Суд отпустил из-под стражи подозреваемого в измене офицера, который хотел обмена

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Четверг, 5 сентября 2019, 17:59

Суд отпустил из-под стражи подозреваемого в государственной измене офицера запаса Александра Ракушина, который ранее соглашался, чтобы его обменяли на украинских заключенных в России.

Адвокат Родион Пугач: "Он выражал представителям ООН такое желание – чтобы участвовать в обмене, если такой обмен будет".

Детали: Адвокат сказал, что не может комментировать, внесен ли его подзащитный в списки на обмен, потому что сам их не видел.

21 августа Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство защиты Ракушина и изменил меру пресечения.

С мая 2019 года, после задержания, мужчина находился под стражей. Теперь его отпустили из-под ареста и обязали прибывать к правоохранителям по каждому требованию, сообщать об изменении места жительства и работы и воздерживаться от общения со свидетелями.

Также экс-военному вернули паспорт гражданина и загранпаспорт

При этом прокурор поддержал ходатайство защиты. Аргументация прокуратуры в решении не изложена.

По версии следствия, Ракушин был "недоволен деятельностью действующей власти Украины и своим финансовым (материальным) положением" и с 2014 года периодически посещал оккупированную территорию Донецкой области и территорию России.

Там он якобы общался с сотрудником Федеральной службы безопасности России и согласился стать агентом ведомства.

Ракушин получил задание на поиск и дальнейшую передачу информации, которая может повредить государственной безопасности Украины, а также на привлечение других лиц к работе на ФСБ РФ.

Полученную информацию мужчина якобы должен был передавать руководству боевиков в Донецкой области.

В конце 2018 - начале 2019 Ракушин вербовал своего знакомого – сотрудника Службы безопасности, задачей которого должен был быть сбор тайных данных. За это сбушнику пообещали 15 тысяч гривен.

9 мая 2019 года Ракушина задержали. С тех пор он находился под стражей.

Знать больше: Почему затормозился обмен заключенными и когда украинцы могут вернуться домой

Доповнюється...

История вопроса:

  • В середине июля украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и российская уполномоченная Татьяна Москалькова обменялись списками политзаключенных в России и Украине. В списке от Украины значилось 150 человек, в списке РФ – 34.
  • 22 августа российские СМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
  • В последние дни августа начали ходить слухи о том, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже происходит, но его завершение официально опровергали.
  • По состоянию на 2 сентября Московское СИЗО Лефортово приняло передачи для 32 украинцев: 24 военнопленных моряков и 8 политзаключенных.

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Темы: Росcия


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