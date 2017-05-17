Хроника 17 мая. Януковича атакует венок, а Томенко размышляет о жадности Порошенко

Найцікавіше: 2008. Україна перетворюватиме водорості на бензин 2010. На Януковича напав вінок 2011. Бунт в ефірі прогнозу погоди 2013. У поганих українських дорогах винна зима

2001, четвер

– Комітет захисту журналістів (CPJ, Нью-Йорк) вимагає від міністра внутрішніх справ Юрія Смирнова доказів на підтвердження його версії вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Раніше Смирнов заявив, що вбивство Гонгадзе розкрите: злочин носив випадковий характер, був скоєний з хуліганських мотивів, а виконавці загинули.

У Генпрокуратурі вже заявили, що заява Смирнова є передчасною.

– Політичні сили узгоджують кандидатуру нового прем'єра. Лідер "Демосюзу" Олександр Волков назвав найбільш реальні варіанти: Тігіпко, Азаров, Кінах і Медведчук. Пізніше Медведчук зняв свою кандидатуру.

2002, п'ятниця

– Суд Слов'янська виправдав Юрія Вередюка, якого звинувачували у вбивстві донецького журналіста Ігоря Александрова. Суддя Іван Корчистий прокоментував, що тепер Вередюку може загрожувати небезпека фізичного усунення, адже він є носієм інформації.

Через два місяці Вередюк помер від "гострої серцевої недостатності", яка згодом виявилася отруєнням від рук міліціонерів.

– У парламенті продовжується спікеріада. На думку опозиції, затягування часу грає на руку кандидату від влади Володимиру Литвину, бо на його бік можуть перетягнути необхідну кількість нардепів.

Президент Леонід Кучма вже розповів російському колезі Володимиру Путіну, що має у Верховній Раді 209 стабільних голосів.

2003, субота

До Києва приїхав адвокат Павла Лазаренка Гарольд Розенталь. Він оголосив про намір взяти свідчення у "справі Лазаренка" в президента Леоніда Кучми.

2004, понеділок

Іноземні фонди, що видають гранти недержавним організаціям в Україні, втручаються у внутрішні справи країни, заявив перший віце-спікер Адам Мартинюк. На його думку, краще б відбувалося навпаки, і гранти іноземним НГО видавали б українські фонди.

2005, вівторок

– В київській лікарні знаходиться відомий американський фантаст Роберт Шеклі. Він приїхав на конвент фантастів в Україну і був госпіталізований. Організатори візиту оголосили збір грошей на лікування письменника.

– 95-й бензин зникає з заправок. Біля багатьох з них вишикувалися черги.

Раніше Міністерство економіки встановило нові граничні рівні щодо цін на паливо. Прем'єр Юлія Тимошенко звинуватила російські компанії у картельній змові.

– Кабмін має список з 29 підприємств, які підлягають реприватизації, заявив перший віце-прем'єр Анатолій Кінах.

2006, середа

Коаліціада-2006. Переговори між "Нашою Україною", БЮТ та СПУ щодо створення парламентської коаліції відновлюються після того, як Юлія Тимошенко зустрілася з Віктором Ющенком. Але "нашоукраїнець" Петро Порошенко не виключає й інших варіантів коаліції. Тим часом Партія регіонів поки що ухвалила свій проект коаліційної угоди.

2007, четвер

– "Янукович – формальний лідер, Ахметов – економічний, Андрій Клюєв – парламентський, Раїса Богатирьова – соціальний". Так нардеп від Партії регіонів Тарас Чорновіл описав стан речей в партії.

– Перипетії у Конституційному суді, який має розглядати президентський указ про розпуск ВР. Голова суду Іван Домбровський пішов з посади. Рішення про його відставку було ухвалено за участю суддів Сюзанни Станік, Валерія Пшеничного і Володимира Іващенка, яких раніше президент Ющенко звільнив з їхніх посад. Але вони відновилися на основі судових рішень.

2008, субота

– Технологія, що перетворює водорості на пальне, запускається в Україні і в майбутньому може забезпечити країну дешевим бензином та дизельним паливом. Про це розповіла прем'єр Юлія Тимошенко мешканцям київської Троєщини. Ця технологія розроблена українськими вченими.

– Прокуратура порушила кримінальну справу щодо осіб, які розповсюджували у Києві зіпсовані продукти харчування від імені блоку Леоніда Черновецького. У Черновецького кажуть, що таким чином хотіли дискредитувати їхню політсилу.

2009, неділя

Другий президент Леонід Кучма заявив, що глава держави має обиратися всенародно, а не в парламенті. Так він прокоментував інформацію про переговори між Партією регіонів та БЮТ щодо обрання президента у Верховній Раді.

2010, понеділок

– ВІДЕО ДНЯ: На президента Віктора Януковича напав вінок.

Це сталося під час покладання вінків з президентом Росії Дмитром Медведєвим до пам'ятника Невідомому солдату в Києві. Адміністрація президента намагалася зупинити розповсюдження цього відео.

– Глави МЗС України і Росії підписали угоду про демаркацію кордону двох держав.

2011, вівторок

– Національне радіо більше не буде вести прямих включень з Укргідрометцентру через інцидент з головою відділу прогнозів Людмилою Савченко, яка в прямому ефірі розкритикувала ситуацію в країні.

"Не можна залишатися байдужим до цієї краси, що доповнюється ніжними запахами бузку та конвалій, мелодійними трелями птахів. Часом здається, що такі чудові дні дарує нам природа як компенсацію за той безлад, беззаконня та несправедливість, що відбуваються в нашій країні", – сказала Савченко.

– В Україні працюють чотири дилери найдорожчої марки автомобілів "Maybach", тоді як у Німеччині їх лише три. Так фонд Конрада Аденауера проілюстрував ситуацію в українській економіці, яка потерпає від енергетичних перевитрат та інвестиційної непривабливості.

– Львівська облрада вимагає відставки міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова "за міліцейське свавілля". "У зв'язку з перетворенням правоохоронних органів у знаряддя режиму для розправи над політичними опонентами, економічними конкурентами, а головне – будь-яким громадянином України, який стає на захист своїх національних та соціальних прав", – говориться в зверненні.

– Справу екс-міністра МВС Юрія Луценка передано до суду. Тим часом сам Луценко продовжує голодування, а лікарі називають його стан критичним.

2012, четвер

– Цензура через Путіна. У Київському музеї російського мистецтва відцензурували інсталяцію, частиною якої були чоловічки з антипутінськими плакатами. Коли художники залишили залу, з інсталяції вилучили 16 об'єктів, ключових розтяжок і просто одиночних плакатів.

– Цензура в УНІАН. Колектив інформаційного агентства заявив про поступ на свободу слова з боку нового керівництва, і пояснив усунення головреда Олександра Харченка тим, що той намагався цій цензурі протистояти.

– Президент Віктор Янукович утворив Конституційну Асамблею, головна мета якої – підготовка законопроектів про внесення змін до Конституції. Її головою став перший президент України Леонід Кравчук.

– Понад 40 мільярдів гривень коштувала Україні підготовка до Євро-2012 у 2008-2011 роках. Найбільше грошей (18 мільярдів) пішло на ремонт та будівництво доріг.

– Менш привабливі дівчата краще навчаються в аспірантурі та магістратурі, вважає міністр освіти Дмитро Табачник. "Я думаю, що я не відкрию Америки, якщо скажу, що краще вчаться в університетах у магістратурі і аспірантурі дівчата, ну скажімо, з менш яскравою, менш привабливою і менш модельною зовнішністю", – сказав він.

2013, п'ятниця

– В Україні старі дороги, багато машин, та й зима цього року прирівнюється до 7-8 зим звичайних – так віце-прем'єр Олександр Вілкул пояснив поганий стан доріг в Україні.

– Головою Верховного суду обраний суддя Ярослав Романюк, якого пов'язують з Андрієм Портновим.

– Письменник Юрій Андрухович пророкує, що українці повстануть проти влади.

"Може стати що завгодно. Якийсь локальний інцидент, що-небудь. Єдине, в чому я не сумніваюся: що ця остання крапля буде. Тобто люди проти цієї влади масово вийдуть", – сказав він.

2014, субота

Українські прикордонники затримали та втратили Валерія Болотова, який вважає себе "губернатором" самопроголошеної "ЛНР". За інформацією прикордонної служби, Болотова відбивали більше ста озброєних бойовиків. Однак міністр МВС Арсен Аваков заперечив: Болотову вдалося втекти через зраду. А прокуратура відкрила кримінальне провадження з цього інциденту.

2015, неділя

– У районі Щастя українські військові захопили двох бійців спецназу ГРУ: капітана Євгена Єрофєєва та сержанта Олександра Александрова. Александров одразу зізнався, що він російський контрактник і перебуває на Донбасі з 6 березня.

– У Криму розпочалися роботи з будівництва мосту через Керченську протоку.

2016, вівторок

– ЦИТАТА ДНЯ: "Що стосується президента Порошенка, то в нього дві біди: жадібність і недовіра". Екс-нардеп Микола Томенко вважає, що президент сприймає країну як своєрідний великий Roshen.

– У Верховному суді Чечні почалися дебати у справі українських політичних в'язнів Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. У своєму слові Карпюк розповів про погрози застосувати тортури до його малолітнього сина.

Рустем Халілов, для УП