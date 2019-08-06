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Луценко анонсирует новые подозрения по делу о давлении на ВККС

Вторник, 6 августа 2019, 16:52

Источник: пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Генеральная прокуратура может вручить подозрения людям из судебной администрации, офиса омбудсмена и других органов власти в деле давления на Высшую квалификационную комиссию судей.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, по делу о злоупотреблениях и давлении на ВККС судьями Окружного административного суда Киева есть 4 подозрения – но они не последние.

Прямая речь: "В эту и следующую неделю мы изучим возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления на ВККС. В частности, речь идет о должностных лицах судебной администрации, офиса омбудсмена и ряда других органов власти и других судей, которые были втянуты в вероятно незаконные схемы.

Также будут проведены следственные действия и экспертиза голосов, которые были записаны в рамках проведения прослушивания служебных кабинетов".

Детали: Луценко отметил, что это – одно из самых резонансных дел за последние 2 года, негласные следственные розыскные действия (записи разговоров) в кабинетах судей проводили 7 месяцев.

Также генпрокурор отметил, что отрабатываются другие эпизоды, не связанные с ВККС, где другие должностные лица как предыдущей, так и нынешней власти фактически пытались в ручном режиме использовать Окружной админсуд для принятия тех или иных нужных им политических и экономических решений.

Луценко пообещал рассекречивать эпизоды, которые пока засекречены, анализировать их, и в случае достаточности оснований объявлять подозрения по другим эпизодам, не связанным с ВККС.

По словам генпрокурора, "ключевое событие в календаре" состоится на следующей неделе.

Прямая речь: "До конца этой недели мы, вероятно, передадим, в Высший совет правосудия представление о мерах пресечения в отношении 4-х судей, которым объявлены подозрения. Только после разрешения ВСП они пойдут в суд.

В суде мы будем ходатайствовать о мере пресечения – отстранении их от занимаемой должности. Это будет главным сигналом, готова ли вся судебная система к адекватной оценке действий своих коллег".

Знать больше: "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

Предыстория:

  • 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
  • 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.
  • Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • В ответ суд заявил о давлении. Глава суду Павел Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля Волка и еще трех судей вызвали в ГПУ. 2 августа стало известно, что им вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях..
  • ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.

Темы: судГенпрокуратура
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