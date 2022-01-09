ЕС готов помочь урегулировать кризис в Казахстане – Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в субботу заявил, что Евросоюз готов помочь Казахстану в урегулировании кризиса.
Источник: Боррель, цитирует сайт Совета ЕС и Европейского Совета
Прямая речь Борреля: "Мы готовы оказать помощь для мирного урегулирования кризиса. Внешняя военная поддержка должна осуществляться с уважением к суверенитету и независимости Казахстана, а также правам его граждан".
"… призываем власти Казахстана придерживаться своих обязательств в это сложное время, включая уважение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности, свободы собраний, свободы выражения взглядов и средств массовой информации".
Детали: Боррель выразил обеспокоенность насилием, "вспыхнувшим после мирных протестов в Казахстане". А также осудил акты насилия и призвал "не допускать дальнейшую эскалацию".
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
- 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
- В ходе протестов в стране были убиты и ранены десятки людей.
Знать больше: Революция или русская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать