ДТП в Харькове: пострадавшие хотят отдать Зайцевой ее денежную помощь

В Киевском райсуде Харькова на заседании по делу о ДТП, в котором погибли 6 человек, допросили свидетеля и пострадавших.

Об этом сообщает "Укринформ".

Суд допросил: пострадавшую Оксану Евтееву (Берченко), которая в аварии потеряла мужа и сестру Диану; ее отца; пострадавшую Светлану Винниченко - мать погибшего в ДТП Александра Евтеева, мужа Оксаны Евтеевой; отца погибшей Елены Умаевой Николая Пономаренко; Юрия Фабриса - брата и дяди погибших в ДТП.

Пострадавшая Оксана Евтеева рассказала, что деньги от семьи Зайцевой поступали на банковский счет.

"Мы хотели их вернуть, неоднократно обращались в банк, потому что это была не помощь, а непонятно что: тихо положили на счет и потом отнесли чеки в прокуратуру, чтобы выбить себе какие-то смягчающие обстоятельства. А я пролежала полтора месяца в постели...", - сказала она.

Отец Оксаны рассказал, что на их имя поступили два перевода по 50 тысяч гривен от Татьяны Ивановой - матери Зайцевой.

"Нам не деньги были нужны, что мне делать с этими деньгами? А если бы сказали, что сюда едут лучшие врачи Израиль, Европа ... Может, она была бы жива. Мы сидели у ее кровати, держали за руку и просили: не уходи... "- говорил он.

В то же время мать погибшего Александра Евтеева отметила, что никто из обвиняемых не обращался к ней с извинениями. По ее словам, она не почувствовала поддержки со стороны обвиняемых.

Кроме того, в суде дала показания свидетель ДТП Марина Ковалева. Она - пассажирка автомобиля Зайцевой.

По ее утверждениям, в момент ДТП Зайцева ехала со скоростью 75 километров в час на мигающий зеленый сигнал светофора. Затем начал ехать автомобиль Дронова.

Ковалева утверждает, что Зайцева сигналила Дронову, но он не реагировал.

"В результате автомобиль Дронова въехал в передние двери автомобиля Lexus, машина перевернулась и вылетела на тротуар. Далее свидетель ничего не помнит, знает, что их достали из машины и отправили на медэкспертизу", - отмечает издание.

Потерпевшая добавила, что мать Зайцевой оказывала ей помощь в лечении, а Дронов не помог.

Адвокат Зайцевой Елена Цимбалистенко заявила, что не знает, будет ли ее подзащитная давать показания.

"Я не знаю, как поступит моя подзащитная, но закон - ст. 63 Конституции Украины - дает им право отказаться от дачи показаний, то есть не свидетельствовать против себя", - отметила адвокат.

Следующее судебное заседание назначено на 12 марта, 14.00.

Как известно, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова.

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.