Главные новости воскресенья и ночи: усиление карантина, угрозы белорусских силовиков

В Украине усиливают карантин; белорусские силовики пригрозили Украине "крайне жесткими" действиями – актуальные новости 5 декабря и ночи.

Об усилении карантина

С понедельника на территории Украины вступают в силу усиленные карантинные правила.

Ограничения ужесточаются для невакцинированных – как в "желтых", так и в "красных" регионах. При этом находясь на улице, граждане должны иметь при себе документы.

Об угрозах белорусских силовиков

Минск заявил, что 4 декабря украинский вертолет якобы залетел на белорусскую территорию, Киев эту информацию опроверг. В то же время белорусские пограничники пригрозили жесткой реакцией на нарушение границы.

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