Росія намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк. 88 день. ОНЛАЙН
88-ий день Україна захищається від повномасштабного російського вторгнення.
Фронт нині тягнеться від Харківської області до Херсонської.
Найбільше російських прильотів, як артилерійських, так і ракетних, припадає на Донеччину та Луганщину, на території яких уже 8 років йде війна. Росіяни намагаються наступати Сєвєродонецьк на Луганщині та Слов'янськ на Донеччині.
Менше новин стало надходити з Ізюмського напрямку на Харківщині.
Суспільство в очікуванні деталей щодо евакуації українських захисників з "Азовсталі".
Російські ракети продовжують летіти по всій території України.
Десантники збили російський штурмовик Су-25.
На фото зафіксовано, як палає Су-25 "Грач", тобто все, що від нього залишилося.
⚡Верховна Рада проголосувала за продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів – до 23 серпня
У Києві на Михайлівській площі виставили спалену техніку ворожої армії, яку знищили ЗСУ.
У колекції є:
- танк Т-72Б3;
- башта від БМД-4;
- машина радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- частина позашляховика "Тигр".
⚡Російські війська нанесли ракетний удару по Малину Житомирської області.
Як нацгвардійці знищили "Тюльпан". Завдяки сюжету російських пропагандистів українська артилерія вирахувала місцезнаходження і знищила самохідний міномет РФ "Тюльпан" на Луганщині. Саме він підірвав міст між Сєверодонецьком та Лисичанськом.
Новини з фронту
- 21 травня окупанти бомбили з артилерії майже всі населені пункти Дергачівської громади що на Харківщині.
- Росіяни готуються до відновлення наступу на Ізюм.
- Окупанти обстріляли мирне населення Донеччини з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град". Постраждали Бахмут, Соледар, Авдіївка, Святогірськ, Миколаївка, Торецьк, Залізне, Райгородок, Ласточкине, Первомайське, Ярова, Сіль.
|фото з Донеччини
"Свято на кістках". Окупанти у Маріуполі організували "автопробіг волонтерів" з червоними прапорами та екскурсію всередині Драмтеатру, який бомбили росіяни і де загинули сотні українців.
В Офісі президента наголошують, що Україні потрібна американська реактивна система залпового вогню MLRS, зокрема для деблокування Чорного моря 🙏
У тимчасово окупованому Енергодарі підірвали двері під'їзду, де перебував ставленик окупантів, так званий глава адміністрації Андрій Шевчик – він поранений 🔥
Чому Росії вдалося захопити більшу частину Луганської області, за що воюють росіяни, які прогнози по наступу на Сєвєродонецьк та Лисичанськ?
Невелика розмова УП з бійцем ЗСУ Вʼячеславом Шевчуком, який нині стоїть на сході ⤵
Британська розвідка: Росія задіяла свою єдину групу, яка має на озброєнні бойові машини підтримки танків "Термінатор", для підтримки наступу під Сєвєродонецьком.
Сєвєродонецьк уже понад тиждень є основною точкою наступу окупантів❗
Росія втратила вже понад 29 тисяч своїх військових в Україні. Орієнтовні втрати окупантів на ранок 88 дня війни – 22 травня:
10 великих українських компаній, що мають у штаті понад 10 тисяч працівників, сумарно втратили майже 200 своїх людей на війні – це відповіді компаній українському журналу Forbes.
Понад половина втрат припадає на "Укрзалізницю". На відміну від більшості компаній, тут чимало співробітників загинули на робочому місці.
У середньому кожен 20 працівник великих компаній пішов до ЗСУ або ТрО. Найбільший відсоток мобілізованих серед працівників "Інтерпайп" Віктора Пінчука – понад 9%, найменший у McDonaldʼs Україна – близько 2%, пише Forbes.
"Маріупольська покрова".
Робота Максима Паленка.
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Росія вивела в море дві третини своїх підводних човнів – кожен з ракетами ⚡
Як минула ніч у регіонах:
🟥 Запорізька область: близько другої години ночі сталося три прильоти ракет по селу біля Запоріжжя. Подробиці та наслідки з'ясовуються
🟥 Харківщина: вночі – поодинокі обстріли, постраждалих немає. Протягом доби – 8 поранених внаслідок обстрілів по області, в тому числі 5 осіб – в місті Харків, Лозівський р-н - 1 людина, смт Шевченкове – 1 людина, Чугуївський р-н – 1 людина
🟥 Луганщина: ситуація в області залишається напруженою. Одна людина загинула, двоє поранених.
