Главные новости понедельника и ночи: результаты довыборов в ВР, разговор Ермака с советником Байдена

Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье - сохраняется интрига, Руководитель Офиса президента Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном противодействие дезинформации.

О результатах довыборов в Раду

В Донецкой области по результатам подсчета 100% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду победил мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов - 65,46% голосов.

На довыборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области пока еще сохраняется интрига.

О разговоре Ермака с советником Байдена

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном противодействие дезинформации.

Салливан отметил усилия Украины в проведении реформ и отметил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических, безопасности целей.



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