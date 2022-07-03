Бої за Лисичанськ. Головне за 130 день великої війни. ОНЛАЙН
130-ий день на території України триває повномасштабна війна.
Фронт тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
В епіцентрі російського наступу – Лисичанськ, останнє велике місто в Луганській області, яке контролюють ЗСУ.
Паралельно Росія продовжує запускати ракети по всій території України. Щоранку по Миколаєву прилітає близько 10 ракет.
"Українська правда" продовжує вести хроніку війни у режимі реального часу.
На добраніч, любі українці! 💛💙Тихих і лагідних снів!
У неділю внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло не менше 7 цивільних, поранено – не менше 20.
Російські військові обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині, внаслідок чого спалахнула пожежа: щонайменше три людини поранені, вони у лікарні. - Cуспільне
Президент Володимир Зеленський запевняє, що українські війська повернуться в Лисичанськ завдяки тактиці та постачанню сучасної зброї.
Внаслідок обстрілу Краматорська на Донеччині у неділю ввечері поранено жінку, пошкоджено будинки і школу.
В Енергодарі після катувань російськими окупантами помер водолаз гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрій Гончарук.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров каже, що Мелітопольського аеродрому як військової бази російських загарбників уже не існує: її знищено обстрілами ЗСУ.
"Настане час, і ми зафіксуємо наші умови"
💥 Невідомі підірвали залізничний міст між тимчасово окупованими Мелітополем та Токмаком, яким росіяни перевозили зброю на фронт
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив про надання Україні додатково військово-технічної допомоги на 100 млн доларів.
Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.
В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків.
Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.
Оперативна інформація станом на 18:00
- На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні і характері діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначається.
- На Сіверському напрямку ворог обстріляв із артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.
- На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.
- На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина.
- На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки.
- На Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового.
Наступальні дії у напрямку Ниркове – Берестове українські воїни успішно відбили. Також ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове. Вів штурмові дії на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне. Зазнав значних втрат та відійшов.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших підрозділів противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне. Завдав авіаударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.
- На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Вживає заходів з логістичного забезпечення військ та удосконалює інженерне обладнання позицій.
⚡Росія не має повного контролю над Луганщиною. Як заявляє Володимир Зеленський, на околицях Лисичанська йдуть бої, але місто не перебуває остаточно під контролем російської армії.
🌾Турецька митниця затримала російське вантажне судно з зерном, вкраденим окупаційними силами і вивезеним із порту Бердянська.
У російському Бєлгороді в ніч на неділю внаслідок дій, спричинених російськими військовослужбовцями, загинула родина з села Цупівка Дергачівського району Харківської області – 3 людини, зокрема й маленька дитина.
Сім'я, як і більшість жителів Цупівки, була вимушена тікати від війни в Україні через Росію до країн Європи.
🇮🇱Тепер українцям не потрібна віза для відвідин Ізраїлю на термін до трьох місяців.
Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд 🇮🇱 скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян 🇺🇦. Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2022
Ідеальний російський танк виглядає ось так, пишуть у ЗСУ👇
🇸🇰 Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва
Що журналістка Яніна Соколова розповіла у інтерв'ю головній редакторці "Української правди" Севгіль Мусаєвій. Слухайте думки Яніни про Зеленського, Залужного, дитинство у російськомовному Запоріжжі та перемогу України.
⚡Окупанти обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Шестороо загиблих і 15 поранених
Наслідки російського обстрілу Краматорська
#RussianArmy destroyed hotel in #Kramatorsk this morning - #Donetsk regional military state administration. pic.twitter.com/a0hCP1jK7U— ArmyInform (@armyinformcomua) July 3, 2022
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна має зрозуміти умови Росії і сісти за стіл переговорів.
Посольство Сполучених Штатів у Москві прибрало адресу зі свого сайту після того, як територію біля дипмісії було перейменовано столичною владою на "площу "ДНР". У МЗС Росії обурені такими діями посольства США.
