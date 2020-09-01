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Главные новости понедельника и ночи: юморист Филимонов, заявления Фокина

Вторник, 1 сентября 2020, 08:00

"Слуги" выдвинули известного комика в мэры Одессы, Аваков назвал заявления Фокина в Минске провокацией — актуальные новости 31 августа.

О выдвижении Филимонова

Съезд партии "Слуга народа" выдвинул кандидатов от политсилы в мэры городов на предстоящих местных выборах.

В мэры Одессы от "слуг" будет баллотироваться юморист Олег Филимонов — он заявил, что такое предложение ему сделал лично президент Зеленский.

О комментарии Фокина

Аваков считает, что высказывания заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины.

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Украинская правда
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