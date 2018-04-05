Мосийчук требует экстрадиции исполнителей покушения на него

Член фракции "Радикальная партия Ляшко" Игорь Мосийчук требует, чтобы Министр иностранных дел Павел Климкин и Генпрокурор Юрий Луценко направили в Россию документы для экстрадиции исполнителей покушения на него.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в четверг, 5 апреля.

По его словам, прокуратура и Служба безопасности проинформировали общество о раскрытии покушения на него у телеканала "Эспрессо", в результате которого погибли два человека и трое были ранены.

"Установлены лица-исполнители. Это Лысак Игорь, Григорян Александр и Мятных Михаил. Координатором этого террористического акта был офицер Главного управления разведки Министерства обороны Российской Федерации", - сказал Мосийчук.

Он отметил, что сейчас задержан только Мятных, который находится в следственном изоляторе СБУ и дает показания.

Двое других - в Ичкерии и на территории оккупированного Крыма.

"И, учитывая все это, я обращаюсь к министру иностранных дел, Генеральному прокурору, который принимал активное участие в расследовании, с требованием направить документы к Российской Федерации с требованием экстрадировать лиц, виновных в этом террористическом акте и отдать украинскому правосудию", - заявил нардеп.

"В случае, если этого не произойдет, то это дает все основания считать Россию страной-террористом", - добавил он.

Также Мосийчук добавил, что покушение на него было совершено с целью дестабилизировать ситуацию в стране и из-за его позиции относительно российской агрессии.

Ранее сообщалось, что правоохранители выяснили, что взрыв у телеканала "Эспрессо" в Киеве был покушением на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука.

Как сообщалось, 3 апреля глава СБУ Василий Грицак заявил, что раскрыто нападение, в результате которого пострадали три человека, в частности, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, и погибли два человека.

Вечером 25 октября 2017 года под телеканалом "Эспрессо" в Соломенском районе Киева произошел взрыв, погибли охранник Мосийчука Руслан Кушнир и экс-сотрудник юридического департамента МВД Михаил Мормиль, который проходил рядом с местом взрыва.

Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь.

Также в больницу с серьезными ранениями тогда попали политолог Виталий Балаи 56-летняя Надежда Тарасенко.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что "нет никаких сомнений", что теракт был направлен против Мосийчука и допустил, что это работа российских спецслужб.

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в связи со взрывом в Киеве. Также глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в покушении на Игоря Мосийчука, заявив, что "организаторы преступления находятся в Украине".

СБУ проверяла возможную причастность внештатного помощника-консультантаИгоря Мосийчука к взрыву.