Як росіяни "в якості жесту доброї волі" з острова Зміїний тікали
#Ukraine: Interesting images taken from Russian Helicopters during the hurried evacuation from the (in)famous Snake Island in the Black Sea on June 29th.— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 3, 2022
As can be seen, a Pantsir-S1 SAM system was abandoned; other equipment is also likely. pic.twitter.com/upA5C2gINW
Ми вже зустріли перших 17 прикордонників, звільнених під час наймасштабнішого обміну полонених. Усі вони мають важкі поранення, тож наразі перебувають під наглядом відомчих медиків.— МВС України (@MVS_UA) July 3, 2022
Чекаємо на повернення решти прикордонників, які на цей час ще знаходяться в полоні. pic.twitter.com/YRP5kDbnvK
Наслідки ранкового обстрілу Харкова.
Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку. Поранення отримала власниця – 54-річна жінка.
Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч. Глибина вирви складає 6 метрів, ширина – 10.
|Джерело: Харківська обласна прокуратура
Російські журналісти припускають, що "штука", що застрягла на будинку в Бєлгороді – це частина ракети російського ж ЗРПК "Панцир".
Раніше РФ звинуватила в обстрілі прикордонного міста Україну.
У Києві працює виставка "Український фенікс. Васильківська майоліка". На ній можна побачити керамічних "братів" та "сестер" півника з Бородянки.
Експозиція проходить у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.
На ній представлено близько 90 творів з музейної колекції. Серед них – тарелі, вази, скульптури та фігури тварин.
За твердженнями пропагандистів, кількість загиблих від вибухів у російському Бєлгороді вже зросла до 4 людей.
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🤦♀️ Росіяни вже кажуть, мовляв, "звільнили" від мирного життя всю Луганщину.
Тим часом, як звітували українські військові та влада, бої за Лисичанськ тривають.
Вже близько 800 тисяч українців втратили житло через російське вторгнення.
Окупанти зруйнували понад 15 мільйонів квадратних метрів домівок. Найбільше пошкоджень житлового фонду – у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях.
Melitopol, burning Russian facilities this morning pic.twitter.com/SZNO5MbE78— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) July 3, 2022
У Маріуполі згорів склад, в якому російські окупанти зберігали награбоване у людей.
📍Миколаївщина. Через ворожі обстріли горіли спортивна база в Будинку культури, сміття, господарча споруда, суха трава, чагарники, очерет. Вогнеборцям вдалося вберегти пшеничне та ячмінне поле, а також 7 житлових будинків.
Та в іншому місці російські боєприпаси все ж знищили пожнивні залишки.
|Джерело: ДСНС
"Простих росіян" після ранкових вибухів раптом цікавить: як їм тепер спокійно спати?
Щоденний звіт британської розвідки:
Росія, скоріш за все, проведе псевдореферендум за приєднання в окупованому Херсоні, щоб спробувати легітимізувати свій контроль.
Ситуація в регіонах:
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Одещина, Полтавщина, Чернігівщина, Житомирщина та Київщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Сумщина
Минулої доби протягом дня ворог обстрілював з мінометів прикордонні території області. Понад 30 прильотів. Жертв та руйнувань немає. Ніч минула тихо. Але мінометні обстріли зранку продовжились. Зранку – 20 "прильотів" по прикордонню. Деталі уточнюються.
📍Дніпропетровщина
Знову обстріляли Зеленодольську громаду. Влучили по дачних будинках у Зеленодольську. Три будинки – зруйновані, один – пошкоджений. Попередньо – люди не постраждали.
📍Одещина
Ввечері ворожі бомбардувальники Су-24, під прикриттям винищувача Су-30, нанесли два бомбові удари по острову Зміїному. А трохи згодом з винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини знов випущена ракета Х-31, яка поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. Значних руйнувань та загорань не виникло, загиблих та постраждалих немає.
📍Харків
О 4 ранку окупанти нанесли удари по одному з об’єктів критичної інфраструктури міста. Попередньо – серед цивільних постраждалих немає.
Також зранку боєприпас влучив у приватне домоволодіння. Пожежі не було. В будинку та у школі, яка поруч, вибиті вікна. Постраждала власниця будинку, госпіталізована.
По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони.
Протягом доби – 4 поранених: Харків – 1, Чугуївський район – 2, Харківський район – 1.
📍Луганщина
Росіяни намагаються закріпитись в районі Лисичанська, місто у вогні. Несуть значні втрати, але вперто просуваються.
Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.
Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.
Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ.
