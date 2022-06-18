Борис "Джонсонюк" знову в Києві, парамедикиню Тайру звільнили з полону. 115 день війни

14:20

Кремлівські ЗМІ заявляють, що українці вчинили замах на начальника Північної виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів. Уточнюється, що він у лікарні із пораненнями, його життю нічого не загрожує.

Оновлено від 13:08

У Херсоні на вулиці Сенявіна прогримів вибух – встановлена на дерево вибухівка здетонувала на авто. Водій вижив.

Російські військові, як повідомляє Суспільне, заявили про теракт українських партизанів.