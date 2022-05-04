"Азовсталь". 70 днів великої війни. ОНЛАЙН
Уже 70 днів Україна захищає свою землю і людей від російської армії.
Лінія фронту тягнеться від Харківщини і аж до Херсонщини. Із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі 3 травня вперше вдалося евакуювати понад 150 цивільних. Українські захисники, зокрема поранені та загиблі, досі не мають можливості залишити завод.
По всій території України, навіть на Закарпатті, прилітають російські ракети.
Частина Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей перебувають під російською окупацією.
Україна бореться. Світ допомагає.
"Українська правда" стежить за важливими подіями та малопомітними деталями війни в цьому тексті.
Хроніку попереднього дня читайте тут: Війна. День 69. ОНЛАЙН
Головне зі звернення Зеленського:
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Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя. 344 людини вдалося врятувати – із самого міста та околиць. Саме стільки людей сьогодні виїхали в Запоріжжя.
Наша команда готується їх зустрічати. Зустрічати так само, як і понад 150 людей, яких вдалося вивезти з "Азовсталі". Усі вони отримують необхідну допомогу. Усі вони отримають від нашої держави найтурботливіше ставлення.
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Сподіваємось продовжити порятунок людей з "Азовсталі", з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні. Жінки, діти. Щоб вдалося їх врятувати, потрібно продовження режиму "тиші". Українська сторона – готова його забезпечити.
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Говорив сьогодні з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттеришем. Про те, що вже вдалося. Про те, що ще маємо зробити, щоб врятувати маріупольців та захисників міста.
Говорив з премʼєр-міністром Ізраїлю Беннетом. Проговорили ситуацію на сході нашої держави і особливо в Маріуполі. А також обговорили скандальні й абсолютно неприприпустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили увесь світ.
Говорив з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Домовились – які наступні дипломатичні кроки потрібні заради миру. Обговорили – як притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців.
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Сьогодні російські загарбники нанесли черговий ракетний удар по нашим містам. По Дніпру. Били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжю. По містам Донбасу та інших наших регіонів. Всі ці злочини отримають належну відповідь. Як юридичну, так і цілком практичну – на полі бою.
344 людини. Стільки людей вивезли маріупольським коридором за 4 травня.
У кількох регіонах ввечері було чути вибухи. Що про них відомо:
📍Київщина. У селі Требухів ЗСУ збили російську ракету. Рештки впали у полі. Ніхто не постраждав.
📍Дніпро. Обстріл у центрі міста, ракети влучили в залізничну інфраструктуру. Рух потягів зупинено.
📍Кіровоградщина. "Приліт" по інфраструктурному об’єкту за межами Кропивницького.
📍Миколаїв. Лунають вибухи, детальної інфорації наразі ще немає. Мешканців закликають залишатись в укриттях.
📍Донеччина. Росіяни протягом доби вбили 2 мирних мешканців і 11 поранили.
Нове звернення від захисників Маріуполя: "Вже другий день, як противник увірвався на територію заводу, йдуть важкі кровопролитні бої. Ситуація дуже складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо тримати оборону."
Зеленський просить ООН сприяти евакуації поранених з "Азовсталі".
‼️Термінове звернення від командира полку «Азов» підполковника Дениса Прокопенка, з приводу ситуації на заводі «Азовсталь». pic.twitter.com/a3E3B4W7iX— АЗОВ (@Polk_Azov) May 4, 2022
Пам'ятник у Запоріжжі тримається, як і українці вже 70-ий день війни
Дмитро Васильєв, секретар міськради Нової Каховки, що на Херсонщині, провів у полоні 46 днів. Нарешті окупанти його відступили.
Ірінь після відступу росіян відновлюються
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❗Росіяни обстріляли центр Дніпра.
Ракети вразили, зокрема, залізничну інфраструктуру.
Укравтодор відновив сполучення між Києвом та Житомиром по Варшавській трасі
Головне зі зведення від Генштабу
🔻На Слобожанському напрямку тривають авіаудари та артобстріли по Харкову. Російські окупанти у Бєлгородській області розгорнули допоміжний пункт управління.
🔻На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове.
🔻Противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до українського кордону.
🔻На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на н.п. Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів — успіху ніде не мають.
🔻Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має.
🔻На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили спробу штурму населеного пункту Новосілка. Ворог зазнав втрат і відступив.
🔻На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій та створення умов для активізації наступальних дій у напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.
🔻На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках збройні сили білорусі нарощують системи ППО у Гомельській області. Не виключається проведення провокаційних дій біля кордону України.
🌾На Луганщині росіяни знищили або вивезли трирічний запас зерна, приблизно 100 тисяч тонн. Луганщина – єдиний регіон України, де не розпочали посівну.
У компанії GoodWine показали, що залишилося від їхнього складу у Київській області, який згорів 4 березня під час боїв з окупантами. Збитки, завдані росіянами, оцінюються в 15 мільйонів євро – на складі зберігалося 1,6 млн пляшок вина, включаючи 15 тис колекційних.
Комунальне підприємство "Київзеленбуд" починає висаджувати квіткову клумбу у вигляді поштової марки "русский воєнний корабль". Квіткова марка матиме розміри 13,8*4,5 метрів і буде розсташована біля станції метро Лівобережна.
Український інститут національної пам’яті презентував нове гасло до 8 і 9 травня: "Перемогли нацизм – переможемо і рашизм!".
"У 1939–1945 роках ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти – російська версія імперського націоналізму та фашизму. Тому традиційне гасло цих пам’ятних днів #ПамятаємоПеремагаємо цього року на державному рівні дещо видозмінене і звучить так: "Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!".
Головний рабин Росії шокований заявами російського міністра Сергія Лаврова про те, що "євреї є найбільш запеклими антисемітами", і закликав його публічно перепросити за ці слова.
Фотограф із Маріуполя Євген Сосновський, який евакуювався до Запоріжжя, оприлюднив фото із щоденника 8-річного хлопчика, який переховувся в укритті блокадного міста.
"У мене померло двоє собак, бабуся Галя і улюблене місто Маріуполь за весь цей час, починаючи з 24 лютого", – написав хлопець на одній зі сторінок нотатника.
У коментарях до допису фотографа пишуть, що хлопчика звати Єгор і зараз розшукують його маму.
Українська розвідка встановила, що в росії проводять заходи із прихованої мобілізації колишніх військовослужбовців, безробітних та російських "казаків" із південних областей
Розслідування Associated Press зазначає, що внаслідок російського бомбардування у Драмтеатрі Маріуполя загинуло 600 людей.
Розслідування також спростовує твердження Росії про те, що театр служив українською військовою базою. Ніхто зі свідків не бачив українських військових, які діяли всередині будівлі. І ніхто не сумнівався, що театр був зруйнований внаслідок удару російської авіації.
За даними Міноборони, Росія намагається наростити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на рубежі Донецької та Луганської областей і розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.
Азовсталь💔
|ілюстрація Олександра Грехова
Бойовики зайняли Волноваху на Донеччині в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Там тривали запеклі бої, в результаті яких місто зруйнували на більш як 80%. Нині тут розбудовують "ДНР". Територія закрита для України. І тут досі живуть люди.
На вцілілих адмінбудівлях встановлені прапори самопроголошеної "республіки", валюту переводять в рублі, видають російські автомобільні номери, школи перейшли на програму "ДНР", лікарні працюють під прапорами окупантів, мешканців готують до зміни паспортів на "республіканські".
Замість поліції та ДСНС тут працюють "Полиция ДНР" та "МЧС". На території запустили роботу "Центральный республиканский банк" та "министерство юстиции".
До кінця травня бойовики планують "вирішити питання з біженцями", а тому окупованою територією Донеччини майже щодня курсують автобуси на Донецьк та Ростов.
Читайте репортаж з окупованого міста
СБУ опублікувала відео, на якому 21-річний російський командир відділення Вадим розповідає, як власноруч розстрілював мирних українців.
Він впритул випустив чергу в цивільного, який просто попався йому на очі й говорив по телефону.
На війну він пішов, щоб "матеріально підтримати свою матір".
Бельгійська компанія AB InBev через війну перемістила виробництво пива марки "Чернігівське" з України до Бельгії, міста Лювен 🍺
Усі прибутки від продажу "Чернігівського" в Бельлії підуть на благодійність.
Підприємства AB InBev в Україні закриті через війну.
Російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого перебувають українські захисники та цивільні, яких ще не евакуювали.
Мінцифри повідомляє про відновлення мобільного зв'язку в тимчасово окупованому Херсоні та справну роботу всіх доступних мобільних операторів. Зв'язку в місті не було три дні.
"Було дуже страшно, бо ніяких новин не знаєш, термінали не працюють, подзвонити ні до кого не можеш", – розповідає УП жителька Херсона Даша.
