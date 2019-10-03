Головні новини середи і ночі: "формула Штайнмаєра", підозра Порошенку

З’явився текст підписаної вчора "формули Штайнмаєра", Генпрокуратура готує Порошенку підозру в зловживанні владою — новини, які були актуальні 2 жовтня.

Про "формулу Штайнмаєра"

Зранку російське видання "Коммерсант" опублікувало підписи всіх сторін під погодженням так званої "формули Штайнмаєра" щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Партія "Слуга народу" заявила, що підписання "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ у нормандському форматі.

Зеленський провів зустріч з головами парламентських фракцій. На зустрічі президент переконував, що про капітуляцію України не йдеться, але пояснити свою позицію з трибуни Ради відмовився.

Більше про те, на що погодився Київ, та що це, — "зрада", чи "перемога" — читайте у матеріалі на Європейській правді.

Про Порошенка

Генеральна прокуратура готує підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтею про зловживання владою.

Про реакцію Росії на "формулу Штайнмаєра"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "формула Штайнмаєра" є "компромісним варіантом" виконання Мінських угод.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект, яким скасовується державне фінансування партій, які не подолали 5% поріг на виборах до парламенту.

Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця року імплементує європейське законодавство.

Шевченківський районний суд Києва передав справу колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до Вищого антикорупційного суду.

Впродовж вересня чотири релігійні громади завершили офіційний процес приєднання до Православної церкви України.