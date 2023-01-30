War Speeches. Росія хоче наступати до приїзду танків в Україну та шукає підтримку серед країн Африки

Минулий тиждень (23–29 січня) відзначився переломними подіями у посиленні обороноздатності України.

Наші Збройні Сили отримають німецькі танки Leopard та американські Abrams. Також Німеччина дозволила іншим країнам реекспорт танків її виробництва. Вже за минулий тиждень Україна розширила танкову коаліцію до 12 країн, які потенційно можуть надати більше 300 сучасних машин.

Росія планує нову хвилю наступу в найближчі місяці, мобілізуючи для агресії українських громадян. Не припиняв дії указ путіна щодо часткової мобілізації, який під приводом "інших заходів" дає можливість нарощувати військові сили.

Натомість Литва та Естонія знизили рівень дипвідносин з росією, а в Таллінні навіть планують встановити прибережну "прилеглу зону" у Фінській затоці для контролю російського судноплавства.

Для пошуку нових союзників сєргєй лавров відвідав країни Африки, де виправдовував війну в Україні та звинувачував "колективний Захід" у побудові однополярного світу.

Україна акумулює все більше підтримки для притягнення російських терористів до відповідальності.

ПАРЄ одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу для росії, а також засвідчила факт російської окупації українських територій з 2014 року.

Розповідаємо детальніше про головні події воєнного тижня.

Польща формує "танкову коаліцію" для України, Німеччина нарешті "звільнила леопардів"

20 січня відбулася 8-ма зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На ній, зокрема, обговорювали постачання Україні важких німецьких танків Leopard 2.

В Києві сподівалися, що Німеччина надасть свої танки та дозволить робити це іншим країнам, які мають їх на озброєнні й готові передавати Україні, – а це Польща, Іспанія, Норвегія та інші. Втім, тоді домовитися не вдалося.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, хоча західні союзники не дійшли згоди щодо надання Leopard 2 Україні на зустрічі у форматі "Рамштайн", він доручив своєму міністерству підготуватися до "дня, який, можливо, настане".

Зважаючи на те, з якими дискусіями в Німеччині ухвалюють рішення передавати Україні зброю, можна було очікувати, що цей процес затягнеться щонайменше на тижні. Втім, цього разу Берлін приємно здивував.

Вже 25 січня, через 5 днів після "Рамштайну", Олаф Шольц оголосив, що Уряд Німеччини передасть Україні 14 танків Leopard 2.

За словами німецького канцлера, танки із запасів Бундесверу – це лише "перший крок". Шольц додав, що його країна разом із союзниками прагне створити в Україні два батальйони, озброєні "Леопардами".

Також Німеччина дозволила іншим країнам передавати ці танки Україні, що одразу запустило ланцюгову реакцію.

Про надання Leopard 2 Україні анонсували в Іспанії, Португалії, Канаді, Норвегії.

Ба більше, Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі, яка першою оголосила про передачу танків Leopard 2, повідомив про створення коаліції країн-партнерів, які можуть надати Україні сучасне бронетанкове озброєння.

"За моєю ініціативою ми провели перемовини серед країн, які мають танки Leopard 2A4, щоб разом створити коаліцію донорів сучасного бронетанкового озброєння для України", – написав політик у себе в твіттері.

За словами Володимира Зеленського, до цієї коаліції увійшло вже 12 країн, але повного їх переліку Президент не озвучив.

25 січня відбулася ще одна важливо подія – США оголосили, що надішлють Україні Abrams'и. "США передадуть Україні 31 танк Abrams, що дорівнює одному українському батальйону", – сказав президент США Джо Байден.

Ймовірно, у тому, що Берлін таки наважився передати Україні "леопарди", ключову роль зіграла саме домовленість Німеччини зі США, за якою останні теж надішлють свої танки Україні.

Тепер, якщо у росії будуть якісь протести з приводу танків, то Кремль буде змушений адресували їх не лише до Німеччини, а й до США. У цій ситуації в Берліні будуть почуватися комфортніше, бо Москві доведеться або дуже акуратно підбирати слова, щоб не розсердити Вашингтон, або просто не помітити нових танків в Україні.

Також минулого тижня стало відомо, що Словаччина готова негайно передати Україні 30 танків Т-72 радянського виробництва – за умови, що Братислава отримає західні танки на заміну.

Польща додатково до 14 "леопардів" передасть Україні 60 танків PT-91 Twardy, які є модернізованою версією T-72. Крім цього, Швеція розглядає можливість відправити в Україну танки Stridsvagn 122 – модернізовані версії Leopard'ів.

Загалом союзники пообіцяли надати Україні 321 танк. Про це, як пише Українська правда, в інтерв'ю французькому виданню BFMTV розповів посол України у Франції Вадим Омельченко.

