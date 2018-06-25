"Тревожный список 47": Грицак уверяет, что большинство людей под охраной

Глава Службы безопасности Василий Грицак заявил, что большинство людей из списка журналистов и общественных активистов, которые могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ, находятся под круглосуточной охраной.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается тех людей, которые обратились за обеспечением безопасности, то мне некорректно будет называть количество тех людей, но значительная часть из списка 47-ми находится под круглосуточной охраной", - сказал он.

Отвечая на вопрос о расследовании дела журналиста Аркадия Бабченко, убийство которого было инсценировано украинскими спецслужбами, глава СБУ сказал:

"Чрезвычайно активно ведётся расследование этого дела, и я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных деталей. Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения, так сказать, "российского следа". Я обещаю вам: этот след уже есть, и мы вам о нем расскажем".

Он добавил, что сейчас важно качественное документирование обстоятельств этого дела и СБУ не может в "в свете прожекторов" расследовать дело о заказе убийства журналиста и еще 47-ми лиц.

Ранее сообщалось, что полиция взяла под охрану 7 из 47 человек из списка потенциальных жертв террористов, который Служба безопасности получила в результате спецоперации.

вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ"раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

Читайте также: "20 часов без Бабченко: "список 30" и другие подробности спецоперации"

Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

Читайте также: Кто "убивал" Бабченко: Киллер, организатор и заказчик

47 на крючке. Кто попал в "тревожный список" СБУ