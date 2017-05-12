Хроника 12 мая. Пьяный Луценко во Франкфурте и Луценко-генпрокурор

Найцікавіше: 2007. У президента пропонували Тимошенко інсценувати її вбивство 2008. 88% українців ставляться до росіян добре й дуже добре 2009. Луценко погрожує піти через Франкфурт та алкоголь 2016. Луценко стає генпрокурором "на півтора роки"

2001, субота

Питання відставки Віктора Ющенка з посади прем'єра узгоджувалося з главою Адміністрації президента Росії Олександром Волошиним під час його візиту до Києва. Про це пише російська "Независимая газета". Волошин був у Києві за місяць до відставки Ющенка.

2003, понеділок

Україні ще рано подавати заявку щодо вступу до НАТО, вважає секретар Ради безпеки Євген Марчук. До цього країна має пройти "непростий шлях внутрішньої консолідації".

2004, середа

– Верховна Рада підтримала постанову, у якій запропонувала президентові Леоніду Кучмі звільнити губернатора Закарпатської області в зв'язку із виборами в Мукачевом, а генпрокурору Геннадію Васильєву – порушити кримінальну справу за фактами фальсифікації та побиття народних депутатів.

Васильєв відповів, що вимога порушити кримінальну справу – це пряме втручання в діяльність правоохоронних органів.

– Першим заступником голови Служби безпеки України став майбутній фігурант справи з отруєння Віктора Ющенка Володимир Сацюк. До того Сацюк був депутатом-мажоритарником від Житомирської області.

2005, четвер

– Кожен другий українець вірить у прозорість кадрових призначень Ющенка і Тимошенко. Про це свідчать результати опитування Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова.

– У Києві вбили кримінального авторитета Рибку (Віктор Рибалко). Його застрелили з пістолета-кулемета із автомобіля, що проїжджав поряд.

2006, п'ятниця

День кадрових новин. Секретар РНБО Анатолій Кінах подає у відставку – він вирішив перейти на роботу до Верховної Ради. Депутатом вирішив стати і в.о. прем'єр-міністра Юрій Єхануров. Депутати Верховної Ради Криму обрали головою місцевого парламенту лідера блоку "За Януковича!" Анатолія Павловича Гриценко.

А президент Віктор Ющенко припустив, що прем'єром у результаті домовленостей між "Нашою Україною", "Батьківщиною" та СПУ може стати Юлія Тимошенко.

2007, субота

– У Секретаріаті президента пропонували Юлії Тимошенко інсценувати її вбивство. За словами керівника служби з питань діяльності правоохоронців СП Валерія Гелетея, така пропозиція з'явилася в нього після інформації про можливий замах на лідера БЮТ. Однак пізніше від цієї ідеї вирішили відмовитися.

– Новим секретарем РНБО президент Ющенко призначив екс-голову Верховної Ради Івана Плюща. До нього це крісло займав Віталій Гайдук.

2008, понеділок

– БЮТ погрожує заблокувати парламент, якщо першим питанням у порядку денному не стоятиме пункт щодо зміни керівництва Фонду держмайна. У Секретаріаті президента побачили в цьому загрозу коаліції. "Це боягузливе хамство, з великими домішками безкультур'я та пігмейства", – сказав голова СП Віктор Балога.

Водночас лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко звинуватив у спробах розвалити коаліцію саме Балогу, і наголосив на необхідності звільнити його із займаної посади. "Віктор Іванович став постійним джерелом та ініціатором усіх можливих чвар та провокацій, що відбуваються на наших очах", – заявив Луценко. Після цього у балогівському "Єдиному центрі" заявили, що Луценко сам виконує завдання БЮТ щодо розвалу коаліції.

На фоні цього прем'єр Юлія Тимошенко звинуватила президента Віктора Ющенка у підтримці проектів з розробки причорноморського шельфу компанією "Vanco" усупереч національним інтересам України.

– СБУ заборонила меру Москви Юрію Лужкову в'їзд в Україну після його заяви, що питання щодо приналежності Севастополя "залишилося невирішеним". У Москві заявили про "здивування" таким рішенням України.

Тим часом кримські комуністи заявили про нібито зібрані сто тисяч підписів на підтримку безстрокового базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

– 88% українців ставляться до Росії добре, або дуже добре. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Погане або дуже погане ставлення до росіян у 6,8% українців.

Попереднє опитування серед росіян показало, що Україну вважають ворогом 21% жителів сусідньої держави.

2009, вівторок

– Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко написав заяву про відставку через скандал, що стався з ним в аеропорту Франкфурта тиждень тому.

