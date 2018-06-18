Подозреваемый по делу Бабченко заявил, что в "расстрельном списке" был сын Авакова

Предприниматель Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко рассказал, что он получил от российской стороны "расстрельный список", где был сын министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он сказал перед заседанием Апелляционного суда Киева касательно его ареста 18 июня, передает "Радио Свобода".

По его словам, российская сторона предоставила ему в мессенджере "Сигнал" фотокопию так называемого "расстрельного списка" на двух листах, где были указаны 47 человек.

Однако, Герман заверил, что в нем не было Бабченко, но числился сын Авакова.

Кроме того подозреваемый добавил, что в этой операции сотрудничал с представителем украинской контрразведки Дмитрием, на позывной "Дитрих".

Герман отметил, что с этой целью они сделали закладку оружия, привезенной из зоны боевых действий на Донбассе.

При этом он уточнил, что его сотрудничество с контрразведкой документально не оформлено, поскольку он был внештатным агентом с позывным "Герб".

Как сообщалось, ранее в СМИ попал список из 47 человек, убийство которых якобы планировалось в Украине российской стороной.

В указанном списке имя сына главы МВД Арсена Авакова не значилось.

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Ранее Служба безопасности Украины обнародовала фрагменты разговоров организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа с другими организаторами Вячеславом Пивоварником и неизвестным свидетелем.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ"раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвалзаказчика из фонда Путина.

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко,будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

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