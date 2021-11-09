Главные новости понедельника и ночи: мигранты на границе Польши, объединение Разумкова

Сотни мигрантов прибыли к ограждению на границе Беларуси и Польши; в объединение Разумкова войдут 21 "слуга" и два "батькивщиновца".

О границе Польши

Сотни мигрантов, следовавших по территории Беларуси в сторону Польши, дошли до забора на границе – соответствующее видео разместило Министерство обороны Польши. На снятых с вертолета кадрах видно около тысячи мигрантов, находящихся в лесу на территории Белоруссии.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит самый большой на сегодняшний день штурм границы нелегалами. Министр охраны Мариуш Блащак заявил, что сейчас на границе находятся 12 тысяч военных.

Также советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.

Об объединении Разумкова

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием "Разумная политика", среди них 21 "слуга" и два "батькивщиновца".

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