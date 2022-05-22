19:26

Випускниця викрикнула "Свободу Україні! Путін – чорт!" під час церемонії "останнього дзвоника" в одній зі шкіл Дагестану, де реєструють найбільшу кількість загиблих у війні проти України.

Згодом у пропутінських telegram-каналах поширили відео з дівчиною, де вона вибачається за свій вчинок. Крім того, на відео її матір висловила підтримку війні й Путіну й перепросила, що недогледіла у вихованні доньки.

Обидві мотивували вчинок тим, що випускниця, мовляв, переживає за екзамени й посварилась з матір'ю, а тому скоїла необдуманий вчинок. І сама Зухра Альбекова, і її матір виглядають досить наляканими, а їхній голос відчутно дрижить.