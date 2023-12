Війна. День 87. ОНЛАЙН

🇵🇹 До України продовжують приїжджати представники європейських країн. Сьогодні, на запрошення українського прем'єр-міністра, до Києва та Ірпеня завітав прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

"Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я став свідком жорстоких, свавільних та невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, їхній район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", – зазначив португальский прем’єр-міністр після відвідин Ірпеня.

Антоніу Кошта пояснив, що його візит відбувається на знак солідарності з Україною та її народом: "Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії. Португалія підтримує Україну".

I will never forget the visit to #Irpin. The levels of destruction and violence are completely devastating. I testified the evidence of vicious, indiscriminate and unjustified attacks. pic.twitter.com/f9f1Kmh9Ra