Россия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. 88 день. ОНЛАЙН

88-ий день Україна захищається від повномасштабного вторгнення Росії.

Фронт нині тягнеться від Харківської області до Херсонської.

Найбільше російських прильотів, як артилерійських, так і ракетних припадає на Донеччину та Луганщину, на території яких уже 8 років йде війна. Росіяни намагаються наступати Сєвєродонецьк на Луганщині та Слов'янськ на Донеччині.

Менше новин стало надходити з Ізюмського напрямку на Харківщині.

Суспільство в очікуванні деталей по евакуації українських захисників з "Азовсталі".

Російські ракети продовжують летіти по всій території України.

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