"На сьогодні багато країн офіційно підтвердили свою згоду на поставку 321 важкого танка в Україну", – заявив дипломат, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

Втім, не танками єдиними. Суттєвий пакет військової допомоги Україні надала Бельгія, а нейтральна Швейцарія дозволила реекспорт своєї зброї в Україну.

Крім цього, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, питання передачі ЗСУ західних бойових літаків зрушило з мертвої точки.

"Ви вже зараз можете бачити в інформаційному просторі, як десь хтось обговорює тему літаків. Раніше такого не було, а сьогодні вже реальність", – сказав міністр.

Володимир Зеленський розраховує, що наступний "Рамштайн", який відбудеться 14–15 лютого, буде присвячений передачі Україні літаків та далекобійних ракет. Тим часом у Нідерландах підтвердили готовність передати Україні винищувачі типу F-16, а Словаччина – літаки МІГ-29 радянського виробництва, які країна не використовує з жовтня 2022 року.

Росія вербує українських громадян та готує нову хвилю агресії

Незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, росія не відмовилась від планів окупувати територію України, зокрема Донбас. На фоні зростання обороноздатності ЗСУ росія мобілізує всі можливі сили для наступальних дій – до того, як в Україну прибуде військова допомога від партнерів.

"росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії", – заявив Володимир Зеленський.

Подібні висновки також роблять аналітики Інституту вивчення війни та американське видання Bloomberg.

"путін досі переконаний, що залучення більшої кількості військових і готовність прийняти нові жертви, дозволять росії перемогти, незважаючи на невдачі, яких вона зазнавала досі", – пише Bloomberg.

Початком нової хвилі російського наступу може стати річниця повномасштабної війни, адже у кремлі традиційно тяжіють до символічних дат.

"Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити", – впевнений секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Насамперед у загарбників "є завдання" щодо Донецької та Луганської областей – повністю вийти на межі областей, – заявляє він і додає, – в росії вже розуміють, що їхні шанси виграти війну проти України дорівнюють нулю".

Для інтенсифікації військових дій агресор мобілізує українських громадян, яких депортували з тимчасово окупованих територій, і тих, хто залишився на ТОТ. Також росія намагається залучити до війни ув’язнених українців.

"Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії 'Вагнер'", – зазначили в зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Водночас мобілізація триває і в самій росії, але в більш прихованій формі. Кремль не зміг предметно пояснити, чому указ про часткову мобілізацію в росії продовжує діяти навіть після того, як встановленої кількості мобілізованих у 300 тисяч осіб вже досягнуто.

"Крім призову громадян на військову службу, часткова мобілізація також включає й інші заходи, необхідні для забезпечення завдань збройних сил.

Треба орієнтуватись на слова і заяви президента РФ щодо закінчення мобілізації, хоч при цьому указ про часткову мобілізацію передбачає й інші функції, необхідні для міністерства оборони", – сказав речник кремля дмітрій пєсков.

Попри тиск агресора, Україна продовжує успішно захищати свої території та готує дзеркальну реакцію на потенційний наступ.

"У межах контрнаступу, який розробляється Генштабом ЗСУ й докладно обговорюється на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача, рф зазнає двох-чотирьох суттєвих поразок, і саме після цього процеси розпаду й остаточної деморалізації в російській армії стануть незворотними", – прогнозує Михайло Подоляк.

лавров шукає союзників в Африці

Розпочата повномасштабна війна та масові злочини проти людяності в Україні все більше ізолюють росію від цивілізованого світу.

У середині січня Естонія наказала вдвічі скоротити штат російського посольства у Таллінні, а росія минулого тижня зобов’язала посла Естонії виїхати з рф до 7 лютого.

На знак солідарності з Естонією Латвія також знизила рівень дипвідносин з рф.

"У зв'язку з тривалою брутальною російською агресією проти України та на знак солідарності з Естонією, Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією з 24 лютого, вимагаючи від Росії відповідних дій", – заявив глава МЗС Латвії Ергар Ринкевичс.

Крім цього, Естонія планує встановити прибережну "прилеглу зону" у Фінській затоці, що дозволить контролювати російське судноплавство по ній. Речниця мзс росії марія захарова на такі дії лише висловила сподівання, що Естонія буде дотримуватись міжнародних конвенцій.

"Встановлення прилеглої зони є звичайною практикою прибережних держав, але відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року не дає можливості контролювати і, тим більше, перешкоджати судноплавству. Зрозуміло, якщо естонська сторона діятиме у межах правового поля", – заявила вона.

Голова держдуми росії вячеслав володін раптом заявив, що знизити дипломатичні відносини з Естонією та Латвією потрібно було давно.

"Керівники країн Прибалтики 30 років кажуть, що будують незалежні держави. Насправді всі рішення приймаються у Вашингтоні та Брюсселі. Суверенітет втрачено. Співпраця з цими країнами неможлива через втрату ними самостійності", – каже володін.

Натомість міністр закордонних справ росії сєргєй лавров вирушив в Африку – покращувати дипломатичні відносини з тамтешніми країнами. Він відвідав ПАР, Еритрею, Есватіні, Анголу, всюди виправдовуючи війну в Україні.

Тижневий вояж лаврова супроводжувався маніпуляціями про "золотий Захід" та бажання останнього домінувати у світі. російський міністр тиснув на болісне для африканських країн питання – нестачу продовольства і добрив. лавров виловлював надію на розширення Радбезу ООН за рахунок держав Африки та намагався акумулювати підтримку росії у питанні так званої "спецоперації"

"Послідовно виступаємо за підвищення 'ваги' Африки в Організації, зокрема, в контексті процесу реформи РБ ООН. У відомому консенсусі Езулвіні закріплені позиції Африканського континенту щодо розширення своєї представленості в РБ ООН. Послідовно підтримуємо ці позиції", – заявив лавров на зустрічі з офіційними представниками Есватіні. Аналогічні промови він виголошував і під час інших зустрічей на африканському континенті.

Покарання наздожене росію: спецтрибунал, "Вагнер" та брехня наришкіна

Парламентська асамблея Ради Європи 26 січня одноголосно проголосувала за створення у Гаазі спеціального міжнародного трибуналу через агресію росії проти України.

Резолюція закликає також створити і міжнародний механізм компенсації збитків, завданих росією Україні та її громадянам.

Асамблея підкреслила: "юрисдикція трибуналу має включати роль і співучасть лідерів Білорусі в агресивній війні проти України". Крім того, ПАРЄ також визнала, що військова агресія росії проти України розпочалася у лютому 2014, а не 2022 року.

Натомість Європейський суд з прав людини вирішив, що має юрисдикцію розглядати скарги проти росії щодо порушення прав людини на територіях Сходу України: "Суд одностайно вирішив, що з 11 травня 2014 року події підпадають під юрисдикцію суду", оскільки "території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем російської федерації".

Обидва згадані вище рішення безумовно допоможуть сформувати чіткий механізм притягнення росії до відповідальності.

Хоча резолюція ПАРЄ не є офіційною позицією всієї світової спільноти, цей новий прецедент збільшує шанси того, що спецтрибунал буде створений, причому, ймовірно, за тими принципами та механізмами, які пропонує Асамблея.

Ще одне важливе рішення прийняли також 26 січня, але вже на Американському континенті. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією.

Закони США дозволяють запроваджувати санкції проти членів і структур таких організацій, зокрема заморожувати будь-які активи та забороняти американським громадянам надавати кошти, товари чи послуги таким організаціям.

Наразі Мінфін США вже також додав до санкційного переліку 12 юридичних та 6 фізичних осіб, які підтримують діяльність ПВК "Вагнер". Сподіваємося, наступним кроком буде визнання цієї організації терористичною, її ліквідація та притягнення до відповідальності за злочини не лише в Україні, а й у Сирії, Лівії та Центральноафриканській республіці (ЦАР).

Минулого тижня активізувалася дискусія щодо конфіскації російських активів у Європі.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав країни ЄС прискорити переговори про використання конфіскованих активів російського центрального банку для відновлення України: "Це питання справедливості та чесності. Це має бути зроблено відповідно до правових принципів". Йдеться про суму у 300 млрд доларів.

Натомість російський сенатор андрєй клішас погрожує "дзеркально" відповісти на такі дії ЄС: "[Можлива] будь-яка [відповідь], аж до конфіскації власності іноземних держав. До конфіскації власності фізичних осіб, я впевнений, не дійде – у нас це не дозволить зробити Конституція, якщо вони не скоїли кримінального злочину".

Ще на початку року подібні погрози озвучував і спікер держдуми рф вячеслав володін. Вочевидь, росіяни не до кінця розуміють, що за незаконне вилучення активів вони будуть відповідати у суді.

Насправді діячі рф можуть лише погрожувати та брехати. Одна з останніх їхніх маніпуляцій закінчилася дипломатичною перемогою України. 23 січня директор служби зовнішньої розвідки росії сєргєй наришкін заявив, що Україна зберігає зброю на атомних станціях.

Всі українські АЕС проінспектувало МАГАТЕ, яке не виявило жодного військового обладнання.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що організація встановила постійну присутність на всіх українських ядерних об’єктах, і після проведення перевірок на наявність військового обладнання "результат був негативним".

Гендиректор МАГАТЕ також наголосив, що це вже другий випадок, коли організація спростувала звинувачення в "незаконних і дуже небезпечних речах", які нібито відбуваються на українських АЕС. Вже вкотре російська пропаганда виявилася безпідставною, і за неї країна-агресор обов’язково буде покарана.