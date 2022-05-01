"Азов" дістає людей з-під завалів, світ передає Україні зброю. 67 день війни
67 день великої війни Україна зустрічає широким фронтом і жорсткими боями на сході країни.
30 квітня з-під завалів заводу "Азовсталь" українські захисники дістали та передали на евакуацію в Запоріжжя перших 20 цивільних громадян. Втім поранених військових, на жаль, наразі не забирають.
Росія продовжує стріляти по Україні з ракет та артилерії. Деякі населені пункти Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей перебувають в окупації.
"Українська правда" кожен день записує головні події та оцінки в цьому тексті.
Хроніку попереднього дня читайте тут: РФ наступає на сході, Україна намагається розблокувати "Азовсталь". 66 день війни
На цьому ми завершуємо наш онлайн. Повернемось за кілька годин.
Спокійної і мирної ночі, українці 🇺🇦
Результат роботи української ППО 1 травня – це "мінус" десять російських БПЛА "Орлан"
Анджеліна Джолі 1 травня завітала в навчально-реабілітаційний центр для дітей на Львівщині.
Фото: Facebook Бориславська міська рада
Змінився час початку завтрашньої евакуації з Маріуполя. Збір о 7:00 біля ТРЦ "Порт Сіті", повідомив керівник Донецької ОВА Кириленко.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російські військові не будуть "штучно підганяти" військові дії в Україні під якусь дату, включаючи День перемоги 9 травня. При цьому Москва хоче, щоб Україна добровільно припинила спротив.
Жертви серед мирних мешканців за добу:
📍Донеччина. Загинули 4 людей, поранено 11 людей.
📍Харківщина. Загинуло 3, 8 поранено.
Джерела The Times кажуть: Росія розробила чіткі плани вторгнення в Молдову.
Окупанти почали знову обстрілювати "Азовсталь" в окупованому Маріуполі, щойно там завершилася евакуація частини українців.
російські окупанти здійснюють артилерійські обстріли населених пунктів за 50 кілометрів від Кривого Рогу із захопленої території Херсонщини ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.
У Золочеві на Харківщині російський снаряд убив чоловіка в його власному будинку.
Сьогодні нарешті вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі". Вперше було дві доби справжнього припинення вогню.
Вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме там. Саме на "Азовсталі".
1 травня представники 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького показали роботу розрахунку самохідної артилерійської установки під час знищення окупантів
Українські військовослужбовці, які боронять Маріуполь з території "Азовсталі", сподіваються, що українська влада з міжнародними організаціями домовляться про безпечну евакуацію важкопоранених військових.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко виклав фото ракети, яка сьогодні прилетіла у село Синельниківського району
😅 Губернатор Курської області заявив, що конструкція мосту обвалилася в результаті диверсії
🐶🇺🇦 Пригоди сміливого песика Патрона з Чернігівщини. Минулої доби він разом з чернігівськими піротехніками ДСНС знищив 262 вибухонебезпечних предмети
Дані Генерального штабу ЗСУ на 18:00: Російські війська намагаються наступати на Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках, однак успіху не мають і несуть втрати. Читайте детальніше у зведеннях.
Новини з фронту
- На Дніпропетровщині у Синельниківському районі окупанти влучили ракетами в зернові склади та обстріляли село, одна мешканка отримала поранення.
- У Чорному морі зафіксували активізацію сил ворожого флоту, на Одещині окупанти продовжують вести розвідку за допомогою безпілотників.
- Росіяни здійснили артилерійський обстріл Богодухівської ОТГ на Харківщині, загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.
- На окупованих територіях російські військові обкрадають лікарні й змушують лікувати поранених росіян: зокрема в Старобільську на Луганщині, Вовчанську та Балаклії на Харківщині, Пологах Запорізької області, Олешках та Голій Пристані на Херсонщині.
|фото з обстрілів Дніпропетровщини
У Маріуполі окупанти почали роздавати газети з "ДНР"
🇵🇱 Польська Варшава стала першою столицею з числа потенційних держав-гарантів, яка публічно проголосила, що не братиме участь у такій мирній угоді, яка передбачатиме здачу частини території України.
⚡❗Розпочалася евакуація з "Азовсталі" у Маріуполі
Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022
Співачка Jerry Heil та гурт Kalush Orchestra надихнулися прибуттям Анджеліни Джолі у Львів та написали для неї невеличку пісню-звернення:
"Тено, богине війни, Анжеліно, будьте ангелом миру Україні! Будь ласка, використовуйте свою суперсилу і перетворіть тих хоробрих українців на Вічних".
