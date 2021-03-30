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Главные новости понедельника и ночи: результаты довыборов в ВР, разговор Ермака с советником Байдена

Вторник, 30 марта 2021, 08:00
Главные новости понедельника и ночи: результаты довыборов в ВР, разговор Ермака с советником Байдена

Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье - сохраняется интрига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном противодействие дезинформации.

О результатах довыборов в Раду 

В Донецкой области по результатам подсчета 100% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду победил мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов - 65,46% голосов.

На довыборах в округе № 87 в Ивано-Франковской области пока еще сохраняется интрига.

О разговоре Ермака с советником Байдена

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном противодействие дезинформации.

Салливан отметил усилия Украины в проведении реформ и отметил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических, безопасности целей.

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Украинская правда

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Темы: Украинамир
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