Борис "Джонсонюк" знову в Києві, парамедикиню Тайру звільнили з полону. 115 день війни

З колонки британського прем’єра Бориса Джонсона:

Уявіть на хвилину, ніби мрії Володимира Путіна про переможну славу справдились. Припустімо, йому дозволили би забрати всі ті території, які зараз окуповані російськими військами. Можливо, ніхто й пальцем не поворухне під час цієї анексії захоплених територій разом із наляканим населенням до складу ще більшої Росії.

Це принесло би нам мир? Це зробило би світ більш безпечним? Вам стане жити спокійніше?

Насправді ми всі можемо самі собі озвучити відповідь. Таке непорозуміння стало би найбільш великою перемогою для агресора в Європі з часів Другої світової війни.

З прикрістю зазначу, що нам треба готуватися до затяжної війни, так як Путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили дедалі більшою силою. Сполучене Королівство й наші друзі мусять реагувати, а саме забезпечити Україну необхідними стратегічними ресурсами, аби вистояти і зрештою здобути перемогу.