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"Дякуємо, Анджеліно, за те, що привертаєш увагу всього світу тоді, коли він звик чути, що в Україні війна. Будь ласка, попроси своїх друзів із Голлівуду теж відвідувати нас, адже завдяки тобі тепер Україну знову чують", – звернулися артисти до акторки у дописах в соцмережах.
💻Росіяни, ймовірно, задіяли усю путужність кібератак по Україні, повідомляють у Держспецзв’язку. Це означає, що росіяни вже не вдарять по українському кіберпросторі сильніше, ніж вже атакували до війни та після її початку.
🔥У Росії продовжуються "хлопки". У Бєлгородській області сталася пожежа біля одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.
З Маріуполя вивезли близько 40 цивільних до тимчасового центру для переміщених осіб у селі Безіменне у Донецькій області, яке перебуває під окупацією.
За даними Reuters, всі вони покинули територію, прилеглу до заводу "Азовсталь". Людей доставили на автобусах з українськими номерними знаками у супроводі конвою російських військових та автомобілів з символікою ООН
🕯На сході України загинув боєць Десантно-штурмових військ, "кіборг", захисник Донецького аеропорту, знаний і як військовий, і як фотограф – Руслан Боровик.
На День Незалежності 2020 року його молодша донька Ганнуся на Марші захисників танцювала перед колоною ветеранів-десантників, яку очолював батько. Сьогодні дівчинка у блакитному береті разом з сестрою осиротіли.
|Боровик Ганнуся
|Руслан Боровик
💙💛В останній день квітня до України через західний кордон повернулася рекордна кількість людей з початку повномасштабної війни – 40 тисяч, з них 36 тисяч українців.
У Косово для українок відкрили табір, де навчають розміновувати території.
Практичний курс триває 18 днів на полігоні в західному місті Пежа. Наразі його проходять 6 українок.
Як зазначає Euronews, який спілкувався з ученицями, вони розуміють усі ризики, пов'язані з розмінуванням – це їхній спосіб допомогти своїй країні.
Посол України Андрій Мельник пропонує Німеччині відмити свою репутацію та ухвалити закон про ленд-ліз для України за прикладом США 🇩🇪
10-річний Савелій на могилі свого батька Ігоря, який загинув, захищаючи Ірпінь на Київщині у лавах тероборони.
Разом з Ігорем до тероборони також пішов 21-річний син Владислав і брат Юрій. Обидвоє отримали важкі поранення.
Фото: Михайло Палінчак.
На Херсонщині росіяни закатували ветерана АТО Назара Кагальняка.
За словами омбудсмена Людмили Денісової, окупанти викрали Назара з дому, жорстоко били та піддавали катуванням.
Понівеченого тортурами чоловіка привезли додому. Згодом його доставили до лікарню в Олешках, де Назар помер.
1 травня о 16 години з Маріуполя можлива евакуація від ТРЦ "Порт Сіті" ⚡
Міська рада Маріуполя закликає українців зв'язуватися зі своїми родичами і просити їх виїжджати до Запоріжжя.
"Молимося, щоб усе спрацювало", – додають у міськраді.
Евакуйовані з Харкова до Одеси білі леви тепер перебувають у відкритому вольєрі – їх можуть побачити всі охочі.
Обидвом тваринам дали нові імена – Муфаса та Нола.
"Фізично вони постраждали, але не дуже. А ось нервова система, психіка постраждала, тому що ці леви довгий час були під ворожими обстрілами. Вони були налякані", – розповів директор зоопарку Ігор Біляков.
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"Ми з вами до тих пір, поки не буде здобута перемога", – Ненсі Пелосі після зустрічі з президентом Зеленським.
Our Congressional Delegation was honored to meet with @ZelenskyyUa in Kyiv to salute his leadership and courage, to commend the Ukrainian people for their outstanding defense of Democracy and to say that we are with you until victory is won. pic.twitter.com/zkc588Qcrv— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 1, 2022
Нові болючі фото від Євгена Малолєтки з українського сходу.
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❗СБУ заявила про знешкодження ворожої ДРГ, яка готувалася збити пасажирський літак і звинуватити в цьому українських військових.
На території "ПМР" вже надрукували великий наклад газети "Придністров’я" до 2 травня, у якому жителі нібито звертаються до президента країни-агресора Володимира Путіна.
