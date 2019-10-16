У Кернеса решили поддержать "формулу Штайнмайера"

Харьковский городской совет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил поддержку "формулы Штайнмайера".

Источник: пресс-служба Харьковського городского совета, Интерфакс-Украина

Дословно в обращении: "Мы, депутаты Харьковского городского совета, поддерживаем президента Украины в поисках мира. Мы считаем "формулу Штайнмайера" единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей".

Детали: Авторы документа считают, что реализация "формулы Штайнмайера" позволит вернуть в Украину временно не контролируемые территории на Донбассе.

Цитата обращения: "Расформирование на временно оккупированных территориях всех незаконных вооруженных формирований принесет покой нашим братьям, таким же украинцам, как и мы, в отдельных частях Луганской и Донецкой областей. Контроль над украинской границей защитит от появления на территории страны людей, которые стремятся к дальнейшему противостоянию на Востоке, и будет способствовать проведению местных выборов не под дулами автоматов, а под наблюдением ОБСЕ. Выборы в ОРДЛО по украинскому законодательству вернет Украину неконтролируемые сейчас территории".

По мнению его авторов, политики, выступающие против реализации "формулы Штайнмайера", в действительности стремятся к войне.

Цитата обращения: "Ряд областных и городских советов, в частности, в Луцке, Львове, Полтаве, Кропивницком и других городах, обратились к президенту Владимиру Зеленскому по недопущению реализации "формулы Штайнмайера". Некоторые безответственные политики сразу заголосили: "Формулу Штайнмайера" - капитуляцией" и начали пугать третьим Майданом. Они стремятся к войне, чтобы снова делить украинцев на патриотов и "предателей" или "сепаратистов". Они умышленно вводят украинцев в заблуждение, убеждая граждан, что мир по "формуле Штайнмайера" означает сдачу государственности и капитуляцию".

Его авторы утверждают, что президенту Зеленскому удалось сделать "ряд шагов, которые дают надежду на мир".

Первый признак мира в Харьковском горсовете увидели в возвращении в Украину пленных из России. Там считают, что президент Украины и его команда "добились улучшения ситуации на передовой и уменьшения количества обстрелов".

Авторы обращения считают, что на Зеленского оказывает давление "партия войны" и призывают другие местные советы поддержать усилия президента, направленные на достижение мира.

Цитата обращения: "Мы понимаем, какое давление сейчас оказывают на Президента Украины и его команду те, кто привык зарабатывать на войне, и те, кого им удалось ввести в заблуждение, убедив, что между "миром" и "капитуляцией" нет никакой разницы".

При этом Харьковский городской совет призвал коллег из органов местного самоуправления всех уровней поддержать усилия Зеленского, а те городские и областные советы, которые приняли решение о недопущении "формулы Штайнмайера", отозвать эти документы.

Авторы обращения считают, что отказ от "формулы Штайнмайера" ослабит международную поддержку Украины.

Они потребовали от политиков всех уровней "прекратить инсинуации" вокруг этого документа, а также воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции".

В то же время глава фракции "Самопомич" Тарас Ситенко заявил, что его фракция не поддержит обращение, поскольку оно не обсуждалось на комиссиях и депутаты узнали о нем только в сессионном зале.

Прямая речь Ситенко: "Это обращение не обсуждалось ни на профильных комиссиях, ни на профильных комиссиях вчера. Это первое, почему мы будем голосовать против этого решения. Второе, почему мы будем голосовать против... никто четко не рассказал, почему принимается эта формула. Надо понимать, какие следующие шаги последуют, что предшествовало этому - этого не было сделано"

Обращение было принято большинством голосов: 53 - "за", 12 депутатов проголосовали против, 2 - воздержались.

Что было раньше: Против реализации "формулы Штайнмайера" выступили ряд областных и городских советов Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий областные, Сумской, Кропивницкий и Луцкий городские советы.

Знать больше Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Напомним: