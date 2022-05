"Азовсталь". 70 днів великої війни. ОНЛАЙН

У Білорусі помітили рух військової техніки у бік литовського та українського кордонів.

06:00. A column of about 30 military vehicles of the Belarusian Armed Forces was moving from Minsk towards the Ashmiany district / Lithuanian border along the M7 highway.

The video shows BTR-82A armored personnel carriers and BTR-80K command vehicle armored personnel carriers. pic.twitter.com/mo8TmTuTpy