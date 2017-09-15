Хроніка 15 вересня. Турчинов викриває Порошенка, а Суркову віддали український напрямок

Найцікавіше: 2005. Турчинов виступив із викривальними заявами проти команди Ющенка 2006. США повернули Україні гроші Лазаренка 2013. Курувати український напрямок у Кремлі буде Владислав Сурков 2015. Володимир Кличко очолив рейтинг найкращих боксерів світу

2001, субота

У Києві відкрили меморіальну дошку пам'яті загиблих українських журналістів. На захід прийшли майже всі головні опозиціонери. Серед них Юлія Тимошенко, яка хотіла виступити, – але слова їй не дали. Опозиція домовилась з місцевою владою, що на відкритті не підпустить політиків до мікрофонів.

2002, неділя

– П'ять парламентських фракцій, в тому числі пропрезидентські, домовились про створення коаліції демократичних сил. Документ підписали лідери "Нашої України" Віктор Ющенко, фракції ПППУ-ТУ Сергій Тігіпко, "Аграрників України" Катерина Ващук, депутатської групи "Демократичні ініціативи" Степан Гавриш та один з лідерів НДП Анатолій Толстоухов.

2003, понеділок

Фракції парламентської більшості підтримають підписання президентом документів, які стосуються створення Єдиного економічного простору, але з певними застереженнями. Ці застереження стосуються ослаблення обмежень у відносинах між країнами у всіх сферах, а також створення зони вільної торгівлі.

2004, середа

Передвиборча хроніка. У Дніпропетровську (зараз – Дніпро) міліціонери знищили половину тиражу міської газети "Лица", яка містила критичні матеріали про прем'єра Віктора Януковича. Люди в формі прийшли до типографії та наказали працівникам порізати наклад.

2005, четвер

Після своєї відставки екс-голова СБУ Олександр Турчинов зібрав прес-конференцію, на якій виступив з викривальними заявами. Екс-секретаря РНБО Петра Порошенка він звинуватив у вимаганні акцій приватної структури. Першого помічника президента Олександра Третьякова – в тому, що той патронує схему залучення "РосУкрЕнерго" до транспортування туркменського газу в Україну. А відносно розслідування отруєння Віктора Ющенка заявив, що сам факт цього отруєння досі не встановлений.

"Знайшли підтвердження прогнози про спробу здійснення сценарію з дестабілізації політичної ситуації в Україні, мета якого – неконституційний захват влади", – прокоментував це Петро Порошенко. І звинуватив Турчинова в тому, що на своїй посаді той збирав компромат.

З іншою сенсацією виступив екс-радник Юлії Тимошенко Михайло Бродський. Він заявив, що наприкінці помаранчевої революції Давид Жванія і Роман Безсмертний готували замах на Тимошенко, щоб після перемоги вона не стала прем'єром. Безсмертний назвав цю заяву маразматичною.

2006, п'ятниця

– Сполучені Штати повернули Україні гроші, які свого часу були викрадені та вивезені колишнім прем'єр-міністром Павлом Лазаренком.

У серпні Лазаренка засудили до 9 років позбавлення волі і штрафу в 10 мільйонів доларів за корупцію, вимагання грошей та шахрайство.

– Президент Віктор Ющенко зробив прем'єру Віктору Януковичу "перше політичне застереження" стосовно його поведінки у Брюсселі. Напередодні після засідання комісії Україна–НАТО Янукович заявив, що Україна поки не готова починати виконання Плану дій для здобуття членства в НАТО.

2008, понеділок

– "Листи підтримки": до Кабміну продовжують надходити телеграми від простих українців, а прес-служба продовжує їх цитувати. Типовий приклад: "Я, Олена Р., громадянка України, повністю підтримую дії уряду. Вважаю, що Юлія Володимирівна Тимошенко йде правильним шляхом, який приведе до перемоги у боротьбі за справедливість".

Листи підтримки поширювались під час президентства Кучми та прем'єрства Януковича в моменти політичних криз.

– Коаліція БЮТ та НУНС добігає кінця. Спікер Арсеній Яценюк пообіцяв за добу оголосити про її розпад. У БЮТ сподіваються створити нову за участю Блоку Литвина. Сам Литвин поки в роздумах.

2009, вівторок

– На закритому засіданні фракції БЮТ прем'єр Юлія Тимошенко оголосила свою передвиборну стратегію. Нардепи мають щодня проводити 4-5 зустрічей з виборцями, а спеціальна група осіб буде це контролювати. Єдиним конкурентом призначений Віктор Янукович, на якому треба зосередити всю антиагітацію. Упор в роботі потрібно робити на "видовища" – як-от всеукраїнський тур поп-зірок.

