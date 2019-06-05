Новини 5 червня: Зеленський і плагіат, Аваков не хоче у відставку, нові рейтинги

Зеленський заявив, що Україна в ЄС – це смерть імперського проекту РФ, але виявилося що це слова з промови Порошенка, в Верховну Раду проходить п’ять партій, смерть 5-річного Кирила Тлявова розслідують як умисне вбивство — новини, які були актуальні 5 червня.

Про промову Зеленського та плагіат

"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", – сказав сьогодні Зеленський на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Після цього прес-секретар Петра Порошенка звинуватив Зеленського у плагіаті і каже, що той поцупив частину промови екс-глави держави.

"Україна в Європі – це смерть російського імперського проекту. Ба більше – потужний удар по російському авторитаризму, це шлях до демократичних змін в Росії, на всьому пострадянському просторі" - заявив Порошенко, виступаючи 31 травня на першому з'їзді партії "Європейська Солідарність".

Про рейтинги

Якщо вірити новим рейтингам, то на позачергових виборах у Верховну Раду 21 липня до парламенту потрапляють п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос". Партію "Слуга народу", готові підтримати майже половина виборців - 48,2%.

Про вбивство Кирила Тлявова

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, чому правоохоронці розслідують смерть 5-річного Кирила Тлявова як умисне вбивство. За його словами, підозрювані розуміли напрямок і можливу траєкторію, а також знали, що в цьому місці знаходяться діти.

Про Авакова

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що не має наміру йти у відставку у зв'язку з вбивством Кирила Тлявова, але зазначає, що питання його відставки може вирішити Верховна Рада.

Про перемовини щодо Донбасу

Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію екс-президента Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.

Також Кучма в Мінську висловив упевненість, що питання обміну військовополонених, у тому числі звільнення українських моряків з-під арешту в РФ, "почнуть вирішуватися".

Тим часом, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук заявив, що продовжить вести переговори з Росією щодо ситуації на Донбасі.

Про губернаторів

Кабінет міністрів вносить Зеленському подання щодо звільнення низки голів обласних державних адміністрацій.

Зокрема, уряд затвердив подання на звільнення голів Львівської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Волинської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської обласних держадміністрацій.