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Зеленский: У меня уже аллергия на "капитуляцию" – этого не будет

Пятница, 11 октября 2019, 14:09

Президент Владимир Зеленский заявил, что не предаст интересы Украины и не допустит "капитуляции" перед Россией.

Источник: выступление президента в Одессе на встрече ко Дню защитника Украины

Прямая речь: "Уважаемые воины, я обещал прекратить войну на востоке и восстановить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши, все мои личные усилия 24 часа в сутки.

Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной... Это позиция украинского народа, которую я как президент буду защищать: Донбасс – это Украина, и там должен царить мир.

Должно состояться полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление контроля над государственной границей А местные выборы там должны пройти исключительно по украинскому законодательству под наблюдением не пулеметов, а международных наблюдателей.

Мы никогда не забудем и об аннексированном Крыме, возвращение которого станет нашим следующим вызовом.

Поверьте, у меня уже действительно аллергия на слово "капитуляция" – и хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине".

По словам президента, позиции Украины усилит "крепкий фундамент из нескольких вещей: грамотная, взвешенная дипломатия; мощный сектор безопасности и обороны; возрождение экономики; обеспечение благосостояния граждан Украины".

Зеленский подчеркнул: "Монолитным этот фундамент может сделать только одно – сплоченность и единство всех украинцев для нашей главной цели: восстановление территориальной целостности и рождение зажиточной и сильной Украины. Страны, где будут счастливо и свободно жить наши дети и наши внуки. Это и является нашим главным национальным интересом.

Активные меры, направленные на реализацию всего этого, закладываются в новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины".

Этому предшествовали: акции протеста против разрешения конфликта на Донбассе по "формуле Штайнмайера", лозунгом которых было "Нет капитуляции", а также заявления представителей добровольческого движения о готовности защищать прифронтовые территории в случае отвода украинской армии из них.

Глава государства также назвал украинских воинов "волшебниками", которые дарят "мирное небо в украинских городах и селах, существование нашего государства", – и платят за это жизнью.

Он попросил почтить память героев минутой молчания.

Знать больше Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Под документом, по которому после выборов на Донбассе вступит в силу закон о статусе оккупированных сейчас территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.
  • Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей.
  • Против реализации "формулы Штайнмайера" выступили ряд областных и городских советов Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий областные, Сумской, Кропивницкий и Луцкий городские советы.
  • При этом социологи группы "Рейтинг" обнаружили, что 60% украинцев не могут оценить инициативу мирного урегулирования войны на Донбассе по "формуле Штайнмайера", 23% высказались против нее, а 18% – поддержали ее в сентябре.
  • 10 октября Зеленский заверил, что автономии для Донбасса не будет, но в законе о статусе региона может идти речь, например, о русском языке как региональном.
  • Заместитель министра иностранных дел Василий Боднарь предположил, что на создание безопасных для выборов условий в ОРДЛО могут уйти и десятки лет.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийДонбассКрымформула Штайнмайера
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