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Главные новости воскресенья и ночи: усиление карантина, угрозы белорусских силовиков

Понедельник, 6 декабря 2021, 07:00
Главные новости воскресенья и ночи: усиление карантина, угрозы белорусских силовиков
фото: Эльдар Сарахман, УП

В Украине усиливают карантин; белорусские силовики пригрозили Украине "крайне жесткими" действиями – актуальные новости 5 декабря и ночи.

Об усилении карантина

С понедельника на территории Украины вступают в силу усиленные карантинные правила.

Ограничения ужесточаются для невакцинированных – как в "желтых", так и в "красных" регионах. При этом находясь на улице, граждане должны иметь при себе документы.

Об угрозах белорусских силовиков

Минск заявил, что 4 декабря украинский вертолет якобы залетел на белорусскую территорию, Киев эту информацию опроверг. В то же время белорусские пограничники пригрозили жесткой реакцией на нарушение границы.

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О других важных новостях

США готовы обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она могла защищать свою территорию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Украину "нужно заставить" следовать минским договоренностям.

В Ужгороде менору, установленную к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии, обнаружили в реке.

В Ужгороде в воскресенье утром сожгли два автомобиля, принадлежащих закарпатскому журналисту Павлу Белецкому и его жене.

Министр обороны Алексей Резников считает, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч.

Столичные спасатели ликвидировали пожар в торговых павильонах в Оболонском районе Киева, восемь павильонов сгорели.

Член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Украина "может стать новым Афганистаном" для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях. А сенатор-республиканка Джонни Эрнст призвала президента Байдена быть "очень четким и очень сильным" в общении с Путиным.

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Темы: карантинБеларусь
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