Дело Шеремета: суд смягчил ночной домашний арест подозреваемой Дугарь

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, позволив ей теперь передвигаться не только по поселку, но и району.

Источник: Громадське

Детали: Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить меру пресечения Яне Дугарь еще на два месяца, подчеркивая риски побега подозреваемой, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств, совершения другого преступления.

Адвокаты возражали, указывая на фальсификацию экспертиз, несовпадение роста и наличие свидетелей, которые подтвердили пребывание Дугарь в Донецкой области в дни наблюдения за Шереметом.

Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к преступлению, а подозрение - это ложь.

Заседание проходило только с участием сторон из-за карантинных мероприятий.

Что было раньше: 31 марта Офис генерального прокурора по просьбе следователей продлил сроки досудебного расследования в дела убийства журналиста Павла Шеремета до июня этого года.

Печерский суд Киева продлил содержание под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

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