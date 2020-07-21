Новини 21 липня: затримання луцького терориста, Волошин та зеленка

У Луцьку терорист захопив автобус із 20 заручниками, депутата ОПЗЖ облили зеленкою — актуальні новини 21 липня.

Про Луцьк

Після 21:30 в Луцьку затримали терориста, який від ранку тримав 20 заручників у автобусі.

У центрі Луцька вранці чоловік з вибухівкою та зброєю забарикадувався в автобусі із близько 20 заручниками, на місці було чути постріли.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що тримає перебіг подій під особистим контролем.

Луцький терорист представився ім’ям Максим Плохой. У своєму Twitter, створеному в липні 2020 року, він вітає усіх з днем антисистеми і заявляє, що "держава – це перший терорист".

Він вимагає, аби олігархи, глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, експрезидент Петро Порошенко, записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони — терористи в законі.

Згодом Twitter призупинив функціонування акаунта "Максима Плохого", а Youtube видалив його відео.

Також луцький терорист передав журналістам, що заміновано не лише автобус, але також закладено вибухівку десь у Луцьку. І його смерть не завадить вибухам.

Пізніше стало відомо, що його справжнє ім’я — Кривош Максим Степанович. Він відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі, де написав книгу "Філософія Злочинця", яка описує його погляди на життя.

Над звільненням громадян працюють професіонали, з терористом ведуться переговори.

Зловмисник кілька разів вистрілив по безпілотнику, який використовують співробітники СБУ, потім викинув з автобуса предмет, який вибухнув.

Захопленим в автобусі людям у Луцьку вдалося передати воду.

Пізніше МВС звільнило трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист.

Президент Зеленський записав відео, яке вимагав терорист. Він сказав: "Фильм земляне 2005 года смотреть всем".

Про Волошина

Депутата ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкою після його заяви про "відсутність суверенітету" в України.

Нардепи звернулися до керівника СБУ Баканова з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо висловлювання Волошина.

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