Також, з Нової Каховки УП передають, що нормально в місті працює тільки Київстар. Лайф вмикається з перебоями, а Водафон часто вилітає.
Бійці 93-тьої ОМБр Холодний Яр знищили три танки російських військових 🔥
Холодноярівці мінусують три танки окупантів pic.twitter.com/ZbIkxS1Ro7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 4, 2022
У Білорусі помітили рух військової техніки у бік литовського та українського кордонів.
06:00. A column of about 30 military vehicles of the Belarusian Armed Forces was moving from Minsk towards the Ashmiany district / Lithuanian border along the M7 highway.— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 4, 2022
The video shows BTR-82A armored personnel carriers and BTR-80K command vehicle armored personnel carriers. pic.twitter.com/mo8TmTuTpy
3 травня на Київщині виявли ще 20 тіл загиблих від рук російських окупантів.
Усього на 4 травня поліція виявила та оглянула в області 1 235 тіл мирних жителів. Особи 282 людей не встановлені.
Киян просять розібрати домашніх тварин, які залишилися без власників через війну 🙏
Наразі їх зовсім небагато – 25 собак і 5 кішок. Їх привезли з Ірпеня, Бородянки, Гостомеля та містечок.
Притулок працює з 10 до 17 на території експоцентру (станція метро Лівобережна), контактний номеро: 093-540-12-18.
ГРУ повідомляє, що росіяни планують "святкувати" День перемоги у зруйнованому Маріуполі замість Донецька 😠
Українська фотографка Юлія Кочеткова показала на своїх світлинах роботу рятувальників у Харкові, куди регулярно прилітають російські ракети та снаряди.
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У російському Бєлгороді 3 травня встановили фігуру "української бабусі з радянським прапором", яка стала символом російської пропаганди – 4 травня її вже прибрали, мерія шукає для неї нове місце.
Раніше у мережі з'явилося відео, на якому українських військових зустрічає бабуся з радянським прапором – вона каже, що дуже їх чекала, "молилася за Путіна і за весь народ". Тобто жінка переплутала українських військових з російськими.
Захисник дав бабусі продукти, а червоний прапор кинув на землю і наступив на нього – після цього жінка від продуктів відмовилася.
Відео швидко підхопили російські пропагандисти, які назвали бабусю "хороброю жінкою, яка не побоялася вийти до ЗСУ із радянським прапором".
Відомий українцям Бабак Тимко ІІІ, який щороку традиційно "передбачав" погоду на весну, опинився під російською окупацією на Харківщині.
На знак вдячності Сполученим Штатам в Україні називають дітей, а Великій Британії – набережні 🙏
Так у Василькові на Київщині нову набережну на річці Стугна назвуть іменем Бориса Джонсона.
Вночі російські війська обстріляли Сумську область: є влучання в школу та інші об'єкти інфраструктури.
У Патрона з’явився конкурент – Алмаз
У службового пса Патрона із Чернігова, який став уже зіркою соцмереж, схоже з’явився конкурент. Алмаз зовсім недавно розпочав кар’єру мінно-розшукового пса. Однак уже за цей короткий термін здобув серед саперів повагу та авторитет.
Нині він допомагає нашим саперам в Київській області знаходити вибухонебезпечні предмети. На його рахунку вже не одна протитанкова міна.
В білоруських Збройних силах почалась раптова перевірка готовоності - зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях, проте напередодні ввечері ворог випустив ракети по різним регіонам України. Так, на Вінничині, Київщині та у Запорізькій області ракети були знешкоджені ППО.
На Кіровоградщині: влучання ракет в тягову підстанцію, жертв немає. Ще одну ракету знешкодило ППО
На Одещині: ввечорі три ракети збито ППО, проте є влучення в інфраструктурні об'єкти у Арцизькій ТГ Одеської області. Постраждалих станом на ранок немає.
На Дніпропетровщині ввечері два ракетні удари по залізниці. Зруйновано тягову підстанцію. Одну людину поранено. Ніч минула без повітряних тривог.
На Закарпатті ввечері влучання ракети в електро підстанцію залізничної станції, жертв немає, пошкоджено розподільчий газогін.
Тривають відновлювальні роботи. Постраждалих немає.
Львівщина: також вчора ввечері ракетні влучання по електричних підстанціях. Завдано серйозних пошкоджень. Була затримка у русі потягів. Двоє людей, які перебували неподалік від місць вибухів, отримали поранення. Пожежі ліквідовані.
