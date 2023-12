"Азов" дістає людей з-під завалів, світ передає Україні зброю. 67 день війни

"Ми з вами до тих пір, поки не буде здобута перемога", – Ненсі Пелосі після зустрічі з президентом Зеленським.

Our Congressional Delegation was honored to meet with @ZelenskyyUa in Kyiv to salute his leadership and courage, to commend the Ukrainian people for their outstanding defense of Democracy and to say that we are with you until victory is won. pic.twitter.com/zkc588Qcrv