Сєвєродонецьк штурмували одразу із чотирьох сторін, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів – цілодобово. У Сєвєродонецьку за добу пошкоджено сім будинків, також пошкодження будинків у Лисичанську, Тошківці, Нирковому, Врубівці, у Гірському, Золотому, Привіллі.
Між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу
🟥 Донеччина: за добу – 16 обстрілів 11 населених пунктів (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаобстріл, РСЗВ "Град"). Підвищення інтенсивності обстрілів поблизу міст Соледар, Святогірськ, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк. Тривають бої в районі Лиману й Райгородка. За добу в області – 7 загиблих і 10 поранених цивільних
🟥 Миколаївщина: вночі були обстріли у Широківській громаді. Згоріли 3 будинки внаслідок прямих влучень. Потерпілих немає. Вдень, вночі і на даний час ідуть обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації по потерпілим і пошкодженням наразі немає Також уночі зазнав обстрілів Миколаїв, нажаль є 5 постраждалих. Інші деталі та наслідки з’ясовуються
🟥 Херсонщина: стабільно складна ситуація на території всій області, минулої доби —вибухи та обстріли у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, яким жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію. У населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують з сусідніми областями та знаходяться на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ
🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.
Командир полку "Азов" Андрій Білецький відзначив винятковий героїзм екіпажів вертольотів, які доставляли підкріплення, озброєння, ліки та інше найнеобхідніше захисникам заблокованого РФ Маріуполя:
"Спочатку все було добре. А під кінець зрозуміло, що ворог розвивається, дивиться, він розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти. В цих спробах треба в першу чергу виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків.
Ні в яких "Падіннях чорного яструба" (британсько-американська історична військова драма режисера Рідлі Скотта – ред.) ніколи американці не дозволяли собі входити на більш ніж сотню кілометрів в глибоко ешелоновану систему ППО при патрулюванні винищувачів ворога в повітрі. Таких операцій ніколи в історії людства не було".
"Виходимо з поїзду, спускаємося до вокзалу, а нам на зустріч біжить красивий захисник з піонами. Лишаю Владу з валізою та біжу за ним. А далі ледве встигаю дістати камеру, бо серце завмирає, а на очі підступають сльози.
Я знаю, що незабаром той час, коли фотографії зустрічей, а не розлучень, будуть головним контентом усього Інтернету".
Фотограф Костянтин Ліберов опублікував фото з Дніпровського вокзалу, на якому діти та дружина зустрічають тата 💔
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На Київщині продовжують знаходити загиблих від рук окупантів: у Бучанському районі на Київщині виявили ще двох убитих мирних жителів – літня жінка загинула на своєму подвір'ї під час обстрілів у кінці лютого, а її 27-річного онука окупанти вбили на початку березня.
Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.
До Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда. У неділю він виступить з промовою у Верховній Раді.
Prezydent @AndrzejDuda przebywa na Ukrainie. W niedzielę w Radzie Najwyższej w Kijowie wygłosi orędzie jako pierwsza głowa obcego państwa od wybuchu wojny. pic.twitter.com/ro2qIISh8O— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 21, 2022
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі посилили ведення розвідки. Ворог розгортає додаткові засоби радіоелектронної розвідки у прикордонних районах Гомельської області. Зберігається загроза заавдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах на території України.
- На Сіверському напрямку ворог продовжує вести обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у Сумській та Чернігівський областях. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї.
- На Слобожанському напрямку Роія, силами окремих підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу наших військ на державний кордон.
- Угруповання сил противника проводить підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.
- У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.
- На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.
Ворог здійснив авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.
- На Лиманському напрямку активних бойових дій противник не вів. Здійснив обстріли об’єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закітне, Діброва та Серебрянка.
- На Сєвєродонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, Росія обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення, зосередила зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянінове. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.
- На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають.
- На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Красногорівка.
- На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Обстрілиював Новомихайлівку та Володимирівку. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катериновка.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупант намагався закріпитись на займаних рубежах, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру.
- На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Здійснював обстріли позицій Сил оборони із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Нарощує систему протиповітряної оборони.
- На Бессарабському напрямку ситуація не змін.
Якщо ви "здаєте" позиції росіян, не забувайте про власну безпеку.
Американський Інститут вивчення війни:
"Російські війська можуть готуватися до наступу, щоб захопити частину північної Херсонської області, що залишилася, і просуватися до Запоріжжя".
Почнімо цей ранок з хороших економічних новин 💰
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- Португалія надасть Україні до 250 мільйонів євро фінансової підтримки. Перший транш у розмірі до 100 мільйонів має надійти вже цього року
- разом із партнерами Україна налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту
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