Вони просять "залучити збройні сили "ПМР" до дій армії РФ".
Для цього на території самої РФ відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в армії Придністров’я.
Загальні бойові втрати російської армії в Україні на ранок 67 дня війни:
- особового складу – близько 23 500 (+300)
- танків ‒ 1026 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26)
- артилерійських систем– 451 (+15)
- РСЗВ – 151 (+0)
- засоби ППО – 80 (+3)
- літаків – 192 (+2)
- гелікоптерів – 155 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20)
- кораблі /катери – 8 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13)
- спеціальна техніка – 32 (+0)
- крилаті ракети (збито) – 84.
Воїни 25 окремої повітрянодесантно Січеславської бригади ДШВ ЗС України зі "Стугни" збили черговий танк російський окупантів на Донеччині 🔥
Зруйнований Ірпінь у фото журналіста Associated Press Еміліо Маренатті.
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Для чого росіянам Херсон? Дані британської розвідки: Росія прагне встановити тривали контроль над регіоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.
В Одесі чули вибухи. За попередньою інформаціє: працює протиповітряна оборона. Детально влада повідомить пізніше.
Ситуація в регіонах станом на 8:00
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Одеська, Миколаївська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області, Житомирщина, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина, Сумщина, Київщина та Чернігівщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Запорізька область
Локальні бої по всій лінії зіткнення, артилерійські обстріли військових позицій українських воїнів та мирних кварталів сіл, селищ та міст регіону.
📍Дніпропетровщина
Вночі і вранці – тривоги. Один обстріл Зеленодольськоі громади. Влучили по околиці одного з сіл громади. Ніхто не постраждав. Детальна інформація уточнюється.
📍Харків
Ніч минула порівняно спокійна, були поодинокі обстріли східних житлових районів, постраждалих немає.
За добу по місту та області внаслідок обстрілів окупантів виникли 9 пожеж, зокрема – в Ізюмському, в Харківському та Чугуївському районаї. В Ізюмі тривають бої.
📍Луганщина
За добу росіяни 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини: масовані артилерійські обстріли витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, Рубіжне та Попаснянщина.
Вночі – обстріл Рубіжного. 1 загиблий, 1 поранений. У Комишувасі (поблизу Попасної) зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін.
📍Донеччина
Активні бойові дії по всій лінії фронту. За вчорашню добу – 9 поранених цивільних, з них 4 — діти. Зранку повідомлення про смерть цивільного у Лимані – був поранений вчора ввечорі.
Мар’їнська ВА – перебито електромережу, і через це знеструмлене місто Красногорівка. Триває евакуація. За вчора було евакуйовано 435 людей.
📍Херсонщина
Тривають вибухи та обстріли на території області. Ситуація в області залишається складною.
До Києва приїхала спікер Палати представників США Ненсі Пелосі
Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022
Зустріч українських військ у селищі Кутузівка, що на Харківщині. Його звільнили від окупантів 30 квітня.
|Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
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Зведення Генштабу:
- Для нарощування темпів наступальної операції командування РФ продовжує посилювати ударний потенціал своїх військ.
До прикордонних з Україною районів залізничними шляхами перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка.
📍На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.
Підрозділи Білорусм продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях.
📍На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли позиції наших військ з території Брянської області.
📍На Слобожанському напрямку росіяни продовжують завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника.
До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі "мобілізованих" осіб з окупованих територій Донецької і Луганської областей.
Для протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М".
📍На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.
📍На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.
📍На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське – Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. Щоб недостити маневр наших сил і засобів блокують їх у визначених районах.
📍На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка – Новомихайлівка.
📍На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії, щоб вийти на адміністративні межі Херсонської області та створити сприятлі умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг.
- Протиповітряна оборона Украни вразила дев’ять повітряних цілей: два літака Су-25 та сім БпЛА.
- Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога.
Доброго ранку 🍳
Почнімо його з хороших економічних новин:
💸 Німеччина не планує платити за російський газ у рублях ні зараз, ні у майбутньому
🏠 Буча отримає на відновлення пів мільйона євро від італійської гуманітарної організації Cesvi
🧑🌾 ринок землі працює навіть у війну – у системі Prozorro.Продажі оголошено понад 5 тисяч онлайн-аукціонів із продажу та оренди землі
🇵🇱 на український ринок пального може вийти польська компанія.