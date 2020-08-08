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Новости пятницы и ночи: коронавирусные антирекорды, дело Коломойского

Суббота, 8 августа 2020, 08:00
Новости пятницы и ночи: коронавирусные антирекорды, дело Коломойского

Сразу два антирекорда COVID в Украине, Американский Минюст требует изъять у Коломойского недвижимость в США, — актуальные новости пятницы и ночи.

О коронавирусных антирекордах

Сразу два антирекорда COVID в Украине: за сутки 6 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли.

Тем временем Тернополь переместился из красной зоны эпидемической опасности в зеленую, а Харьков наоборот переместился из зеленой зоны в красную, поэтому на следующей неделе там должны усилить карантинные ограничения.

В Украине стало больше сложных случаев заболевания коронавирусной болезнью, также растет заболеваемость COVID-19 у детей.

О деле Коломойского

Минюст США требует конфисковать у олигарха Игоря Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за деньги, незаконно присвоенные у ПриватБанка.

Игорь Коломойский отвергает обвинения министерства юстиции США и уверяет, что все средства, которые он инвестировал в США, получил от доходов от собственного бизнеса.

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Темы: коронавирусКоломойский
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