Сумщина: з вечора росіяни тричі обстріляли території Сумщини зі своїх позицій з-за кордону. Близько 7 ранку у Сумському районі вздовж кордону відпрацював ворожий вертоліт. Дані щодо втрат та руйнувань уточнюються.
Харків: вночі були неінтенсивні обстріли окраїн міста, постраждалих немає. По області окупанти протягом доби обстрілювали Дергачі, Золочів, Богодухів, Чугуїв. За добу - 6 поранених (Харків, Золочів, Первомайський) та одна людина загибла у Донецькій громаді Ізюмського району. В Ізюмському напрямку тривають бої.
Луганщина: вночі були обстріли Лисичанська та Новодружеська, внаслідок яких двоє цивільних загинуло, двох — поранено. Евакуйовано 49 людей. Минулої доби по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому було завдано чотири ракетно-бомбових ударів. Також ворог здійснив артобстріли Лисичанська, Сєвєродонецька, Попаснянської та Гірської громад. Пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів.
Донеччина: вчора ввечері росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Є загиблі і поранені. Сьогодні зранку: черговий обстріл АКХЗ. Пошкоджена інфраструктура. Деталі з’ясовуються. В Мар'їнській ВА напередодні ввечері вдалось відновити лінію 110 кВт на м. Красногорівку.
21:30 м. Марїнку обстріляли запалювальними снарядами, сталося загоряння по приватному сектору. В районі с. Новомихайлівка — обстріли майже цілодобово.
Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вночі — вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують мародерства на Херсонщині. Стабільно критична ситуація.
Миколаївщина: вночі був обстріляний один із районів Миколаєва. Жертв та постраждалих немає. Житлові будинки значних руйнувань не зазнали.
У морг Горлівки доставлено понад 100 тіл російських військовослужбовців, які загинули на території Запорізької області, також на Запорізькому напрямку група росіян потрапила в полон.
Злочини, вчинені в період повномасштабного вторгнення РФ
🇬🇧 Інформація Британської розвідки про ситуацію в Україні:
🔹 Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, намагаючись просунутися у напрямку північного Донбасу.
🔹РФ планує захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк, незважаючи на завзятий опір ЗСУ.
🔹Захоплення цих місць може зміцнити російський військовий контроль над північно-східним Донбасом та стати плацдармом для їх зусиль щодо відсікання українських сил у регіоні.
🤦♀️ Російське пропагандистське агентство "РИА Новости" звинуватило українських мінометників у заняттях "чорною магією" та підкріпило це коментарем культуролога Катерини Дайс.
Коротеньке, але яскраве і оптимістичне відео - воїни 93-ої ОМБр Холодний Яр знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини.
Доброго ранку, Україно! 🇺🇦
❗️ Австралія запровадила додаткові санкції щодо понад 70 російських політиків та понад 30 так званих посадовців "ЛНР" та "ДНР".
Оперативне зведення від Генштабу ЗСУ
Головне:
- Ворог намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгенького на Харківщині, успіху не мав.
- На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Шандриголового, бойові дії тривають.
- Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Попасної, бойові дії тривають.
- В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження наших позицій в районі "Азовсталі".
- На Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має.
- У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області.
- На Південнобузькому напрямку ворог застосовував артилерію, реактивні системи залпового вогню, озброєння танків уздовж всієї лінії зіткнення.
Подивіться уважно на ці квіти
Жителі Гостоменя намалювали квіти навколо слідів від прострілів на паркані.
Українці — незламні!🇺🇦
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Вчорашні обстріи. Наслідки:
- Росіяни обстріляли звільнену частину Херсонщини – під час обстрілу градами, зокрема, села Заградівка загинула мирна мешканка.
- За добу 3 травня окупанти обстріляли три села в Сумській області, без постраждалих
- Вечірні звуки вибухів, які було чутно в Запоріжжі, були результатом роботи ППО.
📍 Оприлюднено графік евакуації з Маріуполя до Запоріжжя 4 травня:
- Маріуполь "Порт-Сіті" - 8:00
- Луначарське кільце - 10:00
- Токмак - 15:00
- Василівка - 16:00
Добрий ранок починається з хороших економічних новин 🙌
🇵🇱 Польща запропонувала ввести податок на російські нафту і газ
🇮🇹 Італія прагне стати незалежною від російського газу до 2024 року
🇫🇮 Фінський державний залізничний оператор VR Group оголосив, що продасть свої активи в Росії
🇧🇾 після втрати українського і європейського ринків білоруські нафтопереробні заводи опинилися на межі колапсу.