Бої за Лисичанськ. Головне за 130 день великої війни. ОНЛАЙН

10:35

Ситуація в регіонах:

📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Одещина, Полтавщина, Чернігівщина, Житомирщина та Київщина

Ніч минула відносно спокійно.

📍Сумщина

Минулої доби протягом дня ворог обстрілював з мінометів прикордонні території області. Понад 30 прильотів. Жертв та руйнувань немає. Ніч минула тихо. Але мінометні обстріли зранку продовжились. Зранку – 20 "прильотів" по прикордонню. Деталі уточнюються.

📍Дніпропетровщина

Знову обстріляли Зеленодольську громаду. Влучили по дачних будинках у Зеленодольську. Три будинки – зруйновані, один – пошкоджений. Попередньо – люди не постраждали.

📍Одещина

Ввечері ворожі бомбардувальники Су-24, під прикриттям винищувача Су-30, нанесли два бомбові удари по острову Зміїному. А трохи згодом з винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини знов випущена ракета Х-31, яка поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. Значних руйнувань та загорань не виникло, загиблих та постраждалих немає.

📍Харків

О 4 ранку окупанти нанесли удари по одному з об’єктів критичної інфраструктури міста. Попередньо – серед цивільних постраждалих немає.

Також зранку боєприпас влучив у приватне домоволодіння. Пожежі не було. В будинку та у школі, яка поруч, вибиті вікна. Постраждала власниця будинку, госпіталізована.

По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони.

Протягом доби – 4 поранених: Харків – 1, Чугуївський район – 2, Харківський район – 1.

📍Луганщина

Росіяни намагаються закріпитись в районі Лисичанська, місто у вогні. Несуть значні втрати, але вперто просуваються.

Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.

Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ.

📍Донеччина

Росіяни нарощують інтенсивність і потужність обстрілів. Протягом ночі обстріляні Слов'янськ (одна людина загинула) та позиції військових по всій лінії фронту.

Ввечері скинули С300 на Добропілля (2 загиблих, 3 поранених, серед них – двоє дітей).

Загалом за добу зі стрілецької зброї, артилерії, ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", "Град" обстріляні Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Черкаське, Добропілля, Орлівка, Новомиколаївка, Первомайське, Іванівкське, Хрестище, Весела Долина, Семигір’я, Красногорівка. Пошкоджено 27 об’єктів .

Троє цивільних загинуло, 6 поранено.



📍Миколаївщина

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування.

Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Сьогодні вранці близько 4:30 – обстріли у Широківській громаді. Влучання було по 2 домогосподарствам, водонапірній башні, фермерському господарстві. Зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.

Протягом дня 2 липня – обстріли Первомайської громади, внаслідок чого в смт Первомайське зруйновано соціальну інфраструктуру, відбулося займання спортивного залу в клубі, шкільної їдальні, пошкоджено недобудовану 4-поверхівку. В с-щі Засілля зруйновано житловий будинок та господарське підсобне приміщення.

Також знов була обстріляна Шевченківська громада. В с. Шевченкове зазнало часткових руйнувань приватне підприємство. В с. Котляреве пошкоджено цивільні гаражі, житлові будинки. В с-щі Луч в наслідок обстрілів загинула людина.

📍Херсонщина

Вибухи та обстріли спостерігалися у Бериславському та Каховському районах. Окупанти використовують всі можливі види зброї, тому щоразу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури.

За повідомленням жителів області, через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої.

В обласному центрі опір не стихає. На вулицях з’являється все більше патріотичних надписів, зображень прапору України та закликів до перемоги.