Бабченко попросил 50 тысяч за интервью: первой согласилась "Россия"

Российский телеканал согласился на предложение журналиста Аркадия Бабченко заплатить 50 тысяч долларов за его интервью.

Об этом сообщил сам журналист в Facebook.

Ранее Бабченко писал, что в связи со своей "безумной усталостью" и "кучей проблем" он будет брать оплату за эксклюзивное интервью.

"У меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить", - написал он.

Позже Бабченко добавил, что первым согласился российский телеканал "Россия".

Предложение журналист отклонил в матерной форме и объяснил, что на телеканал, безусловно, приедет, но только на танке "Абрамс" и не для интервью.

"Знаете, кто согласился заплатить мне за интервью первым? Сразу? Даже не торгуясь? Телеканал "Россия". Так вот, друзья мои, если вы до сих пор так ничего еще и не поняли, скажу вам простыми словами - предложение только для СМИ, а не для б***х пропагандонов, засуньте свои деньги себе в задницу и идите н***й", - написал он.

Также Бабченко попросил воздержаться от таких предложений в будущем.

"И даже не думайте мне писать ни с какими своими кровавыми деньгами - так доступно", - добавил журналист.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ" раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

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