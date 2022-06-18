Борис "Джонсонюк" снова в Киеве, парамедика Тайру освободили из плена. 115 день войны
115 день Україна відтісняє ворога до державного кордону.
З кінця травня незмінно найгарячішою точкою фронту лишається Сєвєродонецьк на Луганщині, росіяни продовжують штурмувати місто.
Також окупанти паралельно намагаються знищувати сусідній Лисичанськ – у братській могилі міста, за оцінками українських військових, поховано вже близько 300 людей.
Серед новин про контрнаступ української армії на Харківщині та Херсонщині наразі затишшя.
Російські ракети продовжують летіти по українських містах і забирати життя цивільних.
УП стежить за всіма подіями цієї війни в цьому тексті.
Читайте хроніку 114-го воєнного дня
З колонки британського прем’єра Бориса Джонсона:
Уявіть на хвилину, ніби мрії Володимира Путіна про переможну славу справдились. Припустімо, йому дозволили би забрати всі ті території, які зараз окуповані російськими військами. Можливо, ніхто й пальцем не поворухне під час цієї анексії захоплених територій разом із наляканим населенням до складу ще більшої Росії.
Це принесло би нам мир? Це зробило би світ більш безпечним? Вам стане жити спокійніше?
Насправді ми всі можемо самі собі озвучити відповідь. Таке непорозуміння стало би найбільш великою перемогою для агресора в Європі з часів Другої світової війни.
З прикрістю зазначу, що нам треба готуватися до затяжної війни, так як Путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили дедалі більшою силою. Сполучене Королівство й наші друзі мусять реагувати, а саме забезпечити Україну необхідними стратегічними ресурсами, аби вистояти і зрештою здобути перемогу.
Командир легендарного "Азову" Денис Прокопенко, який зараз у полоні, передав свої обов’язки майору Микиті Надточію.
Надточія: "Це було просто повідомлення (від Дениса Прокопенка – УП) в Телеграмі, що "як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене".
В районі Сєвєродонецька на Луганщині стався потужний вибух.
Українські захисники + американські гаубиці М-777 = грізна сила, висока маневреність і потужна міць. Більше фото тут.
📍Сєвєродонецьк. Цивільні, які ховаються у сховищах заводу "Азот", відмовилися від евакуації.
"Я дякую президенту України Володимиру Зеленському за організацію цього обміну. Я завжди вірила, що все так і буде.
І всі, хто зараз по той бік, знають, що все вийде, і всі ми будемо вдома, як вдома зараз я."
Парамедик Юлія "Тайра" Паєвська записала відео після звільнення з полону окупантів.
📍Окупований Херсон. Російські загарбники збираються встановити у місті пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.
❗У портах Одеської області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн.
Оновлена інформація про атаку на Дніпропетровщину. Горить нафтобаза. Троє людей в лікарні.
Росіяни запустили кілька ракет по паливній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Постраждало кілька людей.
Зеленський відвідав в Одесі будинок, в якому у квітні через російський обстріл загинула 3-місячна дівчинка. Президент каже, що будинок відновлять.
Дивіться відео УП звідти:
П'ятеро звільнених з полону цивільних вертаються додому
Секретар РНБО Олексій Данілов:
"Кінець війни для нас – це повернення всіх наших територій. Чи можлива зупинка в цій війні? Це може бути варіантом. Але цю зупинку має прийняти наше суспільство. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду."
Як у Києві прощались з Романом Ратушним
Почитати про загиблого захисника та його активістську діяльність у столиці можна тут. УП говорила з ним у вересні 2020, коли Роман балотувався у Київраду.
На Сумщині скорочують комендантську годину. Зараз вона триває з 22 по 5 годину. А буде – з 23 по 4 годину. Зміни почнуть діяти вранці понеділка, 20 червня.
Про ситуацію в окупованих регіонів від Центру протидії дезінформації при РНБО ⬇
"Половина українців сьогодні живе окремо від своїх сімей. Серед воєнних випробувань це – одне із найважчих."
Олена Зеленська дала інтерв’ю британській газеті The Guardian. У ньому перша леді розповіла, зокрема, про становище українських родин під час війни.
Зведення Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку ворог продовжує демонстрацію присутності своїх військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.
На Слобожанському напрямку противник утримує оборону зайнятих раніше рубежів, застосовує наявні засоби вогневого ураження та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони в напрямку державного кордону України.
На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.
На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.
В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм.
На Лиманському напрямку окупанти застосували артилерію неподалік Маяків.
На Сєверодонецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху не мав.
В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили.
На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки. Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.
На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.
🌊В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту.
Окупанти в Ізюмському районі Харківщини обстріляли газопереробне підприємство, почалась масштабна пожежа.
Школа у Маріуполі після приходу окупантів
⚡Україна забрала з полону 5 цивільних, чотирьох з яких захопили окупанти під час боїв у Київській області.
⚡За даними української розвідки, на кораблях Чорноморського флоту РФ готові до запуску 20 крилатих ракет типу "Калібр".
Україна попрощалася з Героєм Романом Ратушним, який загинув під Ізюмом
📷фото Стаса Юрченка
Пілот збитого "Іглою" російського Су-25 потрапив у полон
💪Артилеристи 81-ї бригади десантно-штурмових військ знищили один танк та дві бойові машини піхоти російських загарбників
🥔🥕🥒На тимчасово окупованій Луганщині ціни на продукти майже на 40% дорожчі, ніж на підконтрольній території України.
В Україні створили сайт "Книга катів українського народу", який містить перевірені дані про російських воєнних злочинців, які мають бути покарані.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що війна в Україні також є і їхньою війною, тому нідерландці повинні бути готовими відчути на собі її наслідки.
Як живуть та вирощують дуб на передовій артилеристи 45-ї окремої бригади👇
Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину і провів у Миколаєві нараду щодо поточної ситуації в регіоні.
Також президент нагородив голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а мера Миколаєва Олександра Сєнкевича – орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Кремлівські ЗМІ заявляють, що українці вчинили замах на начальника Північної виправної колонії №90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів. Уточнюється, що він у лікарні із пораненнями, його життю нічого не загрожує.
Оновлено від 13:08
У Херсоні на вулиці Сенявіна прогримів вибух – встановлена на дерево вибухівка здетонувала на авто. Водій вижив.
Російські військові, як повідомляє Суспільне, заявили про теракт українських партизанів.
Місцеві також повідомляють про вибухи в Харкові!
Росіяни вдарили ракетами по Інгулецькому району Кривого Рогу – є руйнування та постраждалі.
Аеророзвідка Нацгвардії виявила ворожу техніку та передала координати артилеристам Збройних сил України, які уразили три багатоцільові легкоброньовані тягачі, один вивели з ладу 🔥
Фіксуємо момент: міський голова Києва Віталій Кличко під час прощання з активістом, розвідником 93 бригади Романом Ратушним, який кілька років боровся проти забудови Протасового Яру, пообіцяв залишити це місце зеленою зоною в пам'ять про Романа.
У Маріуполі загострюється проблема з водопостачанням – люди змушені набирати воду з калюж після поривів.
У Маріуполі проблема з водопостачанням. Люди набирають воду з калюж - радник мера pic.twitter.com/aCOvC8jkdk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 18, 2022
Прокремлівські пропагандисти повідомляють, що окуповані райони Херсонщини та Запоріжжя почали переходити на російську систему навчання 🤮
Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав українцям, що ленд-ліз наразі ще не працює – стартує, можливо, у липні-вересні.
У Києві у Михайлівському соборі почалося прощання з активістом Романом Ратушним, який загинув під Ізюмом, захищаючи Україну.
Роман з першого дня війни пішов у ТРО, згодом став розвідником у 93 бригаді "Холодний Яр".
Так наразі виглядає Лисичанський міський палац культури на Луганщині – повністю випалений після російського обстрілу.
Фото: Олександр Ратушняк.
Орієнтовні втрати російської армії в Україні на ранок 115 дня війни – 18 червня:
- особового складу – близько 33 350 (+200)
- танків ‒ 1 465 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10)
- артилерійських систем – 739 (+5)
- РСЗВ – 233 (+0)
- засобів ППО – 98 (+1)
- літаків – 216 (+1)
- гелікоптерів – 180 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1)
- крилатих ракет – 129 (+0)
- кораблів/катерів – 14 (+1)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17)
- спеціальної техніки – 55 (+0) од.
Джерела Reuters повідомляють, що Штати побоюються продавати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle через те, що це складне обладнання може потрапити до рук росіян.
Артилеристи з легендарної 93 бригади показали, як працюють на установці "Град" 🔥
Доброго ранку 🇺🇦
Що відбувалося, поки ми спали:
- Одещина: уночі ЗСУ збили 2 російські крилаті ракети, які окупанти випустили з території тимчасово окупованого Криму
- Полтавщина: росіяни вдарили 6-8 ракетами по нафтопереродному заводу Кременчука та інших об'єктах інфраструктури міста
- Луганщина: у Сєвєродонецьку тривають бої, росіяни безуспішно намагалися вести штурмові дії за межами міста, також окупанти завдали авіаударів по сусідніх селищах – Сиротине та Борівське.