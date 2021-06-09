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Среда, 9 июня 2021, 08:00

Офис президента скорректировал текст заявления касательно телефонного разговора Зеленского с Байденом, Медведчук занимался не только освобождением заложников – актуальные новости 8 июня и ночи.

О разговоре Зеленского с Байденом

Офис президента Украины удалил из сообщения о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантической интеграции Украины и предоставления ей Плана действий по членству в НАТО. Впоследствии объяснили, что корректировка в тексте заявления относительно деталей телефонного разговора было связано с уточнением формулировок с американской стороной.

Сам Зеленский очень доволен телефонным разговором с Байденом, исправления Прессрелизы своего офиса по поддержке Байденом желание Украины получить План действий относительно членства в НАТО он считает несущественным.

О "пленках Медведчука"

Несмотря на заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что нардеп и кум российского президента Виктор Медведчук официально занимался только освобождением заложников и пленных, на самом деле Медведчук принимал непосредственное участие в многочисленных экономических и деловых переговорах. В вопросе обмена вместо помогать – мешал – "Bihus.Info" со ссылкой на записи разговоров якобы Медведчука с рядом украинских и российских политиков и чиновников.

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О других важных новостях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал визит в Германию и 8 июня обсудил с немецкими чиновниками строительство газопровода "Северный поток-2", функционирования Нормандского формата и признание Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.

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Украинская правда

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