– Конституційний суд визнав неконституційним закон про тимчасові слідчі комісії, який парламент ухвалив, подолавши вето президента. Цей закон спрощував процедуру імпічменту. Перший віце-спікер Олександр Лавринович заявив, що КС та президент вступили в змову.

2010, середа

– Влада формує "правильний" Конституційний суд, готуючись до повернення попередньої версії Конституції. Минулого тижня у відставку відправили трьох суддів КС. Одна з них, Ярослава Мачужак, поділилась враженням, що склад суду хочуть змінити під певну політичну ситуацію.

– Генерал Олексій Пукач, якого обвинувачують у вбивстві Георгія Гонгадзе, згадував у своїх свідченнях Володимира Литвина. Про це розповіла адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

Раніше УП писала, що у своїх свідченнях Пукач заявив: Литвин був у курсі подій, які відбувалися з Гонгадзе.

2011, четвер

На Майдані у Києві бійці "Беркута" напали на торгівців, які реалізували футболки та чашки з написами "Спасибо жителям Донбасса", і забрали товар. У МВС запевнили, що жодних силових акцій не проводилося.

А власник компанії "ПростоПрінт", що випускає такі футболки, Денис Олейников розповів, як під час допиту міліціонери погрожували технологу компанії зґвалтуванням.

2012, субота

Екс-майор держохорони Микола Мельниченко заявив, що в його "плівках" є розмови, в яких говориться, що замовником вбивства в 1996 році бізнесмена Євгена Щербаня був екс-прем'єр Павло Лазаренко, а оплату здійснювала у тому числі Юлія Тимошенко. Також Мельниченко звинуватив чоловіка Юлії Тимошенко Олександра в тому, що той пропонував сфальсифікувати дані стосовно інформації про це вбивство.

У "Батьківщині" відповіли, що Мельниченко півроку шукав виходи на керівництво партії, щоб за гонорар виступити на захист Тимошенко, однак після відмови пішов на співпрацю з "режимом".

2013, неділя

Курувати український напрямок у Кремлі буде екс-віце-прем'єр Владислав Сурков. Він повертається у владу у статусі помічника президента. "Не думаю, що призначення Суркова може привести до поліпшення російсько-українських відносин. Упевнений в цьому", – прокоментував майбутнє призначення російський опозиціонер Борис Нємцов.

2014, понеділок

– Вже другий російський "гуманітарний конвой" незаконно увійшов та покинув українську територію. Офіційний представник глави дипломатії ЄС Кетрін Ештон підкреслила, що ці дії порушили українську територіальну цілісність та суверенітет.

– Президент Петро Порошенко запропоновував на три роки запровадити особливий порядок самоврядування в Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у відповідному законопроекті, що вноситься президентом. Держава гарантує недопущення кримінального переслідування учасників подій на цій території, право використання російської мови, особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і судів.

2015, вівторок

– Незалежний комп'ютерний рейтинг найкращих боксерів світу, який включає всі вагові категорії боксерів, очолив українець Володимир Кличко. Сталося це після того, як про завершення кар'єри заявив американець Флойд Мейвезер.

– Парламент ухвалив закон про приведення держзакупівель у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції. За словами міністра торгівлі Айвараса Абромавичуса, це дозволить Україні зекономити 50 мільярдів гривень на рік.

– СБУ затримала в Одеській області диверсантів, які планували здійснити ряд вибухів. А першим їхнім завданням була ліквідація лідера одеського Євромайдану.

2016, четвер

– У 2018 році Київ прийматиме фінал Ліги чемпіонів. Таке рішення було прийнято на Конгресі УЄФА в Афінах. Гратимуть на стадіоні "Олімпійський".

– Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення додаткової фінансової допомоги Україні. Мова йде про мільярд доларів від США і Євросоюзу і 600 мільйонів євро від міжнародних фінансових організацій.

– З початку військових дій на Донбасі кількість задокументованих жертв досягла 9640 людей, йдеться у звіті ООН. Ще 22 тисячі осіб зазнали поранень.

– Вища рада юстиції схвалила звільнення за порушення присяги судді Печерського райсуду Києва Оксани Царевич.

Царевич стала відома через переслідування автомайданівців. 19 вересня Верховний суд України розглядатиме скаргу Царевич стосовно її звільнення.

Рустем Халілов, для УП