Главные новости среды и ночи: отмена указа Зеленского, конституционность закона о языке

ВС отменил указ Зеленского по Тупицкого, закон о функционировании украинского языка как государственного признали конституционным, въезд в ЕС может стать свободным - актуальные новости 14 июля и ночи.

О Тупицком

Верховный Суд признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

В Офисе президента считают, что Верховный Суд своим решением пытается защитить коррупционную систему и уничтожить судебную реформу.

О языковом законе

Конституционный суд признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В то же время, народные депутаты отозвали часть поправок к бюджетному законопроекту №5551-2, касающиеся употребления украинского языка; не отзывал правки только Максим Бужанский.

О въезде в ЕС

Послы ЕС позволили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

В МИД приветствовали намерение ЕС включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешены несущественные поездки, но напомнили, что такое решение не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств Евросоюза.

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