Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини неділі та ночі: посилення карантину, погрози білоруських силовиків

Понеділок, 6 грудня 2021, 07:00
Головні новини неділі та ночі: посилення карантину, погрози білоруських силовиків
фото: Ельдар Сарахман, УП

В Україні посилюють карантин; білоруські силовики пригрозили Україні "вкрай жорсткими" діями — актуальні новини 5 грудня і ночі.

Про посилення карантину

З понеділка на території Україні набирають чинності посилені карантинні правила.

Обмеження стають жорсткішими для невакцинованих – як у "жовтих", так і в "червоних" регіонах. При цьому, перебуваючи на вулиці, громадяни повинні мати при собі документи.

Про погрози білоруських силовиків

Мінськ заявив, що 4 грудня український гелікоптер нібито залетів на білоруську територію, Київ цю інформацію спростував.

Водночас білоруські прикордонники пригрозили жорсткою реакцією на порушення кордону.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона мала змогу захищати свою територію.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Україну "треба змусити" слідувати мінським домовленостям.

В Ужгороді менору, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, виявили в річці.

В Ужгороді у неділю зранку спалили два автомобілі, що належать закарпатському журналістові Павлові Білецькому та його дружині.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що загальна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч.

Столичні рятувальники ліквідували пожежу в торговельних павільйонах в Оболонському районі Києва, 8 павільйонів згоріли.

Член Комітету із закордонних справ, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі заявив, що Україна "може стати новим Афганістаном" для Росії, якщо Москва піде далі у своїх діях. А сенаторка-республіканка Джоні Ернст закликала президента Байдена бути "дуже чітким та дуже сильним" у спілкуванні з Путіним.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: