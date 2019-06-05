Саакашвілі: Прем’єра Грузії до Зеленського підіслав російський олігарх
Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявляє, що зустріч президента Володимира Зеленського з прем’єром Грузії Мамукою Бахтадзе була не випадковою, мовляв, останнього підіслав російський олігарх.
Про це Саакашвілі написав у Facebook.
"Російський олігарх Іванішвілі (Бідзіна Іванішвілі, екс-прем'єр-міністр Грузії, лідер грузинської партії "Грузинська мрія" – ред.) послав свою шістку "прем'єра" в Брюссель під висмоктаним з пальця приводом, як пояснили грузини – відзначати День незалежності США, який насправді 4 липня, в Брюсселі!", - написав він.
За словами Саакашвілі, Бахтадзе мав певне прохання до Зеленського відносно колишнього президента Грузії.
"У фойє готелю той підсидів Зеленського, бо Іванішвілі спочатку лобіював, щоб мене не пускали в Україну, а зараз благає, щоб мене не приведи Боже нікуди не призначили", - переконує Саакашвілі.
Нагадаємо:
- Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що під час візиту до Брюсселя несподівано поспілкувався із прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, з яким вони поселилися в одному готелі.
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
- Саакашвілі пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.
- Наразі Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
- Пізніше він заявляв, що повернеться до Грузії, а також запропонував екс-президенту Георгію Маргвелашвілі повернути йому грузинське громадянство.
- 21 квітня Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до уповноважених органів влади в Україні з проханням зняти обмеження на його в'їзд.
- У відповідь державна прикордонна служба наголосила, що Саакашвілі не має підстав для законного в'їзду на територію України.
- 22 травня адвокат екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що передав в Адміністрацію президента звернення Саакашвілі, у якому він просить повернути йому громадянство України.
- Крім того лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом скасувати указ його попередника Петра Порошенка і відновити українське громадянство Міхеіла Саакашвілі.
- 28 травня Зеленський повернув громадянство Саакашвілі.
- 29 травня Саакашвілі прилетів до України.
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