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Главные новости понедельника и ночи: задержание украинского режиссера, заявление "ядерных" стран

Вторник, 4 января 2022, 08:00
Евгений Лавренчук, фото Национального союза театральных деятелей Украины

Украинского режиссера по запросу России задержали в Италии; Россия, США, Китай, Великобритания и Франция заявили о недопущении ядерной войны – актуальные новости 3 января и ночи.

О задержании украинского режиссера

Украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук был задержан в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.

Мать задержанного Ирина Лавренчук надеется, что ее сына не экстрадируется в Россию.

О заявлении "ядерных" стран

Лидеры пяти стран с ядерным оружием – США, Китая, Великобритании, Франции и России – выступили с совместным заявлением о недопущении ядерной войны.

Лидеры, подписавшие заявление, подтверждают важность противодействия ядерным угрозам, сохранению и соблюдению соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

О других важных новостях

В Офисе президента рассказали о первом в этом году разговоре президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Украинский журналист и корреспондент агентства УНИАН Роман Цымбалюк, более 10 лет работавший в Москве, покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру. Его обвиняют в экстремизме.

Глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф считает очень вероятным российское вторжение в Украину и, по его мнению, умерить президента РФ могут лишь огромные санкции.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его дочери не выдали визу для обучения в Женевском университете.

Бывший президент Грузии и украинский политик Михаил Саакашвили требует в Руставской тюрьме независимых врачей, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями.

В начале нового года прокачка российского газа через Украину в Словакию снизилась втрое.

Темы: ядерное оружиеРосcиякультураИталия
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