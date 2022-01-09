ЕС готов помочь урегулировать кризис в Казахстане – Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в субботу заявил, что Евросоюз готов помочь Казахстану в урегулировании кризиса.

Источник: Боррель, цитирует сайт Совета ЕС и Европейского Совета

Прямая речь Борреля: "Мы готовы оказать помощь для мирного урегулирования кризиса. Внешняя военная поддержка должна осуществляться с уважением к суверенитету и независимости Казахстана, а также правам его граждан".

"… призываем власти Казахстана придерживаться своих обязательств в это сложное время, включая уважение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности, свободы собраний, свободы выражения взглядов и средств массовой информации".

Детали: Боррель выразил обеспокоенность насилием, "вспыхнувшим после мирных протестов в Казахстане". А также осудил акты насилия и призвал "не допускать дальнейшую эскалацию".

Предыстория:

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