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В Киеве задержали мужчину, который выкрал мотоцикл брата Найема

Воскресенье, 13 мая 2018, 18:43

В Киеве полиция задержала мужчину, который похитил мотоцикл юриста Маси Найем - брата нардепа Мустафа Найем.

Об этом вечером 13 мая УП сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержали только что - и похитителя, и мотоцикл", - сообщил источник.

 

О похищении транспортного средства сам Маси Найем сообщил 11 мая. Мотоцикл угнали из-под здания Апелляционного суда Киева - там проходило рассмотрение апелляционной жалобы об аресте автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле о нападении на народного депутата Мустафу Найема.

Кражу Маси Найем не связывал с какими-либо людьми или событиями, об инциденте подал заявление в полицию.

Позже в сети появились фото предполагаемого угонщика мотоцикла Найема.

Напомним, рассмотрение апелляционной жалобы об аресте Mercedes'а, который фигурирует в деле Найема, перенесли на 24 мая.

30 апреля политик стал участником конфликта с группой лиц, в результате чего получил телесные повреждения и попал в больницу.

К избиению Найема причастны четверо парней. Полиция задержала трех человек по подозрению в хулиганстве, четвертый скрылся с места инцидента и вылетел в Баку (Азербайджан), его разыскивали по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Еще один участник инцидента - водитель, который попал на видеозаписи камер, его хотят допросить в качестве свидетеля.

Для одного из задержанных участников конфликта - Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова - Шевченковской райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова - ночной домашний арест до 30 июня.

Магомед-Амин Саитов, который подозревается в избиении Найема и бежал в Азербайджан, заочно арестован до 1 июля. Суд в Баку отпустил его под личное обязательство.

Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", учредителем ООО "Релакс-Компани" и числился замглавы правления Международной общественной организации "Интернациональный союз".

Украинская сторона направила запрос на экстрадицию Саитова. Однако в ГПУ заявляют, что процесс экстрадиции может длиться несколько месяцев.

Украинская правда

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Темы: НайемКиевполиция
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