (війни)" Росії в Україні.
Ілюстратор Іван Кипібіда нагадав, як Кремль повторює історію.
😢 Борис Джонсон піде у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії у четвер — BBC.
Також повідомляється, що Джонсон продовжить керувати урядом, а новий британський прем'єр буде обраний восени
Зранку 7 липня у Переяславі демонтували пам’ятник "возз’єднання" України з Росією.
🇺🇦 Українські військові встановили державний прапор на Зміїному — про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний – це Україна!", – написали захисники на стягу
📃 На Даунінг-стріт почали готувати заяву на випадок можливої відставки прем’єр-міністра Бориса Джонсона
Станом на ранок більше 993 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.
За офіційними даними
💔 загинуло 347 дітей,
❤️🩹 поранено - понад 646.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – лише за минулу добу країна-агресор втратила близько 150 військових, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та 3 БПЛА
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.
Сумщина: ніч минула відносно спокійно. Минулої доби ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотіньській громадах. По Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї. Було випущено ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду. В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та РСЗВ по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сіл на прикордонні вибито постраждали адмінбудівля, учбовий заклад, приватний будинок.
На Дніпропетровщині російські війська знову обстріляли Криворізький район. Під удар потрапила Зеленодольська громада, три населені пункти. Село Мар’янське через обстріли частково без світла. Люди не постраждали. Напередодні увечері ворог обстріляв з РСЗВ Синельниківський район. У Покровській громаді поранено трьох людей, один з поранений — у важкому стані.
Харків: вночі окупанти вдарили по школі-інтернату в місті. Внаслідок вибухів вибито вікна. Жертв та постраждалих немає. По області вночі в Чугуївському районі, Слобожанській тергромаді загорілася хвойна підстилка на площі 2 Га. За попередніми даними загоряння відбулось після падіння збитої ракети. Загалом протягом доби по області 1 поранений (смт.Слатине), двоє людей загинуло (Харків та Харківський р-н)
Луганщина: на Бахмутському напрямку (позиції, на які відійшли наші військові) противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснив артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого. Успіху не має. У Сєвєродонецьку представили вже третього "народного мера" - цього разу ним став Микола Моргунов, колишній міський голова м.Брянка часів Януковича, а також "лнр". Чоловіків на окупованих територіях запрошують нібито на роботу, вручають повістки та відправляють захищати "нову батьківщину".
Донеччина: протягом доби — обстріли з артилерії, ЗРК С-300, РСЗВ "Ураган", РСЗВ "Град" по населеним пунктам та містам області: Авдіївка (житловий сектор, район залізничної станції); Бахмут (житловий сектор, гаражі, школа, залізничний технікум, лікарня, центр надання соціальних послуг, трансформатор); Красногорівка (аграрний технікум); Торецьк (житловий сектор, станція юних техніків); смт Желанне, с. Весела Долина, с. Карлівка, с. Ласточкине – 2, с. Нетайлове, с. Первомайське, с. Соловйове. Пошкоджено 35 об’єктів. Загинуло 7 цивільних (у т.ч дитина), 2 людей поранено.
Миколаївщина: обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Сьогодгі вранці обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громад. та Острівський старостинський округ Куцурубської громади. Потерпілих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора було зафіксовано обстріли в Первомайській громаді, внаслідок яких сталося займання сухостою та зернових полів, пошкоджено житлові будинки. Також вчора окупанти обстріляли с. Лимани Галицинівської громади реактивною системою залпового вогню "Град" та артилерією 122-го калібру. Потерпілих немає. Після ворожих обстрілів ввечері в с.Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа поля з ячменем та сухої трави.
Херсонщина: вибухи, пожежі у лісах, на полях і у селах, обстріли будинків та мінування, знищення соціальних та інфраструктурних об’єктів — такі повідомлення сьогодні надають жителі практично всієї області. Гасити пожежі окупанти не дозволяють, тому аграрії та селяни намагаються робити це самотужки. У багатьох населених пакетах п’ятий місяць не має води і світла, тому гасити пожежі стає тяжко. Стабільно критична ситуація.
На світанку 7 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний.
"Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна", – повідомив речник ОВА Братчук
🪖 Російські окупанти накопичують сили серед місцевих у захоплених містах Лисичанськ і Сєвєродонецьк, захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута їм не вдається — голова області Сергій Гайдай
Доброго ранку 🇺🇦
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках без змін.
На Сіверському напрямку не виявлено ознак створення наступального угруповання противника. Для демонстрації присутності та сковування дій українських підрозділів ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Противник здійснював артилерійські обстріли та завдавав авіаційних ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Вовківка, Миропілля, Кіндратівка та Есмань Сумської області.
На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив із артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи.
На Слов’янському напрямку Росія намагається вести штурмові дії. Обстріляла зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль.
Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.
На Краматорському напрямку загарбники обстріляли із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв’язку українських захисників ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.
На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік Спірного.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони, щоб сковувати їхні дії.
На Південнобузькому напрямку РФ зосередила зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вела обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.
В районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим.
В акваторії Чорного та Азовського морів противник утримує у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".