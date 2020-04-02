Дело Шеремета: суд смягчил ночной домашний арест подозреваемой Дугарь
Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, позволив ей теперь передвигаться не только по поселку, но и району.
Источник: Громадське
Детали: Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить меру пресечения Яне Дугарь еще на два месяца, подчеркивая риски побега подозреваемой, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств, совершения другого преступления.
Адвокаты возражали, указывая на фальсификацию экспертиз, несовпадение роста и наличие свидетелей, которые подтвердили пребывание Дугарь в Донецкой области в дни наблюдения за Шереметом.
Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к преступлению, а подозрение - это ложь.
Заседание проходило только с участием сторон из-за карантинных мероприятий.
Что было раньше: 31 марта Офис генерального прокурора по просьбе следователей продлил сроки досудебного расследования в дела убийства журналиста Павла Шеремета до июня этого года.
Печерский суд Киева продлил содержание под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы
Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), военную медсестру Яну Дугарь.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.