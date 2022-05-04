"Азовсталь". 70 днів великої війни. ОНЛАЙН

19:05

Головне зі зведення від Генштабу

🔻На Слобожанському напрямку тривають авіаудари та артобстріли по Харкову. Російські окупанти у Бєлгородській області розгорнули допоміжний пункт управління.

🔻На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове.

🔻Противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до українського кордону.

🔻На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на н.п. Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів — успіху ніде не мають.

🔻Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має.

🔻На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили спробу штурму населеного пункту Новосілка. Ворог зазнав втрат і відступив.

🔻На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій та створення умов для активізації наступальних дій у напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

🔻На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках збройні сили білорусі нарощують системи ППО у Гомельській області. Не виключається проведення провокаційних дій біля кордону України.