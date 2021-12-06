Головні новини неділі та ночі: посилення карантину, погрози білоруських силовиків

В Україні посилюють карантин; білоруські силовики пригрозили Україні "вкрай жорсткими" діями — актуальні новини 5 грудня і ночі.

Про посилення карантину

З понеділка на території Україні набирають чинності посилені карантинні правила.

Обмеження стають жорсткішими для невакцинованих – як у "жовтих", так і в "червоних" регіонах. При цьому, перебуваючи на вулиці, громадяни повинні мати при собі документи.

Про погрози білоруських силовиків

Мінськ заявив, що 4 грудня український гелікоптер нібито залетів на білоруську територію, Київ цю інформацію спростував.

Водночас білоруські прикордонники пригрозили жорсткою реакцією на порушення кордону.

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