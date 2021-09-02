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Новости среды и ночи: встреча Зеленского и Байдена, замена троих министров

Четверг, 2 сентября 2021, 08:00
Новости среды и ночи: встреча Зеленского и Байдена, замена троих министров
Фото: ОП

В США состоялась встреча Зеленского и Байдена, у Зеленского ищут замену трем министрам — актуальные новости 1 сентября и ночи.

О встрече президентов США и Украины

В Белом доме в 21:00 по Киеву началась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский просит президента Соединенных Штатов Америки повлиять на Россию ради освобождения украинских пленных и политзаключенных; украинская делегация передала в Белый дом список из 450 человек.

В совместном заявлении двух стран во время визита президента Владимира Зеленского в США речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.

Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток - 2".

На фоне первой встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского страны опубликовали совместное заявление относительно будущего стратегического партнерства Украины и США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу президентов США и Украины, отметив новый уровень отношений стран.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с президентом Соединенных Штатов, сказав, что не знает, "возникла ли химия", но "доволен результатом".

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Вашингтоне.

О замене министрам

В ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

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Украинская правда

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