📍Донеччина
Росіяни нарощують інтенсивність і потужність обстрілів. Протягом ночі обстріляні Слов'янськ (одна людина загинула) та позиції військових по всій лінії фронту.
Ввечері скинули С300 на Добропілля (2 загиблих, 3 поранених, серед них – двоє дітей).
Загалом за добу зі стрілецької зброї, артилерії, ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", "Град" обстріляні Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Черкаське, Добропілля, Орлівка, Новомиколаївка, Первомайське, Іванівкське, Хрестище, Весела Долина, Семигір’я, Красногорівка. Пошкоджено 27 об’єктів .
Троє цивільних загинуло, 6 поранено.
📍Миколаївщина
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування.
Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Сьогодні вранці близько 4:30 – обстріли у Широківській громаді. Влучання було по 2 домогосподарствам, водонапірній башні, фермерському господарстві. Зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.
Протягом дня 2 липня – обстріли Первомайської громади, внаслідок чого в смт Первомайське зруйновано соціальну інфраструктуру, відбулося займання спортивного залу в клубі, шкільної їдальні, пошкоджено недобудовану 4-поверхівку. В с-щі Засілля зруйновано житловий будинок та господарське підсобне приміщення.
Також знов була обстріляна Шевченківська громада. В с. Шевченкове зазнало часткових руйнувань приватне підприємство. В с. Котляреве пошкоджено цивільні гаражі, житлові будинки. В с-щі Луч в наслідок обстрілів загинула людина.
📍Херсонщина
Вибухи та обстріли спостерігалися у Бериславському та Каховському районах. Окупанти використовують всі можливі види зброї, тому щоразу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури.
За повідомленням жителів області, через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої.
В обласному центрі опір не стихає. На вулицях з’являється все більше патріотичних надписів, зображень прапору України та закликів до перемоги.
На Одещині ракета Х-31 знову вцілила в базу відпочинку. Пожежі та значних руйнувань не було. Загиблих та постраждалих немає.
В окупованому Мелітополі було чути близько 30 вибухів вночі та рано вранці. Збройні сили вивели з ладу одну з 4 військових баз росіян в місті.
Також завдяки силам спротиву потяг окупантів з боєприпасами зійшов з рейок.
Втрати росіян станом на 3 липня
Інститут дослідження війни:
Росіяни, імовірно, встановлять контроль над територією Луганської області найближчими днями. Імовірно, потім росіяни віддадуть пріоритет ударах по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернутись до Слов'янська і Бахмута.
День у кількох російських містах почався з "гучних звуків". Тамтешня влада каже, що спрацювала ППО.
У Бєлгороді троє людей загинули, постраждали четверо. Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків. Щонайменше 39 приватних житлових будинків зруйновано частково, з них 5 повністю.
Белгород https://t.co/7zxott9Kd8 pic.twitter.com/477JnaxoK6— IgorGirkin (@GirkinGirkin) July 3, 2022
У Курську заявили, що збили "два українські безпілотники "Стриж".
Російські окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська на Луганщині. Адміністративні будівлі міста зруйновані вщент.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках не виявлено формування наступальних угруповань противника.
За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів Білорусі у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил російської федерації.
На Сіверському напрямку противник продовжує посилено охороняти ділянки українсько-російського кордону. Крім того, ворог обстріляв з території РФ позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.
На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Обстрілював із артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.
Ворожий штурм неподалік Прудянки наші воїни успішно відбили. Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового.
На Слов’янському напрямку окупанти обороняються. Обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Неодноразово безуспішно намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівки. Отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.
На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках Росія обстрілювала наші позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське. Штурмовими діями ворог намагається покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спартак.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Здійснював систематичні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка.
Російські окупанти завдають систематичних ракетних ударів на Миколаївському напрямку.
У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує блокувати морські комунікації України та вести розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Доброго ранку 🇺🇦
Почнімо цей ранок з головних економічних новин:
- НАЕК "Енергоатом" власними зусиллями відновили зв'язок з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) для передачі даних ЗАЕС, яка нині опинилася в окупації
- на Сумщині арештували 42 залізничні вагони, які належать компаніям, зареєстрованим в РФ вартістю понад 30 мільйонів
- Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо транзиту до Калінінграда, Москві буде дозволено використовувати маршрут для всіх товарів, але в обмежених кількостях.