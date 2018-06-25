"Тривожний список 47": Грицак запевняє, що більшість людей під охороною

Глава Служби безпеки Василь Грицак заявив, що більшість людей зі списку журналістів і громадських активістів, які могли стати жертвами на замовлення спецслужб РФ, перебувають під цілодобовою охороною.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується тих людей, які звернулися за забезпеченням безпеки, то мені некоректно буде називати кількість тих людей, але значна частина зі списку 47-ми знаходиться під цілодобовою охороною", - сказав він.

Відповідаючи на питання про розслідування справи журналіста Аркадія Бабченка, вбивство якого було інсценовано українськими спецслужбами, глава СБУ сказав:

"Надзвичайно активно ведеться розслідування цієї справи, і я переконаний, що найближчим часом ми зможемо повідомити дуже багато цікавих деталей. Я розумію, що від нас всі чекають підтвердження, так би мовити,"російського сліду". Я обіцяю вам: цей слід вже є , і ми вам про нього розповімо".

Він додав, що зараз важливо якісне документування обставин цієї справи, тому СБУ не може "у світлі прожекторів" розслідувати справу про замовлення вбивства журналіста і ще 47-ми осіб.

Раніше повідомлялося, що поліція взяла під охорону 7 з 47 осіб зі списку потенційних жертв терористів, який Служба безпеки отримала в результаті спецоперації.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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47 на гачку. Хто потрапив у "тривожний список" СБУ