Керівник САП: Розслідування починали за статтею про хабар

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що негласні слідчі дії щодо нього проводили за статтею про хабар.

Про це він сказав після допиту в Генпрокуратурі 3 квітня.

"Це кримінальне провадження починалося, як у церкві, починали за здравіє – закінчили за упокой. Починали з тяжкого злочину, щоб розпочати негласні слідчі дії, а за 3 тижні наслухали на що – на легкий злочин чи на дисциплінарку наслухали?", - сказав Холодницький.

Він уточнив, що НСД розпочинали за ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції чи отримання неправомірної вигоди – ред.).

"Тобто, виявляється, що у когось десь вимагав якийсь хабар, тільки не розумію, у кого. І мені про це не кажуть", - сказав керівник САП.

Він додав, що його викликали на допит за двома статтями: примушування свідка свідчити і розголошення даних досудового слідства.

Як відомо, 3 квітня Холодницький сказав, що проситиме відсторонити його від посади на час слідства і вимагатиме змінити прокурорів у його справі.

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів вже надійшли дисциплінарні скарги НАБУ і ГПУ щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

У КДКП заявили, що мають 2 місяці на розгляд дисциплінарних скарг.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.

Повідомлялося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Гуцуляк заявив, що відомство уже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує керівник САП Назар Холодницький.

Холодницький сказав, що йому пропонували працювати проти НАБУ і запевнив, що відповість на кожне слово у звинуваченні.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Також читайте інтерв'ю керівника САП: Назар Холодницький: Я – процесуальний керівник. Я сам визначаю, що можна розголошувати