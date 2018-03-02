Суд отпустил под залог сторонника Саакашвили

Суд отпустил из-под стражи соратника лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, участника прорыва украинской-польской границы в пункте пропуска "Шегини" Александра Бурцева.

Об этом сообщил один из лидеров "РНС" Давид Сакварелидзе на странице в Facebook.

"Через шесть месяцев заключения суд выпустил ... добровольца и тяжелобольного диабетом Сашу Бурцева под залог 110 тыс. грн", - написал он.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.



По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутатыВерховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

11 сентября 2017 года полиция задержала Александра Бурцева.