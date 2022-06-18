Борис "Джонсонюк" знову в Києві, парамедикиню Тайру звільнили з полону. 115 день війни
115 день Україна відтісняє ворога до державного кордону.
З кінця травня незмінно найгарячішою точкою фронту лишається Сєвєродонецьк на Луганщині, росіяни продовжують штурмувати місто.
Також окупанти паралельно намагаються знищувати сусідній Лисичанськ – у братській могилі міста, за оцінками українських військових, поховано вже близько 300 людей.
Серед новин про контрнаступ української армії на Харківщині та Херсонщині наразі затишшя.
Російські ракети продовжують летіти по українських містах і забирати життя цивільних.
УП стежить за всіма подіями цієї війни в цьому тексті.
Читайте хроніку 114-го воєнного дня
Школа у Маріуполі після приходу окупантів
⚡Україна забрала з полону 5 цивільних, чотирьох з яких захопили окупанти під час боїв у Київській області.
⚡За даними української розвідки, на кораблях Чорноморського флоту РФ готові до запуску 20 крилатих ракет типу "Калібр".
Україна попрощалася з Героєм Романом Ратушним, який загинув під Ізюмом
📷фото Стаса Юрченка
Пілот збитого "Іглою" російського Су-25 потрапив у полон
💪Артилеристи 81-ї бригади десантно-штурмових військ знищили один танк та дві бойові машини піхоти російських загарбників
🥔🥕🥒На тимчасово окупованій Луганщині ціни на продукти майже на 40% дорожчі, ніж на підконтрольній території України.
В Україні створили сайт "Книга катів українського народу", який містить перевірені дані про російських воєнних злочинців, які мають бути покарані.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що війна в Україні також є і їхньою війною, тому нідерландці повинні бути готовими відчути на собі її наслідки.
Як живуть та вирощують дуб на передовій артилеристи 45-ї окремої бригади👇
Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину і провів у Миколаєві нараду щодо поточної ситуації в регіоні.
Також президент нагородив голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а мера Миколаєва Олександра Сєнкевича – орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Кремлівські ЗМІ заявляють, що українці вчинили замах на начальника Північної виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів. Уточнюється, що він у лікарні із пораненнями, його життю нічого не загрожує.
Оновлено від 13:08
У Херсоні на вулиці Сенявіна прогримів вибух – встановлена на дерево вибухівка здетонувала на авто. Водій вижив.
Російські військові, як повідомляє Суспільне, заявили про теракт українських партизанів.
Місцеві також повідомляють про вибухи в Харкові!
Росіяни вдарили ракетами по Інгулецькому району Кривого Рогу – є руйнування та постраждалі.
Аеророзвідка Нацгвардії виявила ворожу техніку та передала координати артилеристам Збройних сил України, які уразили три багатоцільові легкоброньовані тягачі, один вивели з ладу 🔥
Фіксуємо момент: міський голова Києва Віталій Кличко під час прощання з активістом, розвідником 93 бригади Романом Ратушним, який кілька років боровся проти забудови Протасового Яру, пообіцяв залишити це місце зеленою зоною в пам'ять про Романа.
У Маріуполі загострюється проблема з водопостачанням – люди змушені набирати воду з калюж після поривів.
У Маріуполі проблема з водопостачанням. Люди набирають воду з калюж - радник мера pic.twitter.com/aCOvC8jkdk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 18, 2022
Прокремлівські пропагандисти повідомляють, що окуповані райони Херсонщини та Запоріжжя почали переходити на російську систему навчання 🤮
Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав українцям, що ленд-ліз наразі ще не працює – стартує, можливо, у липні-вересні.
У Києві у Михайлівському соборі почалося прощання з активістом Романом Ратушним, який загинув під Ізюмом, захищаючи Україну.
Роман з першого дня війни пішов у ТРО, згодом став розвідником у 93 бригаді "Холодний Яр".
Так наразі виглядає Лисичанський міський палац культури на Луганщині – повністю випалений після російського обстрілу.
Фото: Олександр Ратушняк.
Орієнтовні втрати російської армії в Україні на ранок 115 дня війни – 18 червня:
- особового складу – близько 33 350 (+200)
- танків ‒ 1 465 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10)
- артилерійських систем – 739 (+5)
- РСЗВ – 233 (+0)
- засобів ППО – 98 (+1)
- літаків – 216 (+1)
- гелікоптерів – 180 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1)
- крилатих ракет – 129 (+0)
- кораблів/катерів – 14 (+1)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17)
- спеціальної техніки – 55 (+0) од.
Джерела Reuters повідомляють, що Штати побоюються продавати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle через те, що це складне обладнання може потрапити до рук росіян.
Артилеристи з легендарної 93 бригади показали, як працюють на установці "Град" 🔥
Доброго ранку 🇺🇦
Що відбувалося, поки ми спали:
- Одещина: уночі ЗСУ збили 2 російські крилаті ракети, які окупанти випустили з території тимчасово окупованого Криму
- Полтавщина: росіяни вдарили 6-8 ракетами по нафтопереродному заводу Кременчука та інших об'єктах інфраструктури міста
- Луганщина: у Сєвєродонецьку тривають бої, росіяни безуспішно намагалися вести штурмові дії за межами міста, також окупанти завдали авіаударів по сусідніх селищах – Сиротине та Борівське.