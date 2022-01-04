Главные новости понедельника и ночи: задержание украинского режиссера, заявление "ядерных" стран

Украинского режиссера по запросу России задержали в Италии; Россия, США, Китай, Великобритания и Франция заявили о недопущении ядерной войны – актуальные новости 3 января и ночи.

О задержании украинского режиссера

Украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук был задержан в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.

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Мать задержанного Ирина Лавренчук надеется, что ее сына не экстрадируется в Россию.

О заявлении "ядерных" стран

Лидеры пяти стран с ядерным оружием – США, Китая, Великобритании, Франции и России – выступили с совместным заявлением о недопущении ядерной войны.

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Лидеры, подписавшие заявление, подтверждают важность противодействия ядерным угрозам, сохранению и соблюдению соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

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