Суд відпустив з-під варти підозрюваного у зраді офіцера, який хотів обміну з РФ

Джерело: рішення суду, коментар "Українській правді" адвоката Родіона Пугача

Суд відпустив з-під варти підозрюваного у державній зраді офіцера запасу Олександра Ракушина, який раніше погоджувався, щоб його обміняли на українських в'язнів у Росії.

Адвокат Родіон Пугач: "Він висловлював представникам ООН таке бажання – щоб приймати участь в обміні, якщо такий обмін буде".

Деталі: Адвокат сказав, що не може коментувати, чи внесений його підзахисний до списків на обмін, бо сам їх не бачив.

21 серпня Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання захисту Ракушина і змінив запобіжний.

З травня 2019 року, після затриманння, чоловік перебував під вартою. Тепер його відпустили з-під арешту і зобов’язали прибувати до правоохоронців за кожною вимогою, повідомляти про зміну місця проживання та роботи і утримуватись від спілкування зі свідками.

Також екс-військовому повернули паспорт громадянина і закордонний.

При цьому прокурор підтримав клопотання захисту. Аргументація прокуратури у рішенні не викладена.

За версією слідства, Ракушин був "незадоволений діяльністю діючої влади України та своїм фінансовим (матеріальним) становищем" і з 2014 року періодично відвідував окуповану територію Донецької області та територію Росії.

Там він нібито спілкувався зі співробітником Федеральної служби безпеки Росії і погодився стати агентом відомства.

Ракушин отримав завдання на пошук та подальшу передачу інформації, яка може зашкодити державній безпеці України, а також на вербування інших осіб до роботи на ФСБ РФ.

Отриману інформацію чоловік нібито мав передавати керівництву бойовиків на Донеччині.

Наприкінці 2018 – на початку 2019 року Ракушин вербував свого знайомого – співробітника Служби безпеки, завданням якого мало бути збирання таємних даних. За це есбівцю пообіцяли 15 тисяч гривень.

9 травня 2019 року Ракушина затримали. З того часу він перебував під вартою.

Що було раніше: За даними УП, українська сторона в рамках домовленностей про обмін може просто відпустити тих, кого росіяни внесли до списків.

Офіційно відомо про щонайменше два випадки, коли суди відпускали затриманих в Україні з-під варти на підставі того, що вони мають взяти участь в обміні. Йдеться про громадянина України колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" Олександра Саттарова, підозрюваного у держзраді, та росіянина, який воював на боці бойовиків, Ігоря Кімаковського. У рішеннях про звільнення цих чоловіків з-під варти зазначено, що вони дали згоду на участь в обміні за формулою 33 на 33.

28 серпня суд в Україні випустив із СІЗО головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в держзраді. За даними УП, Вишинський також погодився взяти участь в обміні.

5 вересня суд у Києві звільнив з-під арешту бойовика Володимира Цемаха, який може свідчити у справі збиття малазійського літака МН-17. Раніше ЗМІ повідомляли, що обмін полоненими загальмувався саме через вимогу Росії віддати Цемаха.

Знати більше: Чому загальмувався обмін ув'язненими і коли українці можуть повернутися додому

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