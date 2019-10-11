Зеленский: У меня уже аллергия на "капитуляцию" – этого не будет

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Пятница, 11 октября 2019, 14:09

Президент Владимир Зеленский заявил, что не предаст интересы Украины и не допустит "капитуляции" перед Россией.

Источник: выступление президента в Одессе на встрече ко Дню защитника Украины

Прямая речь: "Уважаемые воины, я обещал прекратить войну на востоке и восстановить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши, все мои личные усилия 24 часа в сутки.

Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной... Это позиция украинского народа, которую я как президент буду защищать: Донбасс – это Украина, и там должен царить мир.

Должно состояться полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление контроля над государственной границей А местные выборы там должны пройти исключительно по украинскому законодательству под наблюдением не пулеметов, а международных наблюдателей.

Мы никогда не забудем и об аннексированном Крыме, возвращение которого станет нашим следующим вызовом.

Поверьте, у меня уже действительно аллергия на слово "капитуляция" – и хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и это не об Украине".

Дополняется...

Алена Рощенко, УП

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Темы: Зеленский Донбасс Крым


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