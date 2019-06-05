Саакашвілі: Прем’єра Грузії до Зеленського підіслав російський олігарх

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявляє, що зустріч президента Володимира Зеленського з прем’єром Грузії Мамукою Бахтадзе була не випадковою, мовляв, останнього підіслав російський олігарх.

Про це Саакашвілі написав у Facebook.

"Російський олігарх Іванішвілі (Бідзіна Іванішвілі, екс-прем'єр-міністр Грузії, лідер грузинської партії "Грузинська мрія" – ред.) послав свою шістку "прем'єра" в Брюссель під висмоктаним з пальця приводом, як пояснили грузини – відзначати День незалежності США, який насправді 4 липня, в Брюсселі!", - написав він.

За словами Саакашвілі, Бахтадзе мав певне прохання до Зеленського відносно колишнього президента Грузії.

"У фойє готелю той підсидів Зеленського, бо Іванішвілі спочатку лобіював, щоб мене не пускали в Україну, а зараз благає, щоб мене не приведи Боже нікуди не призначили", - переконує Саакашвілі.

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