За даними видання "Bild", поліцейські затримали Луценка після сутички із правоохоронцями у стані сильного алкогольного сп'яніння. Хоча міністра й не тестували на алкоголь через його дипломатичний паспорт.

Луценко назвав цей інцидент провокацією та пообіцяв судитися з німецьким виданням через неправдиві дані. За його словами, начальник Гессенської поліції вибачився перед ним за інцидент. Натомість у МВС федеральної землі Гессен відповіли, що ніхто перед Луценком не вибачався – не було підстав.

Депутати від Партії регіонів заблокували роботу парламенту з вимогою звільнення міністра МВС. Про необхідність відставки Луценка заявив і президент Ющенко. Але у фракціях НУНС та БЮТ запевнили, що відставку не підтримають, бо немає офіційної інформації німецької сторони про інцидент.

– У 60 мільярдів гривень оцінюється кредиторська заборгованість "Нафтогазу України".

2010, середа

– До Севастополя повертаються російські контррозвідники. Про це домовилися спецслужби України та Росії. Вони покинули українське місто у 2009 році після денонсації протоколу 2000 року, який регулював перебування співробітників російської спецслужби на ЧФ РФ.

– Кабінет міністрів запропонував компанії "Vanco Prykerchenska Ltd." укласти мирову угоду, повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович. Щоправда, у самій "Vanсo" заявили, що не отримували відповідних пропозицій.

У 2007 році Кабмін і компанія Vanco International підписали угоду про розподіл продукції на Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря. Компанія передала всі права і зобов'язання Vanco Prykerchenska. Це стало основною причиною розриву угоди з боку уряду Юлії Тимошенко і початку міжнародного розгляду, позивачем у якому виступила Vanco Prykerchenska.

2011, четвер

– Російському патріархові Кирилу домалювали віруючих. Під час візиту патріарха Московського і Всієї Русі Кирила до Харкова він взяв участь у літургії на майдані Свободи. На сайті "Фотолітопис Української Православної Церкви" виклали фото, на якому людей виявилося більше, ніж в оригіналі.

– Німецький суд засудив на 5 років 91-річного уродженця України Івана Джона Дем'янюка, який під час Другої світової був охоронцем у концентраційному таборі.

2012, субота

У Києві пройшов форум об'єднаної опозиції, в якому беруть участь близько 3 тисяч людей. Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк пообіцяв, що першим кроком опозиції в новому парламенті буде закон про порядок імпічменту. Свої поради щодо найперших дій при владі передала і ув'язнена Юлія Тимошенко.

2014, понеділок

– Російські силовики затримали в Криму режисера Олега Сенцова, якого згодом засудять з політичних мотивів.

– Уряд вирішив тимчасово припинити фінансування деяких галузей української промисловості – немає коштів.

– У Кремлі заявили, що з повагою ставляться до волевиявлення населення Донецької й Луганської областей на "референдумі", що відбувся днем раніше.

Посилаючись на результати фальшивого "референдуму", донецькі сепаратисти оголосили контрольовану територію Донецької області "суверенною державою", і попросили Росію розглянути питання про входження "ДНР" до складу РФ. Співробітник ГРУ Ігор Гіркін оголосив себе верховним головнокомандуючим і звернувся до Росії за військовою допомогою.

2015, вівторок

– Троє українських військових загинули і один дістав поранення в зоні проведення АТО за останню добу.

– Зорян Шкіряк подав у відставку з посади в.о. голови Держслужби з надзвичайних ситуацій. Він зазначив, що на його долю випали "нелегкі іспити", маючи на увазі боротьбу з пожежами у Чорнобильській Пущі та скандал навколо евакуації українців з Непалу.

– Парламент ухвалив закон про правила функціонування держави уразі запровадження воєнного стану. Серед іншого, він запроваджує трудову повинність для працездатних осіб та встановлює повинність із розквартирування військовослужбовців.

2016, четвер

– Юрій Луценко став новим генпрокурором. Заради його призначення парламент ухвалив зміни, що дозволяють призначити генеральним прокурором людину без юридичної освіти, які одразу підписали спікер та президент. Зміни були терміново надруковані у спеціальному випуску "Голосу України".

Луценко заявив, що прийшов в ГПУ на півтора роки.

– У Криму нові обшуки та затримання кримських мусульман. У Меджлісі кримських татар назвали це залякуванням напередодні Дня жалоби 18 травня. Обшук пройшов і в заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, з якого взяли підписку про невиїзд.

Рустем Халілов, для УП