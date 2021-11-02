Новости 2 ноября: дело Медведчука, Зеленский и Байден

Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения; Зеленский встретился с Байденом в Глазго – актуальные новости 2 ноября.

О деле Медведчука

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде личных обязательств кума Путина и нардепа Виктору Медведчуку вместо домашнего ареста, срок которого истек.

Решение принято в рамках дела о госизмене и покушении на ограбление национальных ценностей. ОГП попросил суд взять с Медведчука личные обязательства, потому что его предельный срок пребывания под круглосуточным домашним арестом истек.

Следует заметить, что Медведчук все равно останется под домашним арестом. Эта мера пресечения действует по другому делу против него – государственная измена, связанная с добычей нефти и газа в Черном море в сговоре с Россией.

О Зеленском и Байдене

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию встретился с главой США Джозефом Байденом — президенты обсудили ситуацию в Донбассе.

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