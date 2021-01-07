Главные новости среды и ночи: штурм Капитолия, эвакуация Конгресса

Сторонники Трампа попытались захватить Капитолий, где вечером должны были утвердить результаты выборов, в это время обе палаты американского парламента были срочно эвакуированы — актуальные новости 6 января.

Об утверждении выборов в США

В среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.

Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.

Белый дом заявил, что войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами охраны направляются в Капитолий, чтобы помочь прекратить беспорядки.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

Американский канал CNN сообщил о пострадавших во время перестрелки в Конгрессе. В частности, в грудь ранили женщину, которая находится в тяжелом состоянии.

О локдауне

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что январский жесткий карантин поможет избежать "локдауна" до весны и весной.

О вакцинах

Степанов обвинил главу "Медзакупівель" Арсена Жумадилова в подрыве репутации Украины в процессе переговоров относительно поставок вакцини.

Глава Минздрава заверил, что в ближайшее время будут приняты решения о заказе вакцини против COVID-19 непосредственно у производителей.

Вакцина от коронавируса иностранного производства будет закупаться Украиной через украинскую компанию-посредника "Лекхим" — ее связывают с экс-главой Минздрава в правительстве Азарова Раисой Богатыревой.

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