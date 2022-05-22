Россия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. 88 день. ОНЛАЙН
88-ий день Україна захищається від повномасштабного вторгнення Росії.
Фронт нині тягнеться від Харківської області до Херсонської.
Найбільше російських прильотів, як артилерійських, так і ракетних припадає на Донеччину та Луганщину, на території яких уже 8 років йде війна. Росіяни намагаються наступати Сєвєродонецьк на Луганщині та Слов'янськ на Донеччині.
Менше новин стало надходити з Ізюмського напрямку на Харківщині.
Суспільство в очікуванні деталей по евакуації українських захисників з "Азовсталі".
Російські ракети продовжують летіти по всій території України.
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні? Спойлер: 22 травня став днем співпраці з Польщею.
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Я радий відзначити, що українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій, щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це – досягнення. Історичне досягнення наших народів. І я бажаю, щоб братерство між українцями й поляками зберігалося завжди.
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Підписав указ про запровадження нової відзнаки України – для подяки тим містам партнерських держав, які найбільше допомогли. І першим таким містом став Жешув. Місто-рятівник. Цілком справедливо.
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Інше рішення, про яке сказав сьогодні, – це підготовка законопроекту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про наших громадян, про українців. Українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, рятуючись від цієї війни, де-факто й де-юре отримали ті ж можливості, що й поляки.
І це буде правильний жест – ухвалити такий закон в Україні. Хай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться таким законом користуватися.
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Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але це також і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу.
Анджей Дуда у Верховній Раді
|Джерело
На Донецькому і Луганському напрямках у неділю бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 11 атак і знищили 24 одиниці техніки ворога, за тиждень – знищили 205 одиниць техніки, включаючи три літаки.
Голова російської переговорної групи Володимир Мединський знову нарікає, що Україна призупинили процес перемовин, а Росія, мовляв, готова працювати над документами.
На сході України українські артилеристи завдяки розвідці прикордонників знищили понтонну переправу російських окупантів, коли по ній рухався ворожий танк.
У Празі в неділю відбувся парад вишиванок, під час якого сотні українців несли в руках плакати зі словами вдячності Чехії за гостинність та допомогу.
Російські війська у неділю вдень завдали ракетного удару по Малину Житомирської області, щонайменше одна людина загинула.
Випускниця викрикнула "Свободу Україні! Путін – чорт!" під час церемонії "останнього дзвоника" в одній зі шкіл Дагестану, де реєструють найбільшу кількість загиблих у війні проти України.
Згодом у пропутінських telegram-каналах поширили відео з дівчиною, де вона вибачається за свій вчинок. Крім того, на відео її матір висловила підтримку війні й Путіну й перепросила, що недогледіла у вихованні доньки.
Обидві мотивували вчинок тим, що випускниця, мовляв, переживає за екзамени й посварилась з матір'ю, а тому скоїла необдуманий вчинок. І сама Зухра Альбекова, і її матір виглядають досить наляканими, а їхній голос відчутно дрижить.
Оперативна інформація станом на 18.00
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.
На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.
На Сіверському напрямку ворог посилює контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. Продовжує обстріли населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівський областях.
На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ.
На Харківському напрямку ворог протягом доби активних дій не проводив.
На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу.
На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.
На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжував вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони.
На Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи окупантів також намагалися вести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, успіху не мали.
На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків.
На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив.
На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, обстановка залишається напруженою.
Перша леді України Олена Зеленська показала щемливе відео про українських біженців за кордоном під назвою "Я повернусь".
Історія морпіха, який вижив під завалами у Маріуполі та повернувся з полону
Гліб Стрижко обороняв Маріуполь, був тяжко травмований на "Азовсталі", 17 днів провів у полоні та повернувся після обміну: "Допомоги там я ніякої не отримував, добре, що годували. Моє лікування полягало у поплескуванні по плечу зі словами "Тримайся, друже"".
Його історія — у репортажі Суспільного.
Президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки призивного віку не мають виїжджати з країни, коли на Сході гине "від 50 до 100 людей в день".
😁 Російському "Аерофлоту" через дефіцит запчастин (на тлі санкцій) скоро доведеться почати розбирати свої літаки, пише Bloomberg. Через санкції компанія також була змушена різко скоротити закордонну маршрутну мережу: якщо на початок вторгнення РФ в Україну "Аерофлот" виконував польоти до 56 країн, то на середину травня літав лише до 13.
🐟 Російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровській області і влучили в річку Самара.
"Окупанти почали "денацифікацію" української риби", – написав голова ОВА Валентин Резніченко
Росія знищила або пошкодила 353 об’єкти культурної спадщини України
💊В Україні заборонили ліки, які вироблені у Росії та Білорусі.
