09:37

Як минула ніч у регіонах:

🟥 Запорізька область: близько другої години ночі сталося три прильоти ракет по селу біля Запоріжжя. Подробиці та наслідки з'ясовуються

🟥 Харківщина: вночі – поодинокі обстріли, постраждалих немає. Протягом доби – 8 поранених внаслідок обстрілів по області, в тому числі 5 осіб – в місті Харків, Лозівський р-н - 1 людина, смт Шевченкове – 1 людина, Чугуївський р-н – 1 людина

🟥 Луганщина: ситуація в області залишається напруженою. Одна людина загинула, двоє поранених.

Сєвєродонецьк штурмували одразу із чотирьох сторін, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів – цілодобово. У Сєвєродонецьку за добу пошкоджено сім будинків, також пошкодження будинків у Лисичанську, Тошківці, Нирковому, Врубівці, у Гірському, Золотому, Привіллі.

Між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу

🟥 Донеччина: за добу – 16 обстрілів 11 населених пунктів (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаобстріл, РСЗВ "Град"). Підвищення інтенсивності обстрілів поблизу міст Соледар, Святогірськ, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк. Тривають бої в районі Лиману й Райгородка. За добу в області – 7 загиблих і 10 поранених цивільних

🟥 Миколаївщина: вночі були обстріли у Широківській громаді. Згоріли 3 будинки внаслідок прямих влучень. Потерпілих немає. Вдень, вночі і на даний час ідуть обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації по потерпілим і пошкодженням наразі немає Також уночі зазнав обстрілів Миколаїв, нажаль є 5 постраждалих. Інші деталі та наслідки з’ясовуються

🟥 Херсонщина: стабільно складна ситуація на території всій області, минулої доби —вибухи та обстріли у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, яким жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію. У населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують з сусідніми областями та знаходяться на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ

🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.