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Главные новости вторника и ночи: задержание луцкого террориста, Волошин и зеленка

Среда, 22 июля 2020, 08:00

В Луцке террорист захватил автобус с 13 заложниками, депутата ОПЗЖ облили зеленкой — актуальные новости 21 июля.

О Луцке

После 21:30 в Луцке задержали террориста, который с утра держал 13 заложников в автобусе.

В центре Луцка утром мужчина со взрывчаткой и оружием забаррикадировался в автобусе с пассажирами, на месте было слышно выстрелы.

Президент Владимир Зеленский заверил, что держит ход событий под личным контролем.

Луцкий террорист представился именем Максим Плохой. В своем Twitter, созданном в июле 2020 года, он поздравляет всех с днем ​​антисистемы и заявляет, что "государство - это первый террорист".

Он требует, чтобы олигархи, главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, экс-президент Петр Порошенко, записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они — террористы в законе.

Позже Twitter приостановил функционирование аккаунта "Максима Плохого", а Youtube удалил его видео.

Также луцкий террорист передал журналистам, что заминирован не только автобус, но также заложена взрывчатка где-то в Луцке. И его смерть не помешает взрывам.

Позднее стало известно, что его настоящее имя — Кривош Максим Степанович. Он отсидел несколько сроков в местах лишения свободы, где написал книгу "Философия Преступника", описывающую его взгляды на жизнь.

Над освобождением граждан работают профессионалы, с террористом ведутся переговоры.

Злоумышленник несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался.

Захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.

Позднее МВД освободило трех заложников, которых держал в автобусе луцкий террорист.

Президент Зеленский записал видео, которое требовал террорист. Он сказал: "Фильм земляне 2005 года смотреть всем".

О Волошине

Депутата ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой после его заявления об "отсутствии суверенитета" в Украине.

Нардепы обратились к руководителю СБУ Баканову с требованием начать уголовное производство из-за высказываний Волошина.

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Темы: терроризмЛуцк
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