Українські артилеристи показали, як використовують космічну розвідку, зокрема БПЛА Spectator для знищення російських окупаційних військ.
На Київщині у Фастівському районі протиповітряна оборона збила російську ракету.
Десантники збили російський штурмовик Су-25.
На фото зафіксовано, як палає Су-25 "Грач", тобто все, що від нього залишилося.
⚡Верховна Рада проголосувала за продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів – до 23 серпня
У Києві на Михайлівській площі виставили спалену техніку ворожої армії, яку знищили ЗСУ.
У колекції є:
- танк Т-72Б3;
- башта від БМД-4;
- машина радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- частина позашляховика "Тигр".
⚡Російські війська нанесли ракетний удару по Малину Житомирської області.
Як нацгвардійці знищили "Тюльпан". Завдяки сюжету російських пропагандистів українська артилерія вирахувала місцезнаходження і знищила самохідний міномет РФ "Тюльпан" на Луганщині. Саме він підірвав міст між Сєверодонецьком та Лисичанськом.
Новини з фронту
- 21 травня окупанти бомбили з артилерії майже всі населені пункти Дергачівської громади що на Харківщині.
- Росіяни готуються до відновлення наступу на Ізюм.
- Окупанти обстріляли мирне населення Донеччини з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град". Постраждали Бахмут, Соледар, Авдіївка, Святогірськ, Миколаївка, Торецьк, Залізне, Райгородок, Ласточкине, Первомайське, Ярова, Сіль.
|фото з Донеччини
"Свято на кістках". Окупанти у Маріуполі організували "автопробіг волонтерів" з червоними прапорами та екскурсію всередині Драмтеатру, який бомбили росіяни і де загинули сотні українців.
В Офісі президента наголошують, що Україні потрібна американська реактивна система залпового вогню MLRS, зокрема для деблокування Чорного моря 🙏
У тимчасово окупованому Енергодарі підірвали двері під'їзду, де перебував ставленик окупантів, так званий глава адміністрації Андрій Шевчик – він поранений 🔥
Чому Росії вдалося захопити більшу частину Луганської області, за що воюють росіяни, які прогнози по наступу на Сєвєродонецьк та Лисичанськ?
Невелика розмова УП з бійцем ЗСУ Вʼячеславом Шевчуком, який нині стоїть на сході ⤵
Британська розвідка: Росія задіяла свою єдину групу, яка має на озброєнні бойові машини підтримки танків "Термінатор", для підтримки наступу під Сєвєродонецьком.
Сєвєродонецьк уже понад тиждень є основною точкою наступу окупантів❗
Росія втратила вже понад 29 тисяч своїх військових в Україні. Орієнтовні втрати окупантів на ранок 88 дня війни – 22 травня:
10 великих українських компаній, що мають у штаті понад 10 тисяч працівників, сумарно втратили майже 200 своїх людей на війні – це відповіді компаній українському журналу Forbes.
Понад половина втрат припадає на "Укрзалізницю". На відміну від більшості компаній, тут чимало співробітників загинули на робочому місці.
У середньому кожен 20 працівник великих компаній пішов до ЗСУ або ТрО. Найбільший відсоток мобілізованих серед працівників "Інтерпайп" Віктора Пінчука – понад 9%, найменший у McDonaldʼs Україна – близько 2%, пише Forbes.
"Маріупольська покрова".
Робота Максима Паленка.
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Росія вивела в море дві третини своїх підводних човнів – кожен з ракетами ⚡
Як минула ніч у регіонах:
🟥 Запорізька область: близько другої години ночі сталося три прильоти ракет по селу біля Запоріжжя. Подробиці та наслідки з'ясовуються
🟥 Харківщина: вночі – поодинокі обстріли, постраждалих немає. Протягом доби – 8 поранених внаслідок обстрілів по області, в тому числі 5 осіб – в місті Харків, Лозівський р-н - 1 людина, смт Шевченкове – 1 людина, Чугуївський р-н – 1 людина
🟥 Луганщина: ситуація в області залишається напруженою. Одна людина загинула, двоє поранених.
Сєвєродонецьк штурмували одразу із чотирьох сторін, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів – цілодобово. У Сєвєродонецьку за добу пошкоджено сім будинків, також пошкодження будинків у Лисичанську, Тошківці, Нирковому, Врубівці, у Гірському, Золотому, Привіллі.
Між Сєвєродонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу
🟥 Донеччина: за добу – 16 обстрілів 11 населених пунктів (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаобстріл, РСЗВ "Град"). Підвищення інтенсивності обстрілів поблизу міст Соледар, Святогірськ, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк. Тривають бої в районі Лиману й Райгородка. За добу в області – 7 загиблих і 10 поранених цивільних
🟥 Миколаївщина: вночі були обстріли у Широківській громаді. Згоріли 3 будинки внаслідок прямих влучень. Потерпілих немає. Вдень, вночі і на даний час ідуть обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації по потерпілим і пошкодженням наразі немає Також уночі зазнав обстрілів Миколаїв, нажаль є 5 постраждалих. Інші деталі та наслідки з’ясовуються
🟥 Херсонщина: стабільно складна ситуація на території всій області, минулої доби —вибухи та обстріли у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, яким жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію. У населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують з сусідніми областями та знаходяться на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ
🟩 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.
Командир полку "Азов" Андрій Білецький відзначив винятковий героїзм екіпажів вертольотів, які доставляли підкріплення, озброєння, ліки та інше найнеобхідніше захисникам заблокованого РФ Маріуполя:
"Спочатку все було добре. А під кінець зрозуміло, що ворог розвивається, дивиться, він розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти. В цих спробах треба в першу чергу виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків.
Ні в яких "Падіннях чорного яструба" (британсько-американська історична військова драма режисера Рідлі Скотта – ред.) ніколи американці не дозволяли собі входити на більш ніж сотню кілометрів в глибоко ешелоновану систему ППО при патрулюванні винищувачів ворога в повітрі. Таких операцій ніколи в історії людства не було".
"Виходимо з поїзду, спускаємося до вокзалу, а нам на зустріч біжить красивий захисник з піонами. Лишаю Владу з валізою та біжу за ним. А далі ледве встигаю дістати камеру, бо серце завмирає, а на очі підступають сльози.
Я знаю, що незабаром той час, коли фотографії зустрічей, а не розлучень, будуть головним контентом усього Інтернету".
Фотограф Костянтин Ліберов опублікував фото з Дніпровського вокзалу, на якому діти та дружина зустрічають тата 💔
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На Київщині продовжують знаходити загиблих від рук окупантів: у Бучанському районі на Київщині виявили ще двох убитих мирних жителів – літня жінка загинула на своєму подвір'ї під час обстрілів у кінці лютого, а її 27-річного онука окупанти вбили на початку березня.
Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.
До Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда. У неділю він виступить з промовою у Верховній Раді.
Prezydent @AndrzejDuda przebywa na Ukrainie. W niedzielę w Radzie Najwyższej w Kijowie wygłosi orędzie jako pierwsza głowa obcego państwa od wybuchu wojny. pic.twitter.com/ro2qIISh8O— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 21, 2022
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі посилили ведення розвідки. Ворог розгортає додаткові засоби радіоелектронної розвідки у прикордонних районах Гомельської області. Зберігається загроза заавдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах на території України.
- На Сіверському напрямку ворог продовжує вести обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у Сумській та Чернігівський областях. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї.
- На Слобожанському напрямку Роія, силами окремих підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу наших військ на державний кордон.
- Угруповання сил противника проводить підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.
- У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.
- На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.
Ворог здійснив авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.
- На Лиманському напрямку активних бойових дій противник не вів. Здійснив обстріли об’єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закітне, Діброва та Серебрянка.
- На Сєвєродонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, Росія обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення, зосередила зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянінове. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.
- На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають.
- На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Красногорівка.
- На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Обстрілиював Новомихайлівку та Володимирівку. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катериновка.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупант намагався закріпитись на займаних рубежах, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру.
- На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Здійснював обстріли позицій Сил оборони із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Нарощує систему протиповітряної оборони.
- На Бессарабському напрямку ситуація не змін.
Якщо ви "здаєте" позиції росіян, не забувайте про власну безпеку.
Американський Інститут вивчення війни:
"Російські війська можуть готуватися до наступу, щоб захопити частину північної Херсонської області, що залишилася, і просуватися до Запоріжжя".
Почнімо цей ранок з хороших економічних новин 💰
- посолка Україна в США Оксана Маркарова розповіла, на які цілі підуть 40 мільярдів доларів допомоги, схвалені Джо Байденом – більшість, понад 23 мільярди підуть на безпекову та оборонну допомогу Україні
- Португалія надасть Україні до 250 мільйонів євро фінансової підтримки. Перший транш у розмірі до 100 мільйонів має надійти вже цього року
- разом із партнерами Україна налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту
- сполучення Варшавською трасою М-07 за маршрутом Київ-Ковель повністю